2020 第 15 任總統及副總統、第 10 屆立委選舉即將到來，總共有三張選票，一張總統、一張區域立委及一張不分區立委 ( 政黨票 )，投票不想靠感覺，但又沒時間看選舉公報？今天小編發現一個整理的非常棒的網站「選舉大補帖」，我個人覺得比看選舉公報還詳細，除了政見以外，還將競選戰力、基本資料、立院表現、議題法案通通整理出來，動手滑個幾下，就可輕鬆看完候選人政見，建議大家投票前，把選舉大補帖翻一翻在出門喔～你也可以參考：投票要帶什麼？

立委為什麼有兩張選票？

台灣現行立委選舉制度為「單一選區兩票制」，也就是說一張投給人，一張投給政黨。投給人的部分為「區域立委」，根據不同縣市、地區，有不同的提名候選人，以下有各區域、縣市立委候選人的政見、基本資料、歷屆表現可以查看，出門前請查閱後再去投票喔！

另外一票就是政黨票（不分區立委），人民投給政黨，根據政黨的得票率，來分配該政黨在立法院的立委席次。而該政黨所提名的立委候選人、政見也通通在下方的「選前大補貼」中可以查閱。

政黨票投給誰？

進入「選前大補貼」網站後，可以看到區域立委、不分區及總統候選人相關資料。依照自己投票區域點擊對應的縣市後就可查詢。政黨票怎麼投？直接點擊進去就可以看到各政黨的政見，以及其提名的候選人。

以台灣民眾黨為例，就可以看到該政黨所提名的不分區名單、基本資料。

政黨票政見整理

投政黨票時，除了不分區名單外，最重要的就是看該政黨所提出的政見為何，然而用手機閱讀選舉公報不是這麼方便，在選前大補帖網站中，經過手機頁面的優化，讓民眾用手機也可以很清楚的查看各政黨所提出的政見。

區域立委候選人政見

要回家鄉投立委候選人時，這個網站也能夠看到各縣市的立委候選人民單，包含候選人的年齡、學歷、政黨、議題法案、競選戰力、經歷等，通通一目瞭然。

甚至連在 Facebook 花費多少預算在廣告中、主提案修法數量、立院出席率等....全部都透明化的擺在大家眼前，話不多說，大家趕快點擊下方連結，去看看自己所在區域的立委，提出了哪些政見吧！

選前大補帖：https://vote.ly.g0v.tw/