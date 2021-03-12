漫畫人 App 不能看怎麼辦？最近新版的漫畫人陸續出現沒更新或不能看的情形，因此有不少網友來信詢問是否有替代漫畫人的 App？最近小編剛好發現有神人製作「全是漫畫」App，將市面上超過 284 個免費看漫畫網站通通收錄進去，基本上所有免費漫畫通通都在裡面了，還整合了下載、各種閱讀模式，因此我覺得「全是漫畫」不止替代了漫畫人，甚至還超越了漫畫人，各位動漫宅朋友們，請別錯過這款超好用免費看漫畫 App 啦。

唯一有點小可惜的地方就是，目前「全是漫畫」不支援 iOS 系統，用 iPhone 的朋友看看身邊有無 Android 備用機吧，「全是漫畫」APK 載點替各位放在文章後方，直接下載即可安裝並開啟。進入「全是漫畫」主畫面後，就可以看到漫畫縮圖啦。左側則是分類：冒險漫畫、生活漫畫、偽娘漫畫、懸疑漫畫、熱血漫畫、四格漫畫、百合漫畫等...

當然也支援搜尋功能，直接在上方輸入關鍵字就可以找到目標漫畫囉，還可以自己設定要從哪些來源搜尋，如果輸入關鍵字沒有找到，請切換多個來源、精選來源試試，整個 App 收藏超過 284 個免費看漫畫網站，甚至你還可自己匯入清單中沒有的網站。

找到自己想看的漫畫後，有些來源會出現沒有「章節」的情況，此時只要切換來源就可以解決問題。

漫畫有各種閱讀模式，可以依照自己的喜好調整，下面再跟大家說明要去哪邊設定。

如果你有離線看漫畫的需求，「全是漫畫」更是整合了下載功能，而且除了整部下載、單集下載之外，還能一鍵下載「未讀」的漫畫。

收藏功能，則可以在下載回到 App 時快速閱讀，另外在設定處可以依照自己的閱讀習慣來調整，像是閱讀模式、翻頁動畫、背景顏色等...載點替各位放在下面啦，趕快收下它吧。

https://github.com/hongchacha/cartoon/

下載：

全是漫畫 APP ( Github 下載 )