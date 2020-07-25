《刺客教條：維京紀元》即將在 2020.11 月上市，玩家們在購買時會發現有很多不同的版本，有標準版、黃金版、終極版跟典藏版，價格分別是 1699 元、2829 元、3399 元與 5990 元，到底刺客教條：維京紀元各版本的差異在哪裡？買哪個版本好呢？終極組合包有多了狂戰士裝備組合包、狂戰士長船組合包、狂戰士聚落組合包與符文套組，典藏版更多了公仔跟典藏外盒等等，若是忠實的玩家可能會忍不住買典藏版唷！

標準版 : NT$1699

黃金版 : NT$2829

終極版 : NT$2970 ( 目前特價中 ) 原價 NT$3399

目前標準版、黃金版、終極版的價錢 :

刺客教條：維京紀元 標準版 黃金版 終極版 典藏版 遊戲主程式 ✔ ✔ ✔ ✔ Season Pass

（取得史詩新內容，探索全新地區，並發現新裝備） ✔ ✔ ✔ 終極組合包 狂戰士裝備組合包

（收錄鉤斧、熊衛輕盾牌、渡鴉專用新外觀、凶猛的哈提狼坐騎及埃沃爾狂戰士套組） ✔ ✔ 狂戰士長船組合包（收錄了一艘配有獨特船首像和全新船帆組的宏偉長船） ✔ ✔ 狂戰士聚落組合包（提供了讓你自訂英格蘭聚落的全新方式） ✔ ✔ 符文套組（可讓你磨利武器或改良你選擇的裝備） ✔ ✔ 典藏版特別內容物 女性「埃沃爾」與維京龍船公仔（高約 30cm） ✔ 具獨特圖案的典藏版外盒 ✔ 獨家鐵盒（根據遊戲內徽章特別設計） ✔ 男性 “埃沃爾” 維京模型

（高約 5cm，附帶他的渡鴉和戰斧） ✔ 頂級收藏證明（具獨一無二編號） ✔ 藝術圖卡（共 3 張，展示專為遊戲創作的概念圖） ✔ 遊戲原聲配樂精選輯 ✔

上圖表格是標準版、黃金版、終極版以及典藏版的內容。

《刺客教條：維京紀元》標準版

標準版 :《刺客教條：維京紀元》單純玩遊戲，體驗化身追求榮耀的傳奇維京英雄，劫掠敵人、發展聚落、培養政治權力。

標準版購買：走這裡

《刺客教條：維京紀元》黃金版

黃金版 : 提升你的《刺客教條：維京紀元》遊戲體驗，包含遊戲主程式與 Season Pass，可以用 Season Pass 取得全新史詩級內容，探索新大陸並發掘新裝備。

黃金版購買：走這裡

《刺客教條：維京紀元》終極版

終極版 : 使用終極版取得最頂級的遊戲體驗，包含遊戲主程式、Season Pass 與「終極組合包」。終極組合包內容包含「狂戰士裝備組合包、狂戰士聚落組合包、狂戰士長船組合包和符文套組。」

數位終極版購買：走這裡

《刺客教條：維京紀元》典藏版

典藏版特典贈品 : 《刺客教條：維京紀元》額外任務 「狂戰士之道」（與傳說中的北歐狂戰士一起展開復仇任務），凡預購即可獲得上述特典，數量有限，敬請及早訂購。

《刺客教條：維京紀元》典藏版 : 價格 NT$5990

《刺客教條：維京紀元》中文典藏版內容物 :

