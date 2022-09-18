桌面每次清完，過沒多久又恢復原狀？有沒有自動清桌面工具？最近小編發現一款全自動排列桌面工具 Coodesker，除了能夠自動排列桌面上的檔案之外，還會自動依據文件類型幫我們依據小視窗分類，像是資料夾、文件、圖片或其它等。這個功能完全從使用者出發，不管你桌面放了多少東西，在尋找特定檔案時，就能夠快速找到目標並開啟，如果你想留給同事一個乾淨、有條理的印象，這款桌面輔助工具絕對會是辦公式好幫手！如果你已習慣什麼位置是什麼軟體或檔案，不想重新習慣，那 AutoHideDesktopIcons 可以一秒把桌面圖示隱藏，讓你的桌面「偽乾淨」。

目前這款工具只支援 Windows 系統，macOS 系統目前還在開發中，Windows 幫大家準備在文章後面啦，直接點擊即可開啟，不過開啟時可能會被防毒軟體視為病毒，如果有這樣的情形，大家就麻煩下將他手動加入白名單。

開啟之後桌面就會一秒自動排列整齊啦，排列的圖示只會留下「軟體」，如果你光看文章首段，可能會認為這與 Windows 內建的「自動排列」有什麼不同？這就是不同的地方，Coodesker 不光只是自動排列，而是進階版的排列，除了軟體以外的圖示，通通會被移動到上面這個小框框中「加以分類」。

預設分類是英文，可能會看的不習慣，不過沒關係，每個頁籤都能夠手動「重新命名」，換成中文之後是不是就習慣許多了～

當然你也可以新增頁籤、增加其它分類，或是自動加入常用的應用程式組合。如果你不喜歡預設的介面顏色，也可以點擊右鍵進行更改。

桌面若又不小心亂掉，也可以點擊右鍵選擇 Organize desktop 進行一鍵排版，若下載之後發現用得不太習慣，想要回覆原本桌面的排列，直接在右鍵選單中按下「Quit 」後即可退出 Coodesker 並回覆原本的桌面排列。桌面就是電腦的門面，留給同事、主管好的印象，就從乾淨的桌面做起。（當然不只電腦的桌面，你的辦公桌面也該動手整理囉）

https://github.com/coodesker/coodesker-desktop/

64bit 免安裝版：

Coodesker 1.0.3.1 x64.7z（GOOGLE下載）

Coodesker 1.0.3.1 x64.7z（1DRV下載）

Coodesker 1.0.3.1 x64.7z（MEDIAFIRE下載）

Coodesker 1.0.3.1 x64.7z（RAPIDGATOR下載）

Coodesker 1.0.3.1 x64.7z（MEGA下載）

檔案大小：1.87 MB

32bit 免安裝版：

Coodesker 1.0.3.1 x86.7z（GOOGLE下載）

Coodesker 1.0.3.1 x86.7z（1DRV下載）

Coodesker 1.0.3.1 x86.7z（MEDIAFIRE下載）

Coodesker 1.0.3.1 x86.7z（RAPIDGATOR下載）

Coodesker 1.0.3.1 x86.7z（MEGA下載）

檔案大小：1.64 MB