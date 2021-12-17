Tracker Detect

你使用 Android 手機，卻擔心身邊有 AirTag 追蹤嗎？最近 Apple 官方在 Google Play 發布了一款 App「Tracker Detect」，是專門給 Android 使用者掃描附近使否有 AirTag，它無法讓 Android 手機也能使用 AirTag，不過卻能夠找出隱藏在周遭的 AirTag 追蹤器，如果你目前的位置、地點不允許被追蹤，身邊又沒有 iPhone 的話，可以用這款 App 來確定自己沒有被追蹤。

Tracker Detect

目前可以在 Google Play 應用程式商店免費下載 Tracker Detect，下載之後打開往下滑動瀏覽協議後，按下 Agree 同意即可開始使用。

Android 偵測 AirTag

接著要允許開啟位置資訊，如此一來透過藍牙掃描到 AirTag 時，就可以取得更多資訊。

AirTag Android 偵測

最後按下 Scan 開始掃描，就能夠找出附近是否有 AirTag 在追蹤你啦。掃描到 AirTag 之後，並沒有辦法查詢 AirTag 名稱，不過卻可以讓 AirTag 發出聲音來找出它的所在位置。只有當 Tracker Detect 偵測到有陌生的 AirTag 與使用者「一起移動超過 10 分鐘」，才可以讓 AirTag 播放聲音並找到它。

下載：
Tracker Detect ( Google Play 下載 )

Tracker Detect 蘋果官方在 Google Play 上架的反 AirTag 追蹤器 相關文章

訪客留言

Tracker Detect 蘋果官方在 Google Play 上架的反 AirTag 追蹤器 參考資料

Apple 為 Android 手機推出的 Tracker Detect 應用正式上架 - 香港新浪
2021/12/14 · Apple 為 Android 手機推出的 Tracker Detect 應用正式上架. 2021年12月14日 10:06. DoNews 12月14日消息（劉文軒）AirTag 與Apple的“查找”網絡，能夠幫助用戶尋找 ...
多媒體 - 軟體採購網 ,下載,購買 - Google Search
軟體,下載,採購,購買,授權,軟體採購,價格,報價,詢價,技術支援, HyperShot Hypershot是Bunkspeed公司出品的一款基於luxrender的及時渲染器，其實時渲染技術，可以讓使用者更加直觀和方便的調校場景的各種效果，短時間內作出高品質的渲染效果圖，甚至是直接在軟件中 ...
再也不怕弄丟東西！蘋果藍牙定位小物AirTag終於現身 售價只要990元
2021/4/21 · 匯流新聞網記者王佐銘／綜合報導 從2019年開始，就有不少科技媒體指出，Apple將推出藍牙追蹤小物AirTag，但前3年的發表會上，都不見此物蹤影 ...
防止Android 被AirTag 追蹤！蘋果在Google Play 推出Tracker ...
2 天前 — 趨勢,android,Google Play,AirTag,Tracker Detect ... 根據官方如果應用程式在附近偵測到AirTag 或與Find My 相容的追蹤器至少10 分鐘，則可以使用 ...
AirTag追蹤器需要充電？要怎樣使用？Apple藍牙防丟器問題總 ...
2021年6月17日 — AirTag可以放在任何你容易弄丟的東西上，甚至是寵物身上也可以放置。而如果東西弄丟怎麼辦呢？只要開啟「尋找」App就可以看到AirTag的位置，如果真的找不 ...
Tracker Detect – Apple 官方发布AirTag 物品追踪器的 ... - 不安全
4 小時前 — Tracker Detect 是Apple 发布的Android 应用，主要用来检测你的身边是否有AirTag 设备，并兼容Find My 网络。但注意它并不能让你的Android 设备 ...
蘋果推出Tracker Detect 應用，提高Android用戶隱私性 - 壹讀
1 天前 — 三星Galaxy SmartTag+領跑之後，蘋果不甘示弱，終於在Spring Loaded 春季新品發布會上推出了AirTag智能追蹤器。
蘋果連安卓用戶也保護！推出反追蹤應用- Tracker Detect
2 天前 — 美國Apple 公司在今年年初發布了AirTag 智慧追蹤器，在關於該產品是否可以 ... Tracker Detect 應用只會檢測與主人分離的AirTag 物品追蹤器，並與蘋果 ...
【攻略】電腦基礎入門－網路考古資料集 - 2021.11w42 @電腦應用綜合討論 哈啦板 - 巴哈姆特
2021/11/16 · 警告：千萬別點＂開啟圖片＂，裡面有超過20部影片 瀏覽器可能會卡住幾秒且顯示畫面會慢半拍... 記憶體不夠大的電腦千萬別點開啟圖片... 太無聊的請開管理員測這篇點&quot;開啟圖片&quot;會多吃記憶體跟CPU 善用 CTRL + F，用關鍵字找對標的... 此文根據 [ 電腦教學 ...
AirTag 台灣已正式出貨，你應該先知道的十件事 - 蘋果迷
2021年6月14日 — 從Apple 的「捷徑」app 裡，可以設定當感應到AirTag 中的NFC 晶片來觸發自動化。 所以當你建立好你的「捷徑」自動化，只要把支援NFC 的iPhone 頂端靠近 ...