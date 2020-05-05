動物森友會 QRCode

你有跟上《動物森友會》的風潮嗎？紐約大都會藝術博物館由於疫情關係休館中，為了讓更多人可以接觸到藝術作品，開放超過 40 萬件數位化的藝術品，讓《動物森友會》玩家能夠透過掃描 QRCode 的方式，將真實的藝術品匯入遊戲中成為裝飾品，將虛實結合在一起的靈活玩法，難怪《動物森友會》能讓大家如此喜愛！

狸端機入口站

進入紐約大都會藝術博物館網頁後，就可以看到許多數位化的藝術品，若你想搜尋名畫可以直接在上方搜尋欄位輸入關鍵字，像是蒙娜麗莎的微笑（Mona Lisa）、浮世繪（oki nami ura）等。

動物森友會 QRCode

找到藝術品之後，按下下方的分享鍵，就可以看到 Animal Crossing 的選項啦。

動物森友會藝術品匯入

點擊下去後就可以看到 QRCode 已經產生啦，上方的拉桿可以調整裁切大小、進行縮放。完成後沒問題，拿起安裝好 Nintendo Switch Online App 的手機，並且進入 Switch 中，在首頁畫面按下控制器「- 」進入設定 > 「狸端機入口站」。

申請好之後，就可以用手機 Nintendo Switch Online App 進入「狸端機入口站」，按下我的設計後就可以掃描 App 囉。

動物森友會

紐約大都會博物館
(圖片來源：The Met)

《動物森友會》的玩家們，趕緊到紐約大都會藝術博物館中，尋找藝術品布置自己的家吧！

傳送門：紐約大都會藝術博物館

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