你使用 Android 手機，卻擔心身邊有 AirTag 追蹤嗎？最近 Apple 官方在 Google Play 發布了一款 App「Tracker Detect」，是專門給 Android 使用者掃描附近使否有 AirTag，它無法讓 Android 手機也能使用 AirTag，不過卻能夠找出隱藏在周遭的 AirTag 追蹤器，如果你目前的位置、地點不允許被追蹤，身邊又沒有 iPhone 的話，可以用這款 App 來確定自己沒有被追蹤。

目前可以在 Google Play 應用程式商店免費下載 Tracker Detect，下載之後打開往下滑動瀏覽協議後，按下 Agree 同意即可開始使用。

接著要允許開啟位置資訊，如此一來透過藍牙掃描到 AirTag 時，就可以取得更多資訊。

最後按下 Scan 開始掃描，就能夠找出附近是否有 AirTag 在追蹤你啦。掃描到 AirTag 之後，並沒有辦法查詢 AirTag 名稱，不過卻可以讓 AirTag 發出聲音來找出它的所在位置。只有當 Tracker Detect 偵測到有陌生的 AirTag 與使用者「一起移動超過 10 分鐘」，才可以讓 AirTag 播放聲音並找到它。

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Tracker Detect ( Google Play 下載 )