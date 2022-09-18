Coodesker

桌面每次清完，過沒多久又恢復原狀？有沒有自動清桌面工具？最近小編發現一款全自動排列桌面工具 Coodesker，除了能夠自動排列桌面上的檔案之外，還會自動依據文件類型幫我們依據小視窗分類，像是資料夾、文件、圖片或其它等。這個功能完全從使用者出發，不管你桌面放了多少東西，在尋找特定檔案時，就能夠快速找到目標並開啟，如果你想留給同事一個乾淨、有條理的印象，這款桌面輔助工具絕對會是辦公式好幫手！如果你已習慣什麼位置是什麼軟體或檔案，不想重新習慣，那 AutoHideDesktopIcons 可以一秒把桌面圖示隱藏，讓你的桌面「偽乾淨」。

Coodesker

目前這款工具只支援 Windows 系統，macOS 系統目前還在開發中，Windows 幫大家準備在文章後面啦，直接點擊即可開啟，不過開啟時可能會被防毒軟體視為病毒，如果有這樣的情形，大家就麻煩下將他手動加入白名單。

桌面整理工具

開啟之後桌面就會一秒自動排列整齊啦，排列的圖示只會留下「軟體」，如果你光看文章首段，可能會認為這與 Windows 內建的「自動排列」有什麼不同？這就是不同的地方，Coodesker 不光只是自動排列，而是進階版的排列，除了軟體以外的圖示，通通會被移動到上面這個小框框中「加以分類」。

桌面收納軟體

預設分類是英文，可能會看的不習慣，不過沒關係，每個頁籤都能夠手動「重新命名」，換成中文之後是不是就習慣許多了～

Coodesker

當然你也可以新增頁籤、增加其它分類，或是自動加入常用的應用程式組合。如果你不喜歡預設的介面顏色，也可以點擊右鍵進行更改。

桌面管理軟體免安裝

桌面若又不小心亂掉，也可以點擊右鍵選擇 Organize desktop 進行一鍵排版，若下載之後發現用得不太習慣，想要回覆原本桌面的排列，直接在右鍵選單中按下「Quit 」後即可退出 Coodesker 並回覆原本的桌面排列。桌面就是電腦的門面，留給同事、主管好的印象，就從乾淨的桌面做起。（當然不只電腦的桌面，你的辦公桌面也該動手整理囉）

https://github.com/coodesker/coodesker-desktop/

64bit 免安裝版：
Coodesker 1.0.3.1 x64.7z（GOOGLE下載）
Coodesker 1.0.3.1 x64.7z（1DRV下載）
Coodesker 1.0.3.1 x64.7z（MEDIAFIRE下載）
Coodesker 1.0.3.1 x64.7z（RAPIDGATOR下載）
Coodesker 1.0.3.1 x64.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.87 MB

32bit 免安裝版：
Coodesker 1.0.3.1 x86.7z（GOOGLE下載）
Coodesker 1.0.3.1 x86.7z（1DRV下載）
Coodesker 1.0.3.1 x86.7z（MEDIAFIRE下載）
Coodesker 1.0.3.1 x86.7z（RAPIDGATOR下載）
Coodesker 1.0.3.1 x86.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.64 MB

Coodesker 1.0.3.1 桌面 1 秒自動整理，自動分類圖片 文件 資料夾 相關文章

訪客留言

Coodesker 1.0.3.1 桌面 1 秒自動整理，自動分類圖片 文件 資料夾 參考資料

Mac桌面整理優化軟體---Declutter - 每日頭條
2019年11月20日 — 能夠設置時間段來自動整理桌面文件及文件夾，輕鬆而智能。 ... Pro for mac可以幫助用戶在幾秒鐘之內單擊一下即可讓桌面變得乾淨整潔。 ... 為在啟動時啟動，以便使應用程式以靜默方式啟動並自動保持桌面清潔。 ... 即便真的做不到即時分類，也一定要有事後或者定期整理文件的習慣。 ... 電腦桌面凌亂不堪？
Coodesker免費的Windows桌面整理工具，自動將不同性質的檔案分類到不同的區塊中。 | 痞凱踏踏 | PKstep
Coodesker免費的Windows整理桌面工具，自動將資料夾、圖片、文件檔…不同性質的檔案分類到不同的頁籤中。並能新增多個盒子區塊，可放上常用的照片、文書資料、影片或音樂檔在桌面視窗中，方便直接查看和找到這些常用的文件。比較可惜的是目前還沒有繁體中文介面，不 ...
電腦無故會頓一下頓一下的!20點! | Yahoo奇摩知識+
2013/3/17 · 電腦就跟平常一樣沒什麼問題 只是突然某天在使用千千靜聽 加上 在玩網頁的G淘遊戲~ 就突然會頓一下 過一陣子又頓一下 這樣! 我防毒是用360安全衛士..沒有發現病毒 .... 電腦的運轉聲也跟平常一樣 沒異常! 在那之後我玩線上遊戲也是會頓一下的情形 就算是沒開網頁也 ...
海螺桌面(電腦桌面整理美化工具) - 每日頭條
2020年6月17日 — 能夠快速歸納桌面文件，自動進行分類整理文件、文件夾、圖標，幫助用戶及時從 ... 可以使桌面保持清爽整潔，有條理，方便用戶使用的一款軟體。 電腦桌面亂糟糟怎麼辦？這些軟體幫你一秒恢復整潔！ ... 中重要的一部分,讓你的電腦桌面圖標個性化，讓你的桌面變得乾淨清爽！ ... Fences讓整理變得如此簡單.
Coodesker(酷呆桌面)下载v1.0.0.2官方版-第五资源
2020年11月2日 — Coodesker是一款界面简洁的桌面工具，该工具可以帮助用户自动将你的快捷方式和图标放置到桌面上的可调整大小的阴影区域（称为方框）中，&nbsp;...
[達人專欄] 【教學】強制刪除無法移除檔案 + 移除無法移除軟體，電腦必備 - james999的創作 - 巴哈姆特
然後會有四個模式，依需求使用，稍微講解一下。前兩個就是最普通的解除安裝模式，無風險（使用軟體內建移除程式），後兩個會整理出電腦裡的此程式資料檔案，然後讓使用者自行決定是否要刪除資料檔（例如：慣例設定、帳號系統設定、其他資料等）如果想要清除乾淨， ...
【教學】Win10內建的一鍵還原 (重設此電腦) @ 歐飛先生 :: 痞客邦
網友詢問： 請問 win10內建的「復原」功能中 按下開始重設後有分兩種方式「保留我的檔案」及「移除所有選項」 若此系統是由一顆HDD分割成C,D槽的話，選擇移除所有選項後
這個神器，分分鐘提高200%的工作效率，桌面整理神器「必備」 - 每日頭條
在日常我們使用電腦過程中，由於電腦桌面文件太多，看上去非常凌亂，看到凌亂的桌面很多計劃好的事情都不想幹了，找一份文件時需要花費好長時間，考慮到這個問題是很多朋友甚至是所有朋友都想解決的問題，所以今天為大家帶來一款體積小巧的桌面圖標自動整理軟體， ...
你的電腦桌面很亂？10秒鐘幫你搞定成大神 - 每日頭條
我相信，對於大部分的人來說，剛一開始購置電腦的時候，你的電腦桌面是這個樣子的：或者win 10用戶是這樣的但是，用了一段時間以後，你的電腦桌面可能變成這樣子的：更有甚者，可能是這樣子的：哈哈哈一眼望去，就令人崩潰啊，有木有？
電腦桌面整理神器，提高200%的工作效率 - 每日頭條
適用系統：Wndows 7/8/10在日常我們使用電腦過程中，由於電腦桌面文件太多，看上去非常凌亂，看到凌亂的桌面很多計劃好的事情都不想幹了，找一份文件時需要花費好長時間，考慮到這個問題是很多朋友甚至是所有朋友都想解決的問題，所以今天為大家帶來一款體積小巧的 ...