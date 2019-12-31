即時事實查核平台

你還有在關心政治嗎？自從小編看總統候選人辯論已還，其實每次辯論的情形不外乎藍綠相爭、互相批評，而今年有些不同，READr 與眾多媒體與合作，透過群眾協力的方式，設計出了事實查核計畫，因此有了「2020 總統候選人辯論即時事實查核平台」的出現，此平台能夠避免候選人過度吹捧自己、以不實資訊攻擊對手、減少不實訊息等功能。

2020 總統選舉電視辯論


READr 是什麼？

根據 READr 官方粉絲專頁：READr 是一個新聞媒體實驗，嘗試以數據分析、多媒體互動的方式，讓報導的呈現更多元。新聞的參與不再侷限於傳統編輯台，而是由「Reporter」、「Engineer」、「Audience」及「Designer」共同完成，讓以往封閉的新聞產製流程有更開放的可能。「開放編輯室」包含讀者參與及資料開放，讀者可以藉由追蹤討論與線索提供，一起加入報導的製作，在報導尚未完成的過程中，也會將搜集到的數據資料與採訪筆記公開，期待誕生不同的應用，產生更大的效益。

事實查核平台是怎麼運作的？

即時事實查核平台

步驟一：影片轉成逐字稿
透過合作媒體公視的協助，我們會取得每日總統候選人公開行程的影音檔。上傳到 Youtube 後，切成每 20 秒為一個單位，讓大家透過 google 表單認領，聽打逐字稿。

步驟二：逐字稿驗證
影片被轉成逐字稿後，會進到驗證程序。讓大家透過 google 表單確認聽打是否正確。若有錯誤，則直接進行修正。驗證達 3 次後，就會進到標示流程。

步驟三：標示
我們會將已驗證的逐字稿合併，並依照文意切成不同的段落。由標示志工依據標示準則標示內容屬性（「含有可查證內容」、「一般敘述性文字」、「個人經驗／意見」、「不屬於查證範圍」）及內容類別（例如環保、勞工、內政、外交、九二共識⋯⋯等等）。所有的內容會在 10 月上線為總統候選人的談話資料庫。

步驟四：查證
被標示為「含有可查證內容」的談話，會經由合作媒體依據查核準則查證。查證結果也會在 10 月上線的總統候選人談話資料庫中。

有哪些媒體參與查核？

  • iThome
  • Right Plus
  • 多多益善研究站
  • 中央社新聞學院
  • 公視 P# 新聞實驗室
  • 公視新聞
  • 未來城市＠天下
  • 沃草
  • 華視
  • 環境資訊中心
  • 鏡週刊
  • 關鍵評論網及新興科技媒體中心

即時事實查核平台

進入「2020 總統候選人辯論即時事實查核平台」首頁後，就可以看到即時查核的成果，查核的結果分為三類：正確、片面事實、含有錯誤訊息。

即時事實查核平台

點擊右上方的「點選看查核」就可以看到含有錯誤訊息的詳細內容以及正確資訊，下方也附有參考資料。

即時事實查核平台

另外也可從候選人談話資料庫中查詢，這裡可以篩選單一候選人 ( 宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜 ) 的談話，或是快速查詢真假資訊類別。如果你也想貢獻一點心力的話，可以參與編打逐字稿

2020 總統候選人事實查核計畫：https://www.readr.tw/project/fact-check-2020
2020 總統候選人辯論即時事實查核：https://www.readr.tw/project/fact-check-debate-2020

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