12/18 即將舉行公投，你準備好要怎麼投了嗎？四個同意、還是四個不同意？此次 1218 公投案共有 4 大題目，分別是關於：萊豬、藻礁、核電及公投綁大選，下面幫大家統整這 4 大公投題目，以及公投所需要攜帶什麼證件？公投有什麼需要注意的地方，這些基本問題通通幫大家整理在下方，去投票前只要看完公投懶人包就算做完基本的功課啦！
公投題目
- 第一題 ( 第 17 案 )：您是否同意核四啟封商轉發電？
- 第二題 ( 第 18 案 )：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？
- （一）本案通過之法律效果：本案若獲通過，政府尊重依法所進行結果，依公民投票法第 30 條規定辦理。
- （二）本案不通過之法律效果：本案若未通過，則依現行動物用藥殘留標準辦理。
- （三）本案通過與否，行政院農業委員會 109 年 9月 7 日之公告，均不受其法律效力影響。
- 第三題 ( 第 19 案 )：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？
- （一）本案通過之法律效果：公民投票案經通過者，依公投法第 30條規定，如係法律立法原則之創制案，行政院應於 3 個月內研擬相關之法律提案，並送立法院審議。立法院應於下一會期休會前完成審議程序。本件公民投票案如經通過，立法者僅得以本案主張之立法原則修正公投法。
- （二）本案不通過之法律效果：公民投票案不通過者，依公投法第 32 條規定，主管機關公告公民投票之結果起 2 年內，不得就同一事項重行提出。又公民投票公告發布期限、舉行投票日期，應依現行公投法第 17 條、第 23 條規定辦理。
- 第四題 ( 第 20 案 )：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）
- （一）通過之法律效果：第三接收站將無法完工營運，嚴重影響電力穩定供應，減碳排放及改善空污之目標。
- （二）不通過之法律效果：將使國家有能力確保電力穩定供應，並達成政府降空污及減碳排之能源轉型目標。
公投投票時間
中華民國 110 年 12 月 18 日（星期六）上午 8 時起至下午 4 時止。
誰有資格投公投？
中華民國國民，年滿 18 歲，即民國 92 年 8 月 28 日以前（包括當日）出生，現在中華民國繼續居住 6 個月以上，即於民國 110 年 2 月 28 日以前（包括當日）遷入設有戶籍，至民國 110 年 8 月 27 日繼續居住，無受監護宣告（禁治產宣告）尚未撤銷者，為全國性公民投票案第 17 案至第 20案投票權人。
公投投票要帶什麼？
- 本人國民身分證
- 印章
- 投票通知單
公投票顏色
- 第 17 案公投票顏色：白色
- 第 18 案公投票顏色：淺黃色
- 第 19 案公投票顏色：淺粉紅色
- 第 20 案公投票顏色：金黃色
公投投票流程
- 測量體溫：於檢疫站測量體溫、酒精消毒，若額溫在 37.5 度以上者，將由工作人員引導至防疫遮屏進行投票。
- 確認身分：核對身分與確認投票所。請勿攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限
- 領取公投票：提供國民身分證與印章，經核對身分後，蓋章並領取公投票。若沒有攜帶印章，得以簽名代替，若無法簽名者，得以指印代替。
- 圈票：進入圈票處內，使用圈選工具圈選。
- 投入票匭：將公投票對折後，投入對應的票匭中。請注意每個票匭對應的公投票。
- 完成投票：完成投票後不得再次進入投票所。
公投開票直播