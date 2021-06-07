你也常用 YouTube 免費聽歌嗎？最近小編發現 Vanced Kit 這款 App，能夠實現類似 YouTube Premium 的功能，能夠去廣告、背景聽 YouTube 音樂，不須要付費就可以享有付費功能，與 YouTube Vanced 不同的地方在於，不須要 root 也不用安裝其它 App，像是 Vanced Manager、Vanced microG 等第三方外掛，如果你也有免費聽歌需求，可以試試這款免費聽歌 App 唷。

目前 Vanced Kit 只能夠在 Android 系統使用，iOS 的朋友抱歉啦～然後這款 App 雖然能夠在 Google Play 下載，不過台灣不在支援的地區內，所以要透過 App 的方式安裝，載點放在文章後，下載之後就可以直接開啟使用，主畫面與 YouTube 相似，可以直接看到影片封面縮圖、影片標題及觀看次數。

點擊播放後就能播放無廣告的 YouTube 影片囉，Vanced Kit 並沒有辦法實現「真背景播放」，不過在影片播放視窗下方有一個「背景播放按鈕」，按下之後會出現一個類似螢幕鎖定的介面，並且自動將「螢幕亮度」調到最低，如此一來就能夠用最省電的方式，模擬背景播放的效果。

另外，Vanced Kit 也支援懸浮視窗，可以邊滑 Facebook、Instagram 邊聽 YouTube 成千上萬的歌曲～有需要的朋友載點放在下面，請各位自取囉。

下載：

Vanced Kit（Google Play下載）

APK 下載：

Vanced Kit for VideoTube Block All Ads v2.5.1.1.apk（GOOGLE下載）

Vanced Kit for VideoTube Block All Ads v2.5.1.1.apk（1DRV下載）

Vanced Kit for VideoTube Block All Ads v2.5.1.1.apk（MEDIAFIRE下載）

Vanced Kit for VideoTube Block All Ads v2.5.1.1.apk（RAPIDGATOR下載）

Vanced Kit for VideoTube Block All Ads v2.5.1.1.apk（MEGA下載）

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