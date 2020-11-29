回復到先前的windows 10版本

你有 Windows 升級後遇到災情的困擾嗎？還是覺得更新後輸入法變難用了？想要降級 Windows 系統版本該怎麼辦？最近在 Github 上有網友提供簡易工具，能夠讓大家輕鬆降級 Windows 系統版本，而且是安全的微軟官方來源，甚至還能夠一鍵製作 USB 開機隨身碟，如果你的 Windows 升級後變得難用，那你是時候該考慮降級啦，有需要的朋友建議可以將這個免費開源軟體 MediaCreationTool 收下，載點替大家準備在文末囉。另外一款開機隨身碟 Rufus 也是相當熱門的工具，有需要免安裝版的話可以過去下載。

USB 開機隨身碟

至文末下載 MediaCreationTool 檔案，解壓縮後打開 MediaCreationTool.bat 這個檔案。

USB 開機隨身碟製作

開啟後就能夠看到上圖畫面，可以輕鬆下載舊版本號的 Windows 系統，直接點擊想下載的版本即可。目前支援的 Windows 版本有 1507、1511、1607、1703、1709、1803、1809、1903、1909、2004、2009。

MediaCreationTool

接著按下接受授權條款。

usb開機工具碟

想要直接降級、升級請選擇第一個，第二個選項是製作 USB 開機隨身碟，小編這裡就以第二個選項作為示範。

USB to ISO

選完後放空點擊下一步即可。

windows 10 1903降版本

插入隨身碟後，選擇 USB 後放心的選擇下一步，不過要記得隨身碟大小至少要有 8GB 的空間才夠。

回復到先前的windows 10版本

win10 1909降版本

最後就會開始下載 Windows 映像檔囉。

win10 2004降版本

下載後會自動建立在剛剛插入的 USB 隨身碟當中。

win10降版本1803

打開 USB 查看，開機隨身碟就這樣輕鬆製作完成啦！

https://gist.github.com/AveYo/c74dc774a8fb81a332b5d65613187b15

檔案下載：
MediaCreationTool.7z（GOOGLE下載）
MediaCreationTool.7z（1DRV下載）
MediaCreationTool.7z（MEDIAFIRE下載）
MediaCreationTool.7z（RAPIDGATOR下載）
MediaCreationTool.7z（MEGA下載）
檔案大小：37.16 KB

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訪客留言

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