你在幫小朋友尋找期中考、月考、段考考古題嗎？以前那個年代，可能要老師才有辦法拿到出版社提供的考題，最近小編發現由「國家教育研究院」推出的「全國中小學題庫網」考古題網站，收藏了全台灣國小、國中到高中各地考試資源、各校試題題庫，目前共收藏超過 6.8 萬份考題，科目的部分，不論是國文、英文、數學、社會、地理、歷史、公民、生物、理化、物理、化學等...通通應有盡有，想讓小朋友多練習，趕快來這個網站挖寶就對啦。

目前共收錄 35 所高中、159 所國中、542 所國小，題庫總數： 68,328 份，共計 262 所學校提供題庫網址。進入「全國中小學題庫網」後，可以直接輸入學校關鍵字，或在下方勾選要尋找的科目、學期、學年度資料，輸入完畢後按下搜尋就可以囉。

目前學年度的部分，最早只收集到 104 年度。

往下滑動也可以看到最新的試題，包含縣市、學系名稱、年籍、學年度、領域、科目、種類、版本等。

另外也有「熱門試題」可以下載，點擊右邊的「下載試券」中的圖示就可以下載考題 PDF 檔囉。

每份考題也都有「答案券」可以下載，方便家長對答案。連結提供在下方，給大家自行下囉，推薦先把這款好用的網站收藏下來，要印給小朋友練習的話直接打開就可以啦。

傳送門：全國中小學題庫網