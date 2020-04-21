問題與答案

你還記得問答手遊「知識王」嗎？它是一款曾經風行一時的機智問答遊戲，不過今天小編要大家分享的是另外一款問答遊戲「問題與答案 QuizzLand」，除了有各式不同類型的問答題目外，還可以與全世界的玩家比較積分與排名，利用空檔時間玩這款遊戲，還能夠增加一些小知識唷，跟著小編來玩玩看吧。

QuizzLand

這款遊戲在 Android 及 iOS 系統都能夠免費下載，載點小編附在最下面啦，大家可以先去下載起來。開啟之後會先依照年齡分級，避免玩家遇到太困難或太簡單的題目。

QuizzLand

看到遊戲主畫面後，點擊「開始遊戲」，至於「比賽」這個項目就留到後面再說囉 ~ 開始遊戲後，會有一個類似關卡地圖的畫面，每一個關卡中都會有數道題目，點擊關卡即可進入遊戲。

免費知識問答遊戲

接著就可以開始答題啦，每答對一道題目，就可以賺取金幣，金幣可以用來賺取生命、使用求救，至於生命和求救是什麼，後面會再一一跟大家說明 ~

QuizzLand

問題與答案這個遊戲還設有求救機制，這裡的求救就是上面提到的需要用金幣來交換的功能，分別有兩次機會、一半一半、多數投票及跳過問題 4 個求救功能可以使用。每道題目答完題之後，下方也會有詳解可以參考。

知識型手遊

金幣的第二個用法，拿來買生命，生命是問題與答案這個遊戲拿來限制玩家在一定時間內不能玩過多次數，若超過次數的話，就必須購買額外的生命才能繼續玩。

QuizzLand

在比賽這個項目中，可以看到自己的等級與台灣玩家，甚至是全世界玩家中的排名。比較可惜的是不能與其它玩家一同答題，希望未來更新能把這個功能補上~

知識王

排名的部分還分為日賽、週賽與所有時間，主要就是計算時間週期的不同而已 ~ 另外，玩家可以更改自己的大頭貼、暱稱，觀看自己的答題正確率、以完成的關卡、花費在遊戲的時間等 ~ 總而言之就是一款可以利用零碎時間獲得小知識的遊戲，又可以打發時間 ~ 大家沒事的話，先點下面載點安裝起來囉。

下載：
問題與答案 QuizzLand （Google Play 下載）
問題與答案 QuizzLand （App Store 下載）

問題與答案 QuizzLand 免費知識問答遊戲，你排名在全世界玩家第幾名？ 相關文章

    li

訪客留言

問題與答案 QuizzLand 免費知識問答遊戲，你排名在全世界玩家第幾名？ 參考資料

Guess song 猜歌曲app 2018 答案
Guess song 猜歌曲app 2018 答案Wristwatches That Stand the Test of Time ... 门户网站之一，致力于为各位玩家打造精彩手机游戏推荐，最新手游攻略新闻、好玩的 ... 无处不在，很多玩家们都非常喜欢猜歌游戏，游戏中会有各种不同的音乐类型，在猜 ... 吧，如果不是，那来这里，在玩游戏的过程中，也会让你认识更多的动漫人物哦。
Fun trivia game to test your IQ | QuizzLand
Coins and lives Coins are the in-game currency used in QuizzLand. Use coins to buy lives, hints and other useful options. If you want a larger amount of coins, you can make such a purchase in QuizzLand Store. Earn coins without buying them: ...
【專欄】從遊戲開發者角度剖析「問答遊戲」的玩法與差異- 巴哈姆特
為了讓玩家進一步了解包含動畫（Anime）、漫畫（Comic）與電玩（Game）等 ... GNN新聞 &middot; 手機遊戲 ... 而正當主流遊戲競爭得極度激烈時，《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》（以下簡稱《黑 ... 最後一題分數加倍，讓比賽保持緊張到最後一刻。 ... 像這個單屬性的問題，簡單到只看選項也能選得出答案， 甚至不用等題目顯示完。
電玩的好處超乎你想像，關鍵是你要非常清楚玩遊戲的「動機 ...
這些玩家表示，他們能在電玩遊戲與現實世界的目標之間，取得良好的平衡。然而 ... 目前為止，當我們討論電玩的益處時，大都說可培養能力，讓你面對壓力和挑戰時變得更強大。 ... 此外，所有類型的電玩皆可促進創造力。 ... 這些問題有千千萬萬個答案，全世界每天至少玩1小時電玩的12.3億人，可能各有各的回答。
Free Games at QUIZLAND -- Play and WIN the hottest Web Quiz Shows, Trivia Quizzes, Crossword Puzzles
Collection of online trivia quizzes in a wide variety of categories. Includes a daily word search, crossword puzzle, and daily quizshow games.
&quot;The Sign&quot;任務1~3部完整流程詳解(總整理) 第 1 頁 :: 綜合討論區 :: 仙境傳說 討論區 :: 遊戲基地 gamebase
她會要跟你比賽回答旁邊的艾倫問題 (數字部分答案573.601.260另國王的姓名?初心者可裝備道具?) (DITH提供問題) 兔耳的防是多少? 防2/LUK+2 印地安髮箍的防是多少? 防3 初心者不能裝備的道具? 木甲 跟聖之祈福有關的技能是? 幸福之歌頌 做纖細白水時不需要 ...
QuizzLand Trivia Game - Posts | Facebook
Do you know what to expect from the most colorful creatures? Here&#39;s the answer ⬇️. Reveal your knowledge with QuizzLand, a free trivia app! →. Android:&nbsp;...
問題與答案。免費知識問答遊戲：QuizzLand - Google Play 應用 ...
1 天前 - QuizzLand是一款娛樂性的答題遊戲，這裡有無與倫比的海量題庫，是其他遊戲無法比擬的。 安裝QuizzLand，回答問題，閱讀有趣的解釋，了解各種&nbsp;...
【攻略】文曲答案 @誅仙 哈啦板 - 巴哈姆特
face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準，可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容，在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下，為了讓巴友們有更好的使用體驗，巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈 ...
Trivia only. Free quiz game: QuizzLand - FREE GAMES
QuizzLand is the entertainment trivia game where you get unlimited questions that can’t be found anywhere else. Install QuizzLand and answer trivia questions, read interesting explanations, educate yourself! Just your brain and our quizzes. No ...