每個人都需要一個行事曆，只是大家要的形式不同，有人喜愛書本式的行事曆，有人喜歡手機上的，也有人喜歡使用 Outlook 類型的，反正大家各有所好，自己上手就好！這次和大家分享一款 DesktopCal 簡單的桌面行事曆，以半透明風格顯示在桌面上，讓你想錯過行事曆都難，在使用上以整日的事件為主，沒有以小時來區分，也沒有通知功能，功能雖然很陽春，但是或許剛好有人就只需要這麼多功能。

預設的月曆大小以螢幕高度為主，也可以自己調整月曆框的大小、儲存格的顏色、透明度、間距與字體，在月曆上能顯示重要節日、農曆與二十四節氣。

連點兩下日期就可以編輯當日的內容，能簡易的更改當天的背景顏色，可以將不同的事情依照不同顏色來區分，這樣就能有重要性的區別，雖然說 DesktopCal 功能上不是說超強，但是依然有值得使用的方式。

http://chs.desktopcal.com/

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