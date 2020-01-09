昨日台灣發生黑鷹直昇機墜落的意外，此事件引人反思，當我們在野外遇難時，該如何把握時機，對外發出求救呢？最重要的是讓對方知道自己目前的位置，這時不管是 Android 手機或是 iOS 手機，都有內建定位及方向 APP，趕快跟著小編來看看如何使用！

若是出外登山，最好可以攜帶衛星電話，因為登高山手機沒有訊號是常有的事情，不過衛星電話並不是人人都有，所以大家外出時可以攜帶低音哨，當手機沒有訊號時，可以吹鳴低音哨，讓搜救人員根據聲源找到你。以下則為手機有訊號時的對外求救方式：

Android 系統

如果手機有訊號，在荒郊野外，要如何向外求救呢？因沒有明顯的地標，只能透過發送絕對位置來求救，打開 Android 手機的「工具」＞「指南針」，這時可以看到經緯度，將此資訊發出，即可讓對方知道自己的絕對位置。

iOS 系統

用 iPhone 的使用者也一樣，找到自己手機中的「工具程式」資料夾，點擊進去找到「指南針」後，就可以找到，因為小編 iPhone 軟體未更新，較新的 iOS 系統直接長按螢幕即可複製你目前所在位置的經緯度。

事先下載 110 視訊報案 APP，有備而無患

110 視訊報案是由警政署推出的 App，以往的案例最常出現的就是報案者不知道自己的位置而錯失了救援的時機，或是因為當下太害怕而無法描述自身狀況，甚至是沒辦法發出聲音報案，110 視訊報案 App 能透過衛星定位讓警方第一時間掌握報案者位置，大幅縮短了警察救援的時間，此外當下視訊的畫面也會被存檔，做為日後的證據。