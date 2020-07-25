創造屬於自己 iPhoneApp 圖案！把你喜歡的 App 換成可愛 iCON

手機 APP 的圖案已經看膩了嗎？其實你知道 iPhone 的 APP 也能換圖示嗎？只要透過捷徑的功能，大家可以使用自己喜愛的圖片來更換 App 圖示，幫自己的 Facebook、Instagram 換上新的 icon，當別人看到你的手機時，肯定會覺得相當羨慕，到底是如何辦到呢？這篇就來教大家如何怎麼把 iPhone 裡的 App 改成自己喜歡的圖案吧！

創造屬於自己 iPhoneApp 圖案！把你喜歡的 App 換成可愛 iCON

首先開啟「捷徑」，點擊右上方的「+」新增捷徑，點擊「加入動作」再點擊「工序指令」。

創造屬於自己 iPhoneApp 圖案！把你喜歡的 App 換成可愛 iCON

在工序指令往下滑會找到「打開 App」點擊它，接著點擊「選擇」，再從選擇裡找到自己想要更改的 App，今天我用 Facebook 來為大家做示範。

創造屬於自己 iPhoneApp 圖案！把你喜歡的 App 換成可愛 iCON

選擇 Facebook 之後按「下一步」，會跑出新捷徑的 icon ，點擊「加入主畫面」，再點擊「選擇照片」挑自己想要更改的圖片。

創造屬於自己 iPhoneApp 圖案！把你喜歡的 App 換成可愛 iCON

選好要用的圖片後按下「選擇」，接下來圖片就會套用在新捷徑上，接著手動打上 Facebook 再按下「加入」，你自創的新 App icon 會自動跑到主畫面去囉 !

創造屬於自己 iPhoneApp 圖案！把你喜歡的 App 換成可愛 iCON

按完加入後會回到捷徑頁面，接著繼續按下一步，這邊只要再打一次 App 名字就好，就可以直接按右上角的「完成」，因為這邊是幫這個捷徑命名，它只會出現在「我的捷徑」裡面。

創造屬於自己 iPhoneApp 圖案！把你喜歡的 App 換成可愛 iCON

看到自己親手做的新 App icon 有沒有一種成就感阿？如果不喜歡也不用擔心找不回原本 App，你只是新增了一個捷徑，原本的 App 還在原來的位置上，如果覺得太花俏也可以把你自製的 icon 直接刪掉就好了，或是你真的非常喜歡自己設計的 icon，做了很多不同樣式，你也可以把自己設計的 App icon 都收進同一個資料夾裡面喔！

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