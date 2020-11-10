YouTube 看到一半常被跳出來的廣告嚇到？最近小編發現一款電腦版軟體 FreeTube，專門為觀看 YouTube 影片而生，FreeTube 主要特色是「無痕觀看」影片，影片觀看歷史、觀看習慣等各種隱私不會被追蹤，此外 FreeTube 還有一個大家非常喜愛的功能 : 去除 YouTube 廣告。FreeTube 還支援「免登入訂閱」功能，同樣能夠追蹤自己喜歡的頻道，也能夠從 YouTube 匯入已訂閱資料，如果你用餐經常是便當配 YouTube，FreeTube 趕快收下就對了（Mac、Windows 通通支援），手機去廣告則可以用很熱門的 YouTube Vanced。
小編用 Windows 作為示範，不論 Windows 還是 Mac 版的載點，通通可以在文末下載。
安裝完畢後開啟，語言預設是英文，介意的話可以到 Setting 改成較習慣的中文。
這就是 FreeTube 的主畫面囉，小編用條列式快速整理一下 FreeTube 功能與特色：
- 無須登入 YouTube 帳號也能訂閱影片
- 所有觀看歷史紀錄、訂閱均不會上傳到第三方主機
- 保有隱私：觀看記錄不會被追蹤
- 看影片零打擾設定
- 仿 YouTube 介面：一秒上手免習慣
- 影片無廣告
- 可匯入 YouTube 訂閱來源
- 支援多系統
- 支援影片及音樂下載
- 多語言 （支援正體中文）
FreeTube 其中一點特色就是與 YouTube 有著大致相同的介面，因此觀看影片小編就不多說明了，大家應該都比我熟悉。小編就說一個與 YouTube 有差異的地方，大家請將光移到觀看次數下方。
沒錯，FreeTube 能夠下載影片，支援 MP4、Webm 格式，當然也可以只下載音訊檔案，我想這也是部分使用者會有的需求。
有些第三方 YouTube 軟體會要你登入 YouTube 帳號，不過這樣會有「帳號安全疑慮」，但 FreeTube 就沒這個問題，因為就算不登入 YouTube 也能訂閱自己喜愛的頻道。
FreeTube 還有獨家「零打擾設定」，能夠隱藏影片觀看數量、影片喜歡與不喜歡、頻道訂閱者、評論點讚、推薦影片、熱門影片、流行影片、在線聊天等，全部關起來之後就乾乾淨淨的只有一個影片播放視窗，就像用播放器放離線影片一樣簡潔。
最後你也可以匯入 YouTube 已訂閱的頻道，能以 .db、.opml、.json 三種形式匯入，這邊就交給大家自行研究啦。如果你常用電腦看 YouTube，甚至是重度使用者，這款 FreeTube 絕對是必收軟體，載點在下方，趕快手刀下載起來體驗看看吧。
https://github.com/FreeTubeApp/FreeTube
Windows 免安裝版：
FreeTube 0.9.2 win-x64-portable.zip（GITHUB下載）
檔案大小：110 MB
Mac 版本：
FreeTube 0.9.2 mac.dmg.zip（GITHUB下載）
檔案大小：114 MB