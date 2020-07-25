手機 APP 的圖案已經看膩了嗎？其實你知道 iPhone 的 APP 也能換圖示嗎？只要透過捷徑的功能，大家可以使用自己喜愛的圖片來更換 App 圖示，幫自己的 Facebook、Instagram 換上新的 icon，當別人看到你的手機時，肯定會覺得相當羨慕，到底是如何辦到呢？這篇就來教大家如何怎麼把 iPhone 裡的 App 改成自己喜歡的圖案吧！

首先開啟「捷徑」，點擊右上方的「+」新增捷徑，點擊「加入動作」再點擊「工序指令」。

在工序指令往下滑會找到「打開 App」點擊它，接著點擊「選擇」，再從選擇裡找到自己想要更改的 App，今天我用 Facebook 來為大家做示範。

選擇 Facebook 之後按「下一步」，會跑出新捷徑的 icon ，點擊「加入主畫面」，再點擊「選擇照片」挑自己想要更改的圖片。

選好要用的圖片後按下「選擇」，接下來圖片就會套用在新捷徑上，接著手動打上 Facebook 再按下「加入」，你自創的新 App icon 會自動跑到主畫面去囉 !

按完加入後會回到捷徑頁面，接著繼續按下一步，這邊只要再打一次 App 名字就好，就可以直接按右上角的「完成」，因為這邊是幫這個捷徑命名，它只會出現在「我的捷徑」裡面。

看到自己親手做的新 App icon 有沒有一種成就感阿？如果不喜歡也不用擔心找不回原本 App，你只是新增了一個捷徑，原本的 App 還在原來的位置上，如果覺得太花俏也可以把你自製的 icon 直接刪掉就好了，或是你真的非常喜歡自己設計的 icon，做了很多不同樣式，你也可以把自己設計的 App icon 都收進同一個資料夾裡面喔！