故宮博物館 動物森友會

《動物森友會》你都用什麼裝飾家裡呢？今天要跟各位動森迷分享一個好消息，台灣故宮博物館即日起開放 22 件館藏，並提供相對應的 QRCode，讓大家可以一件匯入博物館的文物、藝術品到動森中，裝飾自己家中環境，包含：翠玉白菜、清明上河圖、肉形石、玉鴨、毛公鼎、仕女俑等。除了故宮外，國外博物館也有開放免費匯入藝術品到動森中，你也可參考：《動物森友會》 掃描 QRCode 匯入藝術名畫，紐約博物館免費開放超過 40 萬件藝術品

動物森友會藝術品匯入

文章後方有連結，進入之後就可以看到故宮博物館的 22 件精選文物、藝術品圖像，這些圖像來源是故宮 Open Data 資料庫，因此提供給玩家免費下載使用。 

動物森友會 QRCode

每個圖像的下方都有匯入動森後的預覽圖、QRCode。至於要如何匯入？請繼續看下去。

故宮博物館 動物森友會

故宮 動物森友會素材庫

拿起安裝好 Nintendo Switch Online App 的手機，並且進入 Switch 中，在首頁畫面按下控制器「- 」進入設定 > 「狸端機入口站」。

下載：
Nintendo Switch Online ( Google Play 下載 )
Nintendo Switch Online ( App Store 下載 )

申請好之後，就可以用手機 Nintendo Switch Online App 進入「狸端機入口站」，按下我的設計後就可以掃描囉。

故宮 動物森友會素材庫：https://theme.npm.edu.tw/opendata/Article.aspx?sNo=03010295

故宮釋出動物森友會素材庫，開放玩家免費使用翠玉白菜等 22 件國寶級圖像 相關文章

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