全國中小學題庫網

你在幫小朋友尋找期中考、月考、段考考古題嗎？以前那個年代，可能要老師才有辦法拿到出版社提供的考題，最近小編發現由「國家教育研究院」推出的「全國中小學題庫網」考古題網站，收藏了全台灣國小、國中到高中各地考試資源、各校試題題庫，目前共收藏超過 6.8 萬份考題，科目的部分，不論是國文、英文、數學、社會、地理、歷史、公民、生物、理化、物理、化學等...通通應有盡有，想讓小朋友多練習，趕快來這個網站挖寶就對啦。

全國中小學題庫網

目前共收錄  35 所高中、159 所國中、542 所國小，題庫總數： 68,328 份，共計 262 所學校提供題庫網址。進入「全國中小學題庫網」後，可以直接輸入學校關鍵字，或在下方勾選要尋找的科目、學期、學年度資料，輸入完畢後按下搜尋就可以囉。

翰林國小題庫下載

目前學年度的部分，最早只收集到 104 年度。

康軒題庫下載

往下滑動也可以看到最新的試題，包含縣市、學系名稱、年籍、學年度、領域、科目、種類、版本等。

南一國小題庫下載

另外也有「熱門試題」可以下載，點擊右邊的「下載試券」中的圖示就可以下載考題 PDF 檔囉。

109 南一國小題庫下載

全國中小學題庫網

每份考題也都有「答案券」可以下載，方便家長對答案。連結提供在下方，給大家自行下囉，推薦先把這款好用的網站收藏下來，要印給小朋友練習的話直接打開就可以啦。

傳送門：全國中小學題庫網

全國中小學題庫網 免費題庫下載，國小 / 國中 / 高中共收藏超過 6.8 萬份考題 相關文章

訪客留言

全國中小學題庫網 免費題庫下載，國小 / 國中 / 高中共收藏超過 6.8 萬份考題 參考資料

國小學習評量題庫中心
第一次段考 第二次段考 第三次段考 期中考 期末考
線上國小國中題庫網站－下載歷屆的段考評量測驗卷，各科目、版本都有。 | Techmarks劃重點
國家教育研究院提供的全國國中、國小學題庫網站。開啟頁面後，篩選學年度、年級、科目(國文、數學、英文、自然、社會等…)與版本(康軒、南一、翰林…)
國小、國中、高中職段考考古題哪裡下載？「全國中小學題庫網 ...
「全國中小學題庫網」提供了台灣各國小、國中、高中職段考(期中考、期末考)考古題下載，考前有這些考古題小孩就能在考前多做些練習了，爸媽也不用特地到參考書店搬一堆 ...
【小學數學題庫】與【小學數學題庫下載】【小學數學題庫 五年級】【免費小學數學題庫】的網路資訊整理 ...
【小學數學題庫】的網路資訊大全.【小學數學題庫下載】,【小學數學題庫 五年級】,【免費小學數學題庫】的新聞內容,購物優惠,廠商名單都在城市黃頁。
全國中小學題庫網- 國家教育研究院
縣市, 學校名稱, 年級, 學年度, 領域/群科, 科目, 種類, 版本, 點閱率, 下載試卷, 下載答案. 彰化縣, 縣立大園國小, 六年級, 110 上學期, 語文領域, 國語, 第一次段 ...
艾倫, Author at KK3C狂想曲
國小、國中、高中職段考考古題哪裡下載？「全國中小學題庫網」免費下載. 作者 艾倫 · 2021-11-03. 「全國中小學題庫網」提供了台灣各國小、國.
中小學段考試題 - 昌爸工作坊
高中數學段考. 北一女數學段考 · 台中女中數學段考 · 建中數學段考 · 台中二中數學段考 · 台南二中段考 · 高雄師大附中數學段考 · 臺北成功高中數學段考.
全國中小學題庫網 | 健康跟著走
網路發達為很多需要花錢買參考書或是考題的爸媽省下大筆的費用，「全國中小學題庫網」提供了台灣各國小、國中、高中職段考考古題下載，考前有 .
全國中小學題庫網：各國小、國中、高中職段考考古題下載
2019年4月17日 — 每次的期中、期末考都是爸爸、媽媽們頭痛的時候，考前的複習一直都是一件很辛苦的事情，還好現在網路的發達，全國中小學題庫網提供了全國各階段的段考 ...
全國中小學題庫網 - 國家教育研究院
目前共35 所高中、159 所國中、542 所國小，題庫總數： 68,328 份 ... 彰化縣, 縣立埔心國中, 七年級, 110 上學期, 語文領域, 國文, 第一次段考(期中考), 翰林, 0.