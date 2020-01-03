2020 總統大選要到了，今天小編要應景推薦一個有趣的手遊「2020 大總統:決戰倒數」，開發者設計這款手遊的目的，是希望政治人物能少點口水，多聽聽民眾的關心的事 ; 另一方面，也希望民眾能夠理解政治人物在競選期間的困境，每一句發言都必須考量到各方的利益。民眾透過扮演政治人物：辣台妹、發財種子、宋神掌、柯Ｐ、果凍，在選擇回答問題的過程中，已獲得最高票數來取得勝利，還可以跟線上的玩家一起 PK，跟小編一起來看看這款有趣的遊戲吧！延伸閱讀：2020 全台選舉公報線上看，總統立法委員政見看好看滿

目前這款遊戲在 App Store 及 Google Play 上都可免費下載，下載完畢之後，就可以開始選擇自己想要扮演的政治人物，選誰都沒有關係，因為之後還可以切換角色，也不用怕記錄會消失，在切換人物時，都會恢復你當時的遊戲紀錄。

選好政治人物後，點擊下方民眾所發問的問題，並進行回答。

回答問題的過程中，支持者、資金、投票率都會有所變動，變動的情形會根據你回答的答案而有所不同，在回答三題後就會進入投票日，來決定你這局的勝負。有些回答可能會讓支持者上升，但是也得罪了財團讓資金下降等情形會發生...

投票日當日，就可以知道自己的選情結果啦。

遊戲過程中會有徽章可以蒐集，也可以透過看廣告來獲取獎勵 (當然你也可跳過)

進行完初次的模擬練習後，再次回到主畫面就可以選擇「線上對戰」功能，來跟線上的所有玩家 PK，當然也可以邀請好朋友來挑戰。

在回答問題的過程中，其實玩家很容易就會發現，有許多答案都可以，就在於自己想要顧及哪些目標族群，並且也會發現，必須回答出符合自己核心立場的答案，才會符合人民的期待！話不多說，大家趕快到下面下載玩玩看吧～

下載：

2020 大總統:決戰倒數（App Store 下載）

2020 大總統:決戰倒數（Google Play 下載）

