花旗現金回饋PLUS鈦金卡 Money101限定快閃 「6.5吋大電量遊戲手機」或「3,000元現金抵用券」

信用卡活動很多，各種優惠回饋常常讓人難以抉擇，這次要和大家推薦的是 Money101會員限定的活動方案「花旗現金回饋 PLUS 鈦金卡」，只要是新申辦卡友只要 30 天內刷滿 NT 10000 元即可以享有首刷禮二選一，有神腦生活 NT$3,000 元電子折價券（可折抵 PS5 & 全系列 APPLE 商品）或是 6.5 吋大螢幕 Realme C3 大電量的三鏡頭遊戲怪獸手機，簡單來說刷滿萬元送你超值手機，看到了就不該錯過的好機會！申辦立刻走：https://rb.gy/l2jkp3

新卡友滿額加碼回饋

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即日起至 12/8 止，新戶透過 >> Money101 指定網頁連結 << 至花旗銀行指定網頁申辦且核卡之花旗現金回饋 PLUS 卡新戶，核卡後 30 日內新增一般消費滿NT$10,000 可享首刷禮二選一。再享首 3 個月 10 大行動支付最優 10% 回饋。詳細活動及相關限制條件請詳網站說明。

Realme C3 規格特色介紹

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以下來替大家介紹這次最吸引人的 Realme C3 大螢幕大電量手機！主要特色有：

  • 1200 萬 AI 三鏡頭，超級微距與慢動作錄影
  • 5000mAh 超大電量，最長待機時間高達30天
  • 6.5 吋迷你水滴全螢幕，89.8% 螢幕佔比
  • MTK Helio G70 12 奈米八核心處理器
  • 後置指紋辨識，0.27秒疾速解鎖
  • 獨立三卡槽：雙SIM卡+獨立記憶卡 / 最高支援 256GB 擴充記憶體
  • realme UI 流暢 fun 玩
  • 日出設計耀眼雙色：冰河藍、火山灰

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先以外觀來說，六吋以上的螢幕目前已經是主流，窄邊框無邊際的螢幕更是吸引人的重點特色，搭配上水滴型的前鏡頭設計，我自己覺得整體外觀是非常優質的，螢幕比例是適合觀看影片的 20:9，螢幕佔比高達 89.8%，機身厚度 8.95mm 重量也才 195 公克，算是輕薄好攜帶的大螢幕手機。

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電量有非常充足的 5000 mAh 大電量，我自己現在選手機也是選擇至少要 5000 mAh 電量的，絕對可以滿足一整天的需求，不用擔心沒電不敢看影片或是不敢玩小遊戲等等，隨時聽聽音樂都可以使用一整天，尤其外出旅遊要拍照等等的，大電量手機絕對必要，而且不用額外準備行動電源。

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Realme C3 的指紋辨識效率極高，支援0.27 秒的後置指紋辨識解鎖，此外還有簡單快速的臉部辨識解鎖，讓你保有隱私卻可以快速的辨識解鎖。

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獨立三卡槽設計，可以支援雙 nano-SIM 卡 4G 雙卡雙待，還有獨立記憶卡槽，若你想要額外的擴充空間，也不擔心要犧牲一個 SIM 卡插槽，MicroSD 記憶卡容量最大支援至 256GB，加上內建 64GB ROM 就可以有充足的空間可以使用。

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Realme C3 搭載 AI 三鏡頭，主鏡頭為 1200 萬像素，只需一鍵即可拍出專業相片，紀錄生活完全不打折扣，人像鏡頭演算法，可以拍出有景深的專業人像照片；此外還有 4cm 超級微距鏡頭，可以讓你挑戰微距的攝影世界。

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主鏡頭的表現如上圖

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微距拍攝也可以發揮很多不同的創意唷！

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全新的 realme UI 設計源自於本真，完整體現簡單又優雅的使用者介面。 APP 開啟時間較先前縮短 14%，RAM 使用比例降低 20%，續航提升 40%， 進一步提升整體效能，降低功耗。

花旗現金回饋 PLUS 鈦金卡 特色優惠

  • 百貨消費刷花旗享回饋：
    指定百貨活動期間，當日刷卡享滿額禮，當日刷卡分期再享加碼回饋！活動期間及內容詳各百貨店內公告
  • 享樂誠品花旗 Apple Pay 最優 21% 回饋：
    誠品刷花旗現金回饋 PLUS 鈦金卡以 Apple Pay 支付單筆滿 1,288 享 150 元抵用券，新卡友再享首 3 月最優 10% 回饋（含原 2% 回饋）（2020/10/1~2020/12/31）
  • 加油刷現金回饋 Plus 鈦金卡最優 14% 回饋：
    全國 / 台亞汽油最優降 1.2 元 / 公升，新卡友使用行動支付再享首 3 月最優 10% 回饋（含原 2% 回饋）（2020/10/1~2020/12/31）
  • 威秀購票 6 折起：平日 6 折起、假日 85 折（即日起至 2020/12/31）
  • 最低每 35 元現金紅利 = 1 小時市區停車：
    台灣聯通：每 35 點現金紅利折抵 1 小時
    中興嘟嘟房：每 40 點現金紅利折抵 1 小時
    停車場全年均一價！每日折抵無上限！
  • 全台知名餐廳 刷花旗享優惠：
    撈王鍋物料理 平日最優 9 折／假日最優 95 折
    春水堂 滿額享珍奶兌換券乙張
    天天享美味 處處享優惠（即日起至 2020/12/31）
優惠資訊以官方為主：https://rb.gy/l2jkp3

現金回饋多少呢？

  1. 內外消費 2% 回饋：活動期間為 2020/10/1~2021/12/31，每年 NT$300 萬內之一般消費，盡享 2% 現金紅利回饋 (每年最高回饋 NT$6 萬，當年度週期計算自前一年度 12 月帳單結帳日次日起，至當年度 12 月帳單結帳日止)。若原持有任一現金回饋卡 (包括現金回饋白金卡 / 現金回饋御璽卡 / 現金回饋鈦金卡 / 現金回饋 PLUS 御璽卡 / 現金回饋無限卡 / 現金回饋世界卡) 並轉卡至現金回饋 Plus 鈦金卡之年度，亦受每年最高回饋 NT$6 萬之限制，即轉卡前後原卡和新卡於當年度合計所獲得之現金紅利上限最高為 NT$6 萬。倘轉卡前原卡已獲得超過 NT$6 萬之現金紅利，仍會全數帶入新卡，但轉卡後之新卡於當年度結束前恕無法再累積任何現金紅利。
  2. 新卡友 10 大行動支付首 3 月最優 10% 回饋：2020/10/1~2020/12/31 新申辦且核卡之新卡友，核卡後首期帳單及次期帳單起 (含) 連續 3 個月帳單，享指定 10 大行動支付最優 10% 現金紅利回饋 (原 2% 回饋 + 8% 加碼回饋)，核卡後首 4 期帳單 8% 加碼回饋累積最高回饋 NT$1,000。指定 10 大行動支付包含：Apple Pay、Samsung Pay、LINE Pay、街口支付、Pi 錢包、PX Pay、SKM Pay、Happy Go Pay、eslite Pay、家樂福錢包。舉例：新卡友於 2020/10/12 核卡，其最近一期帳單結帳日為每月 20 號，則 2020/10/12-2020/10/20、2020/10/21-2020/11/20、2020/11/21-2020/12/20、2020/12/21-2021/1/20 之指定 10 大行動支付之已出帳消費皆享額外 8% 加碼回饋，最快於當期帳單截止日之次月底前，回饋至該信用卡帳戶。本活動不能與其他新卡友首刷禮、新卡友刷卡禮合併使用。
  3. 新卡友係指過去 180 天內不曾持有任一花旗信用卡正卡者。
  4. 財管貴賓滿額最優 8% 回饋：花旗現金回饋 PLUS 鈦金卡卡友於 2020/7/1~2020/12/31 成為花旗財富管理 / 私人財富管理新貴賓且持續符合花旗財富管理 / 私人財富管理貴賓資格者，每月刷卡一般消費達 NT$1,888 (含)，尊享開戶後首 3 個月滿額最優 8% 現金紅利回饋 (原 2% 回饋 + 6% 財管新貴賓加碼回饋)；6% 財管新貴賓加碼回饋，每月帳單最高回饋 NT$500，最快於當期帳單截止日之次月底起，回饋至該信用卡帳戶。詳細活動內容請詳活動網頁。
  5. 更多詳細內容請參照：這裡

Money101 首刷滿額加碼禮領取方式

請點擊手機簡訊的專屬優惠連結，您會來到 Money101 官網，完成以下三步驟，即能在線上兌換新戶好禮。

  1. 選擇您想要的新戶首刷加碼禮
  2. 登入 / 註冊 Money101 會員之後，點選立即兌換
  3. 收到禮券簡訊後，輸入密碼即可使用 Money101 通路限定加碼好禮

神腦生活 3000元 現金抵用券

可折抵全系列商品包含APPLE商品

  1. 每名會員限制兌換並使用乙次。
  2. 現金券有效期時間為一年，活動頁商品請備註活動品售完為止。
  3. 抵用券限制使用乙次，需折抵單一商品，該商品售價需等於或高於抵用券面額，於結帳時可折抵 3,000 元。
  4. 使用抵用券購買商品若於猶豫期內辦理商品退貨，抵用券將無法自動歸還於會員帳戶，若有商品退換貨需求，請先與神腦客服聯繫，請勿直接退貨
  5. 若有問題可於週一至週五 09:00-18:00 來電神腦生活客服專線 02-8978-6068。

線上快速申辦

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備齊財力證明文件，透過網路申辦完成，核卡後最快可於2天收到信用卡

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