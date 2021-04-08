大家知道 Facebook 的新功能了嗎？以往我們 FB 上的留言，都不能去設置留言權限，只能透過限制貼文公開的方式來處理，不過現在 FB 這項新功能，能讓我們在設定中的「公開的貼文」功能中，選擇允許哪些人可回應你的公開貼文，包括朋友、朋友的朋友、所有人以及你提及的個人檔案與粉絲專頁等，且標註在你公開貼文中的用戶和他們的朋友也能互相回應，這不僅讓用戶擁有更多控制權，還可讓用戶享受更好的體驗！想知道如何移除 FB 綁定帳號嗎？請參考這篇：移除 FB 綁定帳號教學！



FB「公開貼文留言」新功能使用說明

首先先點開 FB 右上角的「▽」，並點選「設定和隱私」。

接著我們點開隱私頁面左側的「公開的貼文」後，你就能在「公開貼文的留言」自行選擇要讓所有人、朋友或朋友的朋友，在你的公開貼文中留言。

若你想在單一公開貼文做留言設定的話，也是可以的，你只要點即該貼文右上角的「...」 ，再點選「誰可以在你的貼文中留言？」。

就可以直接開始設定誰可以回應你的公開貼文，共有所有人、朋友及你提及的個人檔案和粉絲專頁 3 個選項讓你選。

「最愛」以及「最新動態」功能也偷偷升級了

FB 這次除了新增「公開的貼文」的功能外，還偷偷把「最愛」以及「最新動態」功能也升級了，現在只要點選「最愛」功能的話，就能讓你新增最多 30 個朋友及粉絲專頁，以優先順序顯示在動態消息上。

而「最新動態」功能，則是能讓你一鍵讓所有的動態消息按照貼文發布時間來顯示，不僅可快速查看最新貼文資訊還很方便！對於以上 Facebook 新功能覺得不錯的朋友，趕緊前往 FB 設定體驗看看吧！