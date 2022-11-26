投票要帶什麼

11/26 為中華民國九合一大選，投票時間為上午 8 點到下午 4 點，此次投票將選出四年一屆的縣市長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表，此外本次還有公投：18 歲公民權修憲複決。投票日當日要帶什麼？沒帶投票通知單可以投嗎？確診者是否可以投票？本篇懶人包一次為大家整理。

投票時間

九合一大選將於 11 月 26 日舉行投票，投票時間從上午 8 點到下午 4 點。

要去哪投票？

投票地點查詢

基本上在投票通知單上面都會列出投票地點，如果你沒有收到投票通知單，可以到「中選會官網」，輸入縣市、行政區、鄰里等資訊，就可以查詢你所在位置的投票地點。

投票地點查詢

或者可以到「內政部戶政司」輸入身分證字號及出身年月日，即可查詢投票地點。

投票要帶什麼？

投票時請攜帶（請佩戴口罩）：

  • 國民身分證
  • 印章
  • 投票通知單
注意：投票當日口罩上勿有政黨或候選人相關之標誌、圖像、文字、候選人的姓名、號次，或競選口號等內容。

沒帶印章可以投嗎？

可以的，一定要帶的是身分證，沒帶印章可以用簽名或手印代替，投票通知單則是為了加速工作人員核對。只有帶身分證也是可以投票的。

確診可以投票嗎？

  1. 確診者( 11 月 21 日起到投票當日快篩陽性者 )不能投票
  2. 同住家人或接觸者需要 2 日內陰性快篩證明
  3. 自主健康管理者：可以投票
  4. 發燒但沒有確診：可以投票

投票日注意事項

    1. 呼籲國民年滿 20 歲踴躍投票，積極行使公民的權利。
    2. 可進行宣傳公投活動，但不能從事競(助)選活動，公職候選人在投票日當天依其候選人身分不能從事競助選活動，含公投宣傳活動或其他競助選活動。至候選人以外之任何人，投票日當天雖可以從事公投宣傳活動，但仍不能穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字。
    3. 投票時請攜帶國民身分證、印章及投票通知單，並佩戴口罩，到指定的投票所投票。
  1. 選務防疫採取高規格防疫措施，請民眾安心投票，並且務必遵守防疫規定。
  2. 不可攜出選舉票或公投票，否則將處以 1 年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣 1 萬 5,000 元以下罰金。
  3. 不可撕毀選舉票或公投票，否則將處以新臺幣 5,000 元以上 5 萬元以下罰鍰。

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