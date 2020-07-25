刺客教條：維京紀元 : 標準版、黃金版、終極版、典藏版的價錢與差異

《刺客教條：維京紀元》即將在 2020.11 月上市，玩家們在購買時會發現有很多不同的版本，有標準版、黃金版、終極版跟典藏版，價格分別是 1699 元、2829 元、3399 元與 5990 元，到底刺客教條：維京紀元各版本的差異在哪裡？買哪個版本好呢？終極組合包有多了狂戰士裝備組合包、狂戰士長船組合包、狂戰士聚落組合包與符文套組，典藏版更多了公仔跟典藏外盒等等，若是忠實的玩家可能會忍不住買典藏版唷！

刺客教條：維京紀元 : 標準版、黃金版、終極版、典藏版的價錢與差異

目前標準版、黃金版、終極版的價錢 :
  • 標準版 : NT$1699
  • 黃金版 : NT$2829
  • 終極版 : NT$2970 ( 目前特價中 ) 原價 NT$3399

刺客教條：維京紀元 : 標準版、黃金版、終極版、典藏版的價錢與差異

刺客教條：維京紀元 標準版 黃金版 終極版 典藏版
遊戲主程式
Season Pass
（取得史詩新內容，探索全新地區，並發現新裝備）		  
終極組合包
狂戰士裝備組合包
（收錄鉤斧、熊衛輕盾牌、渡鴉專用新外觀、凶猛的哈提狼坐騎及埃沃爾狂戰士套組）		    
狂戰士長船組合包（收錄了一艘配有獨特船首像和全新船帆組的宏偉長船）    
狂戰士聚落組合包（提供了讓你自訂英格蘭聚落的全新方式）    
符文套組（可讓你磨利武器或改良你選擇的裝備）    
典藏版特別內容物
女性「埃沃爾」與維京龍船公仔（高約 30cm）      
具獨特圖案的典藏版外盒      
獨家鐵盒（根據遊戲內徽章特別設計）      
男性 “埃沃爾” 維京模型
（高約 5cm，附帶他的渡鴉和戰斧）		      
頂級收藏證明（具獨一無二編號）      
藝術圖卡（共 3 張，展示專為遊戲創作的概念圖）      
遊戲原聲配樂精選輯      

上圖表格是標準版、黃金版、終極版以及典藏版的內容。

《刺客教條：維京紀元》標準版

刺客教條：維京紀元 : 標準版、黃金版、終極版、典藏版的價錢與差異

標準版 :《刺客教條：維京紀元》單純玩遊戲，體驗化身追求榮耀的傳奇維京英雄，劫掠敵人、發展聚落、培養政治權力。

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《刺客教條：維京紀元》黃金版

刺客教條：維京紀元 : 標準版、黃金版、終極版、典藏版的價錢與差異

黃金版 : 提升你的《刺客教條：維京紀元》遊戲體驗，包含遊戲主程式與 Season Pass，可以用 Season Pass 取得全新史詩級內容，探索新大陸並發掘新裝備。

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《刺客教條：維京紀元》終極版

刺客教條：維京紀元 : 標準版、黃金版、終極版、典藏版的價錢與差異

終極版 : 使用終極版取得最頂級的遊戲體驗，包含遊戲主程式、Season Pass 與「終極組合包」。終極組合包內容包含「狂戰士裝備組合包、狂戰士聚落組合包、狂戰士長船組合包和符文套組。」

數位終極版購買：走這裡

《刺客教條：維京紀元》典藏版

刺客教條：維京紀元 : 標準版、黃金版、終極版、典藏版的價錢與差異

典藏版特典贈品 : 《刺客教條：維京紀元》額外任務 「狂戰士之道」（與傳說中的北歐狂戰士一起展開復仇任務），凡預購即可獲得上述特典，數量有限，敬請及早訂購。

《刺客教條：維京紀元》典藏版 : 價格 NT$5990

《刺客教條：維京紀元》中文典藏版內容物 :

  • 　《刺客教條：維京紀元》中文版 遊戲軟體
  • 　女性 「埃沃爾」 與「維京龍船公仔」（高約 30cm，由 Ubicollectibles 出品）
  • 　具獨特圖案的典藏版外盒
  • 　獨家鐵盒（根據遊戲內徽章特別設計）
  • 　男性「埃沃爾」 維京模型（高約 5cm，附帶他的渡鴉和戰斧）
  • 　頂級收藏證明（具獨一無二編號）
  • 　藝術圖卡（共 3 張，展示專為遊戲創作的概念圖）
  • 　遊戲原聲配樂精選輯
  • 　數位內容：Season Pass 資格（取得史詩新內容，探索全新地區，並發現新裝備）
  • 　數位內容：額外任務（發行時即可遊玩的全新任務）
  • 　數位內容：狂戰士裝備組合包（收錄鉤斧、熊衛輕盾牌、渡鴉專用新外觀、凶猛的哈提狼坐騎及埃沃爾狂戰士套組）
  • 　數位內容：狂戰士長船組合包（收錄了一艘配有獨特船首像和全新船帆組的宏偉長船）
  • 　數位內容：狂戰士聚落組合包（提供了讓你自訂英格蘭聚落的全新方式）
  • 　數位內容：符文套組（可讓你磨利武器或改良你選擇的裝備）

典藏版購買：https://buy.gamer.com.tw/atmItem.php?sn=27254

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