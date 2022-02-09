家中有小朋友要練習數學，有沒有推薦的免費學習資源？最近小編發現一個國外的免費數學學習資源 Math Games，提供各階段、各主題的數學資源，能夠讓家長免費利用，甚至對於興趣缺缺的小朋友，還有加入「遊戲」的元素，讓學習數學更加有趣，此外也提供數學習題 PDF 免費下載，寒假快到了，爸爸媽媽們趕快下載起來，激盪一下小朋友的腦力吧。

進入 Math Games 首頁之後，就能夠看到許多依照不同主題分類的數學學習資源，比如說有依照學生年齡分類的，像是學齡前兒童、幼稚園、小學、國中等...

另外也有依照數學主題分類的學習資源，像是：加法、代數、比較、小數、除法、分數、乘法、多層次運算等...

進入遊戲後，每個主題都是循序漸進的數學問題，由淺入深的讓小朋友思考及學習。

如果覺得只是題目沒辦法激發小朋友的學習，Math Games 也有加入遊戲闖關元素，增加小朋友思考及解題的動機。

最後 Math Games 也有提供習題，能夠自由選擇頁數、排版等，選擇完畢後點擊 Download Worksheet 就可以取得習題 PDF 檔。

Math Games 算是一個非常全面的免費數學學習資源網站，想要多讓小朋友練習的話，各位爸媽可以將這個網站收藏起來啦。

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