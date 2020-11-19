大家有跟小編一樣，在小時候常幻想自己有一天會成為電影明星嗎？這款「去演」AI 變臉 App 能夠實現你的願望喔！去演 App 裡面有顏值、搞笑、CP、劇情、經典、科幻、主題等 7 種電影橋段，透過 AI 換臉，讓你變成葉問、星爺甚至是鋼鐵人也可以，讓你彷彿真的感覺自己演了這場電影橋段，而且一點違和感都沒有，除了可以演電影之外，還有表情包與寫真讓你玩且全都免費，大家想成為大螢幕上的名人嗎？趕緊往下看怎麼玩吧！想知道其他變臉 App 嗎？可以參考這篇：REFACE 一鍵換臉 App，快速產生搞笑 GIF 圖檔

首先先將「去演」App 下載到手機中，使用 Android 用戶的朋友，因去演 App 沒有在 Google Play 上架，必須到 官網下載 APK 進行安裝。

安裝成功後將 App 打開， 在影片裡面共有 7 種電影橋段讓你選，若你不知該從何選起，可以到「經典」影片中找尋，去演 App 除了可以演電影之外，底下還有表情包與寫真讓你玩。

接著選一部你想演的影片後，點選右下角的「替換」。

接著 App 會要你進行註冊，若你沒有中國手機號碼也沒關西，下方有信箱登入讓你註冊。

成功登入後再點擊一次替換，接著 App 會要你選擇自拍一張還是從相冊選擇，建議大家選自拍比較好，因為自拍才能將額頭露出來不會干擾到 AI 辨識，從相簿選取就無法將瀏海用上去了，除非你有無劉海的照片。

照片好了之後，按下影片下方的「黃色」按鈕開始排隊進行 Ai 自動轉換，影片轉換時間通常要等 8 分鐘左右，轉換成功後你的臉就會自動換上去，而且一點違和感都沒有，如果喜歡也可以將影片保存到手機中。





給大家看一下小編演的電影片段，真的搞得像自己有演過一樣，真的是太好玩了啦！想當電影中的鋼鐵人嗎？趕緊將「去演」App 下載玩玩看，演出有趣的自己吧！

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