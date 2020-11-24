Netflix如何便宜買

網路影音的時代，不想看盜版，有沒有便宜的訂購方案？音樂有 KKbox、Spotify、Apple Music，影片有 Netflix、YouTube Premium、愛奇藝等，這些其實都能夠便宜的價格入手，小編最近剛好取消了 Netflix 方案，轉換到今天要與大家分享的服務 Netify 能夠用合法的方式，讓大家訂閱到便宜的影音串流服務，想要知道小編如何用 75 元/月，訂閱到原價 390 元/月的 Netflix 付費方案嗎？趕快跟著小編來操作起來。

Netflix如何便宜買

這是 Netify 首頁的畫面，為什麼可以用低於市價價格，買到這些服務呢？說穿了 Netify 是透過家庭方案分享出來的，白話就是你要用家庭方案，不用擔心找不到朋友湊，直接跟 Netify 買現成的。不論是 Netflix、Spotify、YouTube Premium、Apple Music、KKBOX 等應有盡有。

Netflix 便宜買

小編先用 Spotify 試算給大家看，在 Netify 上面購買是 750 元/年。

Netflix如何便宜買

Spotify 官網則是 149 元/月。

Netflix 家庭帳號共享

換算下來，在 Netify 上面購買 Spotify 每月只要 750 除 12，也就是 62.5 元。這樣的價差你覺得不夠便宜嗎？那來看看 Netflix 的部分。

YouTube Premium 便宜買

Netify 上面 Netflix 的費用是 900 元/年 （4K 畫質高級方案）。

Netflix如何便宜買

Netflix 官方的 4K 高級方案是 390 元/月。

YouTube Premium 家庭方案

換算下來，同樣是 4K 的 Netflix 影音，在 Netify 平均每月只要 75 元，與原價的 390 元可是差了超過 5 倍啊。

Apple Music 學生方案

Netflix如何便宜買

小編實際訂購下來，要多花 27 元的手續費，所以結帳後是 927 元。

Apple Music 便宜買

付費後要如何開通呢？沒辦法用原帳號開通。而是訂購完成後手機會收到簡訊，將簡訊認證碼傳送給 Netify 官方 LINE 帳號。

HBO Go 便宜買

Netify 客服人員會直接給我們一組 Netflix 帳密，登入後就可以使用囉。你可能會好奇是否有什麼限制？主要就是一個帳號可以登 1~2 個裝置，不過不能同時觀看，大致上的限制就是這個。

Netflix如何便宜買

接下來就可以無負擔用每月 75 元的價格輕鬆看 Netflix 大片啦！有需要的朋友請自己到 Netify 逛逛囉，連結替大家準備在下面。不過最後要補充一下，因為這是透過家庭方案共享的方式，如果遇到「惡鄰居」還是會有風險存在，本篇純粹與大家分享，請各位自行判斷。

傳送門：Netify

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