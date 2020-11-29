你有 Windows 升級後遇到災情的困擾嗎？還是覺得更新後輸入法變難用了？想要降級 Windows 系統版本該怎麼辦？最近在 Github 上有網友提供簡易工具，能夠讓大家輕鬆降級 Windows 系統版本，而且是安全的微軟官方來源，甚至還能夠一鍵製作 USB 開機隨身碟，如果你的 Windows 升級後變得難用，那你是時候該考慮降級啦，有需要的朋友建議可以將這個免費開源軟體 MediaCreationTool 收下，載點替大家準備在文末囉。另外一款開機隨身碟 Rufus 也是相當熱門的工具，有需要免安裝版的話可以過去下載。

至文末下載 MediaCreationTool 檔案，解壓縮後打開 MediaCreationTool.bat 這個檔案。

開啟後就能夠看到上圖畫面，可以輕鬆下載舊版本號的 Windows 系統，直接點擊想下載的版本即可。目前支援的 Windows 版本有 1507、1511、1607、1703、1709、1803、1809、1903、1909、2004、2009。

接著按下接受授權條款。

想要直接降級、升級請選擇第一個，第二個選項是製作 USB 開機隨身碟，小編這裡就以第二個選項作為示範。

選完後放空點擊下一步即可。

插入隨身碟後，選擇 USB 後放心的選擇下一步，不過要記得隨身碟大小至少要有 8GB 的空間才夠。

最後就會開始下載 Windows 映像檔囉。

下載後會自動建立在剛剛插入的 USB 隨身碟當中。

打開 USB 查看，開機隨身碟就這樣輕鬆製作完成啦！

https://gist.github.com/AveYo/c74dc774a8fb81a332b5d65613187b15

檔案下載：

MediaCreationTool.7z（GOOGLE下載）

MediaCreationTool.7z（1DRV下載）

MediaCreationTool.7z（MEDIAFIRE下載）

MediaCreationTool.7z（RAPIDGATOR下載）

MediaCreationTool.7z（MEGA下載）

檔案大小：37.16 KB