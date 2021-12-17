12/18 即將舉行公投，你準備好要怎麼投了嗎？四個同意、還是四個不同意？此次 1218 公投案共有 4 大題目，分別是關於：萊豬、藻礁、核電及公投綁大選，下面幫大家統整這 4 大公投題目，以及公投所需要攜帶什麼證件？公投有什麼需要注意的地方，這些基本問題通通幫大家整理在下方，去投票前只要看完公投懶人包就算做完基本的功課啦！



公投題目

第一題 ( 第 17 案 )： 您是否同意 核四啟封商轉發電？

第二題 ( 第 18 案 )： 你是否同意 政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？ （一）本案通過之法律效果：本案若獲通過，政府尊重依法所進行結果，依公民投票法第 30 條規定辦理。 （二）本案不通過之法律效果：本案若未通過，則依現行動物用藥殘留標準辦理。 （三）本案通過與否，行政院農業委員會 109 年 9月 7 日之公告，均不受其法律效力影響。

第三題 ( 第 19 案 )： 你是否同意 公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？ （一）本案通過之法律效果：公民投票案經通過者，依公投法第 30條規定，如係法律立法原則之創制案，行政院應於 3 個月內研擬相關之法律提案，並送立法院審議。立法院應於下一會期休會前完成審議程序。本件公民投票案如經通過，立法者僅得以本案主張之立法原則修正公投法。 （二）本案不通過之法律效果：公民投票案不通過者，依公投法第 32 條規定，主管機關公告公民投票之結果起 2 年內，不得就同一事項重行提出。又公民投票公告發布期限、舉行投票日期，應依現行公投法第 17 條、第 23 條規定辦理。

第四題 ( 第 20 案 )： 您是否同意 中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域） （一）通過之法律效果：第三接收站將無法完工營運，嚴重影響電力穩定供應，減碳排放及改善空污之目標。 （二）不通過之法律效果：將使國家有能力確保電力穩定供應，並達成政府降空污及減碳排之能源轉型目標。



公投投票時間

中華民國 110 年 12 月 18 日（星期六）上午 8 時起至下午 4 時止。



誰有資格投公投？

中華民國國民，年滿 18 歲，即民國 92 年 8 月 28 日以前（包括當日）出生，現在中華民國繼續居住 6 個月以上，即於民國 110 年 2 月 28 日以前（包括當日）遷入設有戶籍，至民國 110 年 8 月 27 日繼續居住，無受監護宣告（禁治產宣告）尚未撤銷者，為全國性公民投票案第 17 案至第 20案投票權人。

公投投票要帶什麼？

本人國民身分證



印章



投票通知單

名冊號次

如未攜帶投票通知單，務請記住投票通知單上之，於領票時告知發票管理員。國民身分證如有遺失，請於投票日前至戶籍地戶政事務所申請補發（投票當日，戶政事務所不受理換補發國民身分證）。

公投票顏色





第 17 案公投票顏色：白色

第 18 案公投票顏色：淺黃色

第 19 案公投票顏色：淺粉紅色

第 20 案公投票顏色：金黃色

公投投票流程

測量體溫：於檢疫站測量體溫、酒精消毒，若額溫在 37.5 度以上者，將由工作人員引導至防疫遮屏進行投票。 確認身分：核對身分與確認投票所。請勿攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限 領取公投票：提供國民身分證與印章，經核對身分後，蓋章並領取公投票。若沒有攜帶印章，得以簽名代替，若無法簽名者，得以指印代替。 圈票：進入圈票處內，使用圈選工具圈選。 投入票匭：將公投票對折後，投入對應的票匭中。請注意每個票匭對應的公投票。 完成投票：完成投票後不得再次進入投票所。

公投開票直播