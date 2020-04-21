你還記得問答手遊「知識王」嗎？它是一款曾經風行一時的機智問答遊戲，不過今天小編要大家分享的是另外一款問答遊戲「問題與答案 QuizzLand」，除了有各式不同類型的問答題目外，還可以與全世界的玩家比較積分與排名，利用空檔時間玩這款遊戲，還能夠增加一些小知識唷，跟著小編來玩玩看吧。

這款遊戲在 Android 及 iOS 系統都能夠免費下載，載點小編附在最下面啦，大家可以先去下載起來。開啟之後會先依照年齡分級，避免玩家遇到太困難或太簡單的題目。

看到遊戲主畫面後，點擊「開始遊戲」，至於「比賽」這個項目就留到後面再說囉 ~ 開始遊戲後，會有一個類似關卡地圖的畫面，每一個關卡中都會有數道題目，點擊關卡即可進入遊戲。

接著就可以開始答題啦，每答對一道題目，就可以賺取金幣，金幣可以用來賺取生命、使用求救，至於生命和求救是什麼，後面會再一一跟大家說明 ~

問題與答案這個遊戲還設有求救機制，這裡的求救就是上面提到的需要用金幣來交換的功能，分別有兩次機會、一半一半、多數投票及跳過問題 4 個求救功能可以使用。每道題目答完題之後，下方也會有詳解可以參考。

金幣的第二個用法，拿來買生命，生命是問題與答案這個遊戲拿來限制玩家在一定時間內不能玩過多次數，若超過次數的話，就必須購買額外的生命才能繼續玩。

在比賽這個項目中，可以看到自己的等級與台灣玩家，甚至是全世界玩家中的排名。比較可惜的是不能與其它玩家一同答題，希望未來更新能把這個功能補上~

排名的部分還分為日賽、週賽與所有時間，主要就是計算時間週期的不同而已 ~ 另外，玩家可以更改自己的大頭貼、暱稱，觀看自己的答題正確率、以完成的關卡、花費在遊戲的時間等 ~ 總而言之就是一款可以利用零碎時間獲得小知識的遊戲，又可以打發時間 ~ 大家沒事的話，先點下面載點安裝起來囉。

下載：

問題與答案 QuizzLand （Google Play 下載）

問題與答案 QuizzLand （App Store 下載）