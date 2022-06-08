想讓孩子的數學四則運算快速融會貫通嗎？那就交給這個 RoboMath 線上數學四則運算練習網就對啦！RoboMath 是一個提專門供基礎數學加減乘除練習的線上網站，共有類似考試測驗的練習卷以及閃卡遊戲兩種練習模式，若孩子程度算不錯的話，還可自行設定 1 至 4 位數、四則運算符號以及開啟計時搶答功能來增加題目挑戰性，想讓孩子基礎數學運算能力增強的家長們，快讓孩子前往試試吧！更多孩子數學練習網，可參考這篇：小朋友數學作業生成器！

RoboMath 使用說明

進到 RoboMath 數學網站後，便可透過上方的設定功能，設定自己想要練習的位數及運算符號（可複選），設定完成下方練習題就會一同更改。

接著我們就能在下方進行作答，題目共有 25 題，答案全部填寫完畢後，便可點選最下方的「Check Answers」按鈕檢查有沒有答對所有題目。

若有答對或答錯的題目，網站都會清楚標示出來讓你看見，點選下方的「Redo」可重新作答，點選「New Problem Set」則會開啟新的練習題目。

若你覺得沒有挑戰性，可以點選上方的「Use Timer」開啟計時功能來增加難度。

最後，RoboMath 網站還有提供「Flashcards」閃卡遊戲模式，一樣可自由調整位數與四則運算符號來進行練習，每次只會出一道題，輸入答案後便可點選下方的「Check」檢查，就可進行下一題，要玩多久都可以喔！對於想幫孩子數學運算能力增強的家長們，可以將這個網站收藏起來喔！

RoboMath：https://robomath.tech/