你最近有發現 YouTube 影片廣告變多了嗎？過去 YouTube 創作者要開啟營利才會置入廣告，不過，現在起 YouTube 新的廣告政策不論是否有達營利門檻的創作者，通通會置入廣告（未符合 YPP 資格影片創作者之影片也會被投放），站在創作者立場，影片會被強行插入廣告，而且不一定會有收益。站在觀眾立場，觀看任何一部影片都會看到廣告。如果你覺得廣告過多，這裡小編整理 4 個無廣告看 YouTube 的方式提供大家參考。

TeamYouTube 的 Twitter 上面表示：YouTube 新的廣告政策，的確會在不符合 YPP 資格的影片創作者頻道中插入廣告。

1. YouTube Premium

如果你不想看廣告，又想支持影片創作者，這是唯一不透過第三方 App 的唯一方法，不過你可以用更便宜的價格來入手，相較於原本 179 元/月，用本站分享的 YouTube Premium 跨區購買教學，只要 50 元/月就可以入手。

2. Smart YouTube TV

Smart YouTube TV 這款工具原本是用來給有 Android 系統的電視安裝的，但是它的另一個特色就是沒有廣告，因此也被大家拿來裝在手機裡面，就間接達成去除 YouTube 廣告的功能

3. FreeTube

FreeTube 是一款電腦版軟體 ，專門為觀看 YouTube 影片而生，FreeTube 主要特色是「無痕觀看」影片，影片觀看歷史、觀看習慣等各種隱私不會被追蹤，此外 FreeTube 還有一個大家非常喜愛的功能 : 去除 YouTube 廣告。FreeTube 還支援「免登入訂閱」功能，同樣能夠追蹤自己喜歡的頻道，也能夠從 YouTube 匯入已訂閱資料，如果你用餐經常是便當配 YouTube，FreeTube 趕快收下就對了。

4. YouTube Vanced

「YouTube Vanced」我個人覺得它的名稱相當有趣，原本它的名字應該要叫做 YouTube 「Advanced」，那為什麼後來叫 YouTube Vanced 呢？大家有想到嗎？因為少了 AD (廣告的英文說法)！沒錯，這款 APP 就是讓大家不用看 AD (廣告)，而且還支援背景播放音樂，是不是很簡單呢？