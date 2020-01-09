選舉人名冊號次查詢

1/11 的投票日即將到來，許多人都會返鄉投票，你知道投票要帶什麼嗎？有許多人都說要帶著投票通知單、身分證，但其實只需要事先用下面的網站查詢選舉人名冊號次＋頁次，再帶上你的身分證就可以投票，趕快跟著小編來看看如何查詢。關於 2020 投票，你也可以參考：立委要投誰？不再憑感覺，2020 選前大補帖，讓你投票前臨時抱佛腳

投票通知單

文章後方有傳送門，點擊進去後，輸入身分證、出生日期及驗證碼後，就可以進行查詢選舉人名冊號次。

投票帶什麼

查到選舉人名冊號次後，把它記下來，以小編為例是第 0040 頁第 01 號，記好之後到現場告知選務人員並出示身分證即可。

如果你有帶印章，選務人員會在你的選舉人名冊上蓋章，如果沒有帶印章可用簽名或蓋手印代替，能帶印章當然是最好，可以加速投票流程，但沒有帶的話也 OK。所以簡單來說，查好選舉人名冊號次後，帶上身分證就可以投票囉！最後，大家記得投票時間是 8:00~16:00

製作我的投票宣言

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題外話，如果你也要返鄉，可以透過製作我的投票宣言，來產生客製化車票，分享到 Facebook 或 LINE 來鼓勵朋友們回家投票喔！

選舉人名冊號次查詢：https://www.ris.gov.tw/info-electionVotePlaceQuery/app/aw0702VPQ/main

你知道嗎？沒有帶投票通知單也可以投，善用這個網站查選舉人名冊號次＋身分證就可投票 相關文章

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