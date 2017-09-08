影音轉檔、DVD 備份與 YouTube 影音下載是目前許多人的需求，當然這類的工具也很多很多，但是免費的軟體總是有限制，有些事情還是得交給專業的來！這次 WonderFox DVD Video Converter 限時免費來也，影音轉檔目前對我來說是不能少的工具，小朋友每個月都有訂書籍，書籍中總是會有一些 DVD 可以看，不過我家老早沒有 DVD 播放器，不過電視都可以讀取 USB 的影音內容，所以轉檔工具對我來說很實用，雖然同質軟體超級多，但是總是要收下一款在電腦裡吧！
限時免費：http://www.videoconverterfactory.com/back-to-school/hktw.html
△ 壓縮檔案內是軟體下載連結與這次的活動序號，要在 2017.09.30 前啟用軟體才有效唷！免安裝版請到文末下載。
△ 安裝過後是非註冊的狀態，在右上角有一個黃色的 Register 按鈕，請大家從這邊開始進行註冊的動作。
△ 開啟註冊視窗後點選左下角的 Enter License，之後輸入壓縮檔內的序號，點選 Register Now 進行註冊。
△ 註冊成功的訊息，點選 Yes 開始使用。
△ 將要轉檔的影片拖曳到軟體之中，可以進行批次轉檔的功能，還可以加入字幕檔案，或是將所有的影片檔案合併。
△ 編輯影片可以套用影片特效，重新設定影片的起始點，旋轉與翻轉影片。
△ 輸出的檔案格式可以依照手機品牌與型號來設定，直接輸出可以對應的檔案大小與格式。
△ 若比較專業的朋友可以自己設定檔案格式的內容
△ 轉檔時支援一次轉多個檔案，若是電腦速度快的話，這樣的多工處理真的頗方便的。
免安裝版：
WonderFox DVD Video Converter 13.3.7z（MediaFire下載）
WonderFox DVD Video Converter 13.3.7z（Rapidgator下載）
WonderFox DVD Video Converter 13.3.7z（YunFile下載）
WonderFox DVD Video Converter 13.3.7z（本站下載）
檔案大小：31.2 MB
安裝版：
WonderFox DVD Video Converter 13.3.exe（活動下載）
WonderFox DVD Video Converter 13.3.exe（MediaFire下載）
WonderFox DVD Video Converter 13.3.exe（Rapidgator下載）
WonderFox DVD Video Converter 13.3.exe（YunFile下載）
檔案大小：55.37 MB
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取
夜神安卓模擬器，史上最強大 Android 模擬器，安裝一台只要 12 秒！
Samsung Note 8 搶先看！雙鏡頭景深模式、S Pen 與 Bixby 功能進化