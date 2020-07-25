沒有 Switch 沒關西！《動物森友會 口袋露營廣場》將推出繁體中文版

動物森友會熱潮結束了嗎？相信有在玩的朋友還是有持續，若是還沒跟進的朋友們，可以期待 7/29 即將支援繁體中文版的「動物森友會 口袋露營廣場」，其實先前就有手機版本，不過沒有支援繁體中文，而且感覺質感也沒有 Switch 動物森友會那麼好，不過現在「動物森友會 口袋露營廣場」要更新繁體中文版囉！台灣、香港、澳門玩家可透過 App StoreGoogle Play 下載遊戲，本篇就讓大家先來認識《動物森友會 口袋露營廣場》，讓玩家們隨時掌握最新資訊。

《動物森友會 口袋露營廣場》遊戲影片 :


△ 在《口袋露營廣場》中，你可以隨時隨地可以體驗動森的露營生活，釣魚﹑捉昆蟲也少不得，多款魚類和昆蟲都會出現在手機版上。並且收集不同風格和特色的動物島友，根據不同節日也會更換環境，像是櫻花季等等，還有新系列裝飾、各種有趣服飾與 4000 多種以上的傢俱。

《動物森友會 口袋露營廣場》遊戲玩法介紹

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△ 玩家來到擁有豐富大自然資源的露營場，並且被西施惠任命為「管理員」，從無到有打造出熱鬧的露營場，吸引動物們造訪，不少動森經典角色也會出現在手遊裡，遊戲也會持續增加新角色、觸發新事件，讓玩家持續沉浸在動森的世界觀中，你也可以到休閒區釣魚、撿水果、捕蟲，盡情遊玩享受露營生活。

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△ 動物們會在休閒區露營或是享受假期，如果向他們搭話聊天，幫忙他們實現願望的話就能收到謝禮。發現想要的家具時，只要收集材料後下訂，遊戲特定人物就會幫忙製作並送來給你，不過需要花上一段時間才能完成。

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△ 如果跟動物感情變好並準備對方喜歡的家具，就能邀請他們來到自己的露營場，只要邀請一次過後，動物就能隨時來玩。製作帳篷或野餐組合擺在露營場的話，動物們也會很高興，像旋轉木馬這類的大型擺設也能建造喔 !

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△ 左圖的露哥、車仔、營長三位專家，可以幫忙改變露營車的顏色或外型，也能夠加大露營車的內部空間。在遊戲圖鑑中能夠確認收集到的物品，請一項項收集，把完成圖鑑當成目標吧。

玩《動物森友會 口袋露營廣場》可獲得專屬特殊物品

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△ Switch 遊戲《集合啦！動物森友會》與《動物森友會 口袋露營廣場》手遊雖然是獨立於不同平台的兩款遊戲，但如果你擁有 Nintendo Account，就可以將兩者連動，獲得專屬特殊物品。如果沒有Switch遊戲機也沒關係，手遊上的獨有的傢俱擺設、露營車系統，以及季節、節日期間限定活動也能夠玩得很過癮。

動物森友會 口袋露營廣場其他資訊：

官方網站：https://ac-pocketcamp.com/zh-TW
粉絲專頁：https://www.facebook.com/ACPC.TW.HK/
iOS 下載：https://apps.apple.com/app/id1179915619
Android 下載：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintendo.zaca

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