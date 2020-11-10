YouTube 看到一半常被跳出來的廣告嚇到？最近小編發現一款電腦版軟體 FreeTube，專門為觀看 YouTube 影片而生，FreeTube 主要特色是「無痕觀看」影片，影片觀看歷史、觀看習慣等各種隱私不會被追蹤，此外 FreeTube 還有一個大家非常喜愛的功能 : 去除 YouTube 廣告。FreeTube 還支援「免登入訂閱」功能，同樣能夠追蹤自己喜歡的頻道，也能夠從 YouTube 匯入已訂閱資料，如果你用餐經常是便當配 YouTube，FreeTube 趕快收下就對了（Mac、Windows 通通支援），手機去廣告則可以用很熱門的 YouTube Vanced。

小編用 Windows 作為示範，不論 Windows 還是 Mac 版的載點，通通可以在文末下載。

安裝完畢後開啟，語言預設是英文，介意的話可以到 Setting 改成較習慣的中文。

這就是 FreeTube 的主畫面囉，小編用條列式快速整理一下 FreeTube 功能與特色：

無須登入 YouTube 帳號也能訂閱影片

所有觀看歷史紀錄、訂閱均不會上傳到第三方主機

保有隱私：觀看記錄不會被追蹤

看影片零打擾設定

仿 YouTube 介面：一秒上手免習慣

影片無廣告

可匯入 YouTube 訂閱來源

支援多系統

支援影片及音樂下載

多語言 （支援正體中文）

FreeTube 其中一點特色就是與 YouTube 有著大致相同的介面，因此觀看影片小編就不多說明了，大家應該都比我熟悉。小編就說一個與 YouTube 有差異的地方，大家請將光移到觀看次數下方。

沒錯，FreeTube 能夠下載影片，支援 MP4、Webm 格式，當然也可以只下載音訊檔案，我想這也是部分使用者會有的需求。

有些第三方 YouTube 軟體會要你登入 YouTube 帳號，不過這樣會有「帳號安全疑慮」，但 FreeTube 就沒這個問題，因為就算不登入 YouTube 也能訂閱自己喜愛的頻道。

FreeTube 還有獨家「零打擾設定」，能夠隱藏影片觀看數量、影片喜歡與不喜歡、頻道訂閱者、評論點讚、推薦影片、熱門影片、流行影片、在線聊天等，全部關起來之後就乾乾淨淨的只有一個影片播放視窗，就像用播放器放離線影片一樣簡潔。

最後你也可以匯入 YouTube 已訂閱的頻道，能以 .db、.opml、.json 三種形式匯入，這邊就交給大家自行研究啦。如果你常用電腦看 YouTube，甚至是重度使用者，這款 FreeTube 絕對是必收軟體，載點在下方，趕快手刀下載起來體驗看看吧。

https://github.com/FreeTubeApp/FreeTube

Windows 免安裝版：

FreeTube 0.9.2 win-x64-portable.zip（GITHUB下載）

檔案大小：110 MB

Mac 版本：

FreeTube 0.9.2 mac.dmg.zip（GITHUB下載）

檔案大小：114 MB