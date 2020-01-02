編號 政黨 政見

1 合一行動聯盟 梅花革命運動 政見主張全部落實推動(六項公民投票法案)

(一) 生命法案

1、於施行人工流產前，應有六天(144小時)思考期。

2、降低婦女生命危險、保護婦女身心靈的健康。

3、透過諮商及輔導，給孕婦多一條選擇的路。

(二) 居住正義

1、國有財產改良之土地，過去以標售為原則，修正為「以設定地上權或租賃為原則」。

2、阻斷區段徵收之不公義，保護國土人人有責，居住正義人人有房。

(三) 杜絕酬庸

1、「另立專法」建立公開、透明、公平的遊選制度。

2、依專業、資歷、績效為(聘用、續聘)標準，不因政黨輪替而更動。

3、禁絕「只問關係，不管專業」的政治酬庸(酬庸就是公開賄賂)。

(四) 和平經濟

1、以協商代替對抗，全力發展兩岸和平經濟。

2、拒絕(大陸政府提出的)一國兩制政治性議題。

(五) 非煤家園

1、修改電業法並訂定非煤時間表，於民國109年-129年，以(20年的時間)每年降低5%燃煤發電，最遲於129年燃煤電廠全部關閉。

2、當今世界潮流是非煤家園，減少碳排放以阻止PM2.5危害台灣人民。

(六) 捍衛主權

1、重新恢復不卑不亢的【國統綱領】，清楚表明台灣目前國家主權立場。

2、【國統綱領】已清楚表明：拒絕接受中共政權統治及一國兩制訴求。

2 中華統一促進黨 一、台灣安全、人民有錢

二、打破立法黑箱作業，重建立法行政效率。

三、終結教改亂象，恢復聯考制度，使每個人無論貧富都有公平升學的機會。

四、照顧新住民、原住民及弱勢團體，爭取陸配及外配應有同等的國民權益。

3 親民黨 一、對岸必須正視中華民國存在的事實,我們主張對等分治、兩岸對話、和平發展。在中國大 陸還未完全實現自由民主法治前,台灣絕對主張維持現狀。

二、修訂《政黨法》及《公職人員 選舉罷免法》,讓政黨票門檻從5%降到3%;領取政黨補助款門檻從目前3%調降至1.5%。 修訂《遊說法》,增加強制性透明條款,杜絕規避遊說登記與不當關說及利益輸送。

三、《民 法》成年下修到18歲。推動實質人民參與的陪審制度。

四、立法推動國民義務教育向下延伸3 年:小班、中班、大班;0到2歲發放津貼並鼓勵家長親身養育。

五、保障勞工權益,維持一例 一休精神,調整為「異業異法」,以制定兼顧彈性與保障的勞動法,重新找回和諧勞資關係。

六、興建生活機能完善、科技化智慧住宅,滿足進入職場國人擁有平價購屋、換屋權之基本生 存權。

七、全面清查貧困榮民、榮眷、老農及勞工,做好生活照顧與輔導;並立法推動《軍警 消生活安定基金》。專法規劃百億身心障礙保險基金,提供身心障礙國人公平納保,並解決其 現行投保遭拒甚至歧視困境。

八、設立新住民委員會,協助其融入台灣社會,照顧其子女教育 及就業。設立青年委員會,專責青年事宜,解決青年五缺問題,打破世代不公。

九、修訂《獎 勵投資條例》發展台灣新科技產業,並修正租稅方案吸引外資、人才來台。修訂《產業創新條 例》員工平均分紅制度,調整稅賦以強化留才攬才。

十、厚植台灣經濟,制定專法支援台商建 立海外產業聚落。

十一、推動自主安樂死立法。

4 安定力量 一、贏回家庭

1. 守護一夫一妻婚姻制度

2. 解決少子化國安問題

3. 長照3.0、老有所終

二、 翻轉教育

1. 向下延伸國民教育

2. 校園零毒品、監督教材、廢除不當性平教育、強化品格教育

3. 重視技職教育,鏈結產官學,培育產業人才

三、成就青年

1. 擴張宏觀視野與機會、接軌國際;提昇跨境能力、跨境電商創業;

2. 多元技能培養成就斜槓人生、優勢極大化

3. 無條件基本收入(UBI)

四、公義社會

1. 居住正義(租得起屋、買得起房)

2. 反貪打權

3. 還我公投

5 台灣基進 救台先鋒

對付國民黨木馬屠城用的不分 區名單,要讓小黨來衝,突破 有包袱大黨的框架,要讓小黨 來帶風向;我們顧大局,不會 亂背刺民進黨。

抗中第一專業

為了讓中共滲透現形,我們在沒 有席次時已主導相關專法成行; 為了反制中共操縱,我們主張透 明化民代和重要公職在中國的投資。

台派最大化

民進黨多 2% 選票，尚不足多 一席 ; 但小黨多 2% 選票而過 門檻，台派卻可多二席 ; 配票 才能達台派席次最大化。

對抗不平等

民主就是不停地對抗不平等,對抗 性別、地域、城鄉、語言、身障精 障、國族認同...等等關於公民資格 與社會經濟的不平等。如我們主張 減壓首都以反制高房價。

聚焦五大沉痾

環境污染、長照規劃不足、少子 化、教育與社會脫節、黨國及威 權遺緒未除等問題,已造成生活 品質、生命尊嚴、勞動力、社會 公義上的問題,應集中資源優先 矯治。

小國大外交

以官方及非官方手段,聯合美 國、日本、香港等內部民主或反 中共勢力,主動介入地緣政治趨 勢演化。

6 時代力量 (1)居住正義 給年輕世代一個住得起的未來

修法課徵房稅

完成實價登錄2.0

監督社會住宅加速落實

改善學生宿舍及租屋環境

(2) 親子正義 共創安心育兒環境,助爸媽一臂之力

揭露兒虐資訊,強化兒童保護

提升公共托育量能

保障教保員權益

鼓勵育兒友善企業

設置大眾運輸友善規範,親子搭乘更安心

(3) 經濟正義創新典範,營造公平的市場環境

抑制土地炒作,鼓勵投資實體經濟

跳脫硬體優先,導入創新經濟

充分利用公共財,打造台灣成為科技實驗場

厚植IP經濟實力,研發附加價值極大化

监督頻譜釋照權利金使用,消弭數位鴻溝

(4) 金融正義打破金融幫,健全監理杜絕套利

下訂定金融旋轉門條款,以公開徵才取代特權酬庸

維護市場秩序,保護吹哨揭弊

健全金融監理機制

設立金融消費者保護局

(5) 主權正義強化民主防衛機制,遏止中共代理滲透

制定反併吞滲透法

立法防制紅色媒體

強化機敏產業保障

防止中資擾亂市場

(6) 司法正義落實司法改革,提升人民信任感

重懲司法關說

實現人民參與審判

消滅權貴司法

強化被害人權利保障

(7) 勞動正義做勞工後盾,為各行各業爭取合理保障

下強化勞檢能量及落實專業陪檢

降低工會門檻,團結捍衛勞權

支持警消組工會

制定最低工資法

(8) 環境正義結合制度科技,守護健康環境

推動水源保護區管理及精進空汙法規

檢討廢棄物管理法規、推動掩埋場相關制度

修正礦業法告別霸王條款守護山林

落實非核減煤,接軌國際氣候變遷標準

公私協力建構空氣環境監測,溯源排放管理

(9) 動物正義 打造友善動物的進步社會

工作犬的福利照顧制度化

保障動物用藥權

推動寵物友善公共運輸政策

落實寵物登記及推動飼主教育

增加野生動物保育預算,固定提撥

(10) 銀髮正義關心高齡化社會,安心照顧

精進高齡照顧制度及資源

強化銀髮消費者保護及反詐騙機制

加強遠距健康照護

增進銀髮健康樂活

打造高齡友善及無障礙的醫療環境

(11) 世代正義為年輕世代找回夢想的權利

推動憲改,18歲公民權入憲

守護性平教育,打造更多元友善社會

推廣食農教育,下一代吃得更安心

下建立友善環境的飲食習慣,照顧健康食安

7 新黨 1. 依據憲法,面對現實,立法院必須要有和平統一的聲音,才能確保兩岸 和平,共享中華民族復興的崛起與榮耀。

2. 追求兩岸簽署和平協議,逐年降低對美軍購,省下龐大預算轉作青年住 宅、老年照護、扶持弱勢等社會福利,照顧廣大庶民。

3. 由新黨立委組成戰鬥團隊,打擊貪腐,反制台獨,掃蕩亂臣賊子,捍衛 保障人民發展的法案,絕不妥協。

4. 現行法令對大陸新移民充滿歧視與不公,堅決爭取大陸配偶來台四年即

可取得身分證,保障大陸配偶享有平等權益。

5. 立即修正「去中國化」課綱,恢復中小學教授中國史,強化倫理道德教 育,重建台灣學子對中華文化的認同。

6. 全面廢除、修正蔡英文執政期間通過的違憲、違法的法案。

8 喜樂島聯盟 1. 獨立建國

2. 正名制憲

3.公投入聯

4. 聯合美日同盟

5. 廢除一例一休

6. 建立公民陪審

9 中國國民黨 過去三年多,執政者無能、傲慢、濫權、酬庸,導致兩岸關係緊張、國際處境困難、經濟低迷、社會不安、人 民受苦。中國國民黨是務實負責的政黨,我們提出下列政見,主張國家安全、人民有錢、政府廉能、社會公義、環 境永續、兩岸和平,國家長治久安,全民安居樂業,懇請您支持讓中國國民黨成為國會多數、重返執政、撥亂反正:

一、捍衛中華民國主權;反對台獨、反對一國兩制。對外親美友日和睦睦鄰,增進外交關係;兩岸堅持一中各表的九二共識,對等、尊嚴、互惠,維繫兩岸和平穩定發展;對內鞏固憲政、革新司法,保障自由民主法治人權。

二、拚經濟,督促推動自由經貿特區,加入區域經濟組織,成立國家主權基金,產業轉型升級;顧農漁展外銷:修訂財政收支劃分法,提升地方招商引資誘因;解決未來潛藏負債問題,減輕子孫財政負擔;適度鬆綁金融法規。

三、支持窮家子孫0~6 歲國家幫忙養,不怕養子孫,就怕沒子孫,排富,列國安優先順位,政府作青年及庶民最有力後盾。

四、督促充實醫藥衛生資源,推動長照保險制,讓保費合理財源穩固,國民保健及失能失智養護免擔憂。

五、督促年金改革合理化,違憲年改廢除,合理年改上路,基金投資大躍進,財源充裕有保障,退休安養有尊嚴。

六、督促教育改革及文化發展,支持青年學貸免息,補助出國遊學,導正不當課綱,推動適齡性別教育,加強三語教育(國語、英語、程式語言)、體育教育訓練交流、中華文化教育、傳揚與創新閩客及各族群之特色文化。

七、督促解決失業低薪,創造有尊嚴與品質的就業機會,輔導婦女、勞工就業創業，建構加薪生命歷程，檢討一例一休,穩定物價與生活成本,把關食安公安、顧好治安,保障原住民、新住民等基本權益,人人安心好生活。

八、督促改善能源配比,供電穩定電價合理,確保核安,逐年減煤減碳降低空氣汙染,加強國土保育營造永續環境。

九、支持強化國防實戰能力,培育下一代國軍幹部;結合國防與民生,厚實整體產業能量;捍衛軍人及榮民福利。

10 一邊一國行動黨 1. 老農津貼10000 元,老人年金 6000 元,政府補助友善病房看護(老人)

2. 育兒津貼 10000 元(幼兒)

3. 政府補助學貸零利率,幫助年輕學子安心就學從容就業(青年)

4. 週休二日勞資協商,含派遣工基本工資30000元,外勞工資脫鉤(勞工)

5. 堅持台灣國民身分證,反對中國台灣身分證(國家)

6.正名制憲,內閣制,三權分立。廢止公投不能綁大選(憲法)

7. 司改陪審制,建立司法官退場機制(司法)

8. 歸還住民原墾地,並追討不義國產(公義)

9.降低菸稅。吸菸有礙健康,應設公共吸菸室(人權)

10.廢除違法函釋,合理稅賦入法;檢討統籌分配款(稅改)

11 勞動黨 一、兩岸和解,終結內戰敵對狀態,簽訂和平協議。兩岸互助,維護就業社會發展大環境,完善經貿協議。

二、在和平體制下,降低國防預算至國際一般水平 GDP1%,年節省兩千億用於社會福利。

三、禁止派遣、假承攬,回歸直接僱用,避免雇主卸責。反對責任制,立法保障勞工下班後已讀不回權(或失聯權、離線權)。

四、保障受僱於五人以下微型企業的勞工權益,應強制雇主幫勞工投勞保。政府應適度補助微型企業雇主所負擔的保費。

五、富人增稅。不談增稅,只談福利,都是假的。30年來,台灣一路給富人減稅,減到全世界租稅負擔稅最低(只有GDP 的13%),讓台灣無法擁有健全的社會福利,失去財富再分配的能力。開徵各種富人稅、資本利得稅,讓租稅負擔率回復到1990年的水平(GDP的20%),可增加收入1兆元以上。

六、反對砍勞保年金。在不降低勞保年金給付的前提下,只要仿西方國家,宣布採取隨收隨付制,視下一年度的勞保支出,調整勞保費率,即可完全解決勞保財政危機。

七、陽春長照無法解決問題,長照經費必須達到國際水平(GDP的1%,約1700 億),因此必須比照健保模式,分擔比率也應比照健保。才能真正讓老人及家人不需擔憂。

八、取消大學階段「假服務學習」課程,改為勞工權益教育學分。

九、強烈要求日本政府應對前日本軍性奴隸(「慰安婦」)道歉、賠償、查明真相。

十、青年畢業並失業後六個月起,可領取就業保險金;「自願離職者」大部份都是非自願,經過六個月的緩衝期後,可領取就業保險金的資格。

十一、延長產假至國際一般水平的100天,多延的部份所需經費由就業保險負擔。就業保險費由現行的1%,調整到1.5%。

十二、陸配比照外籍配偶,四年取得身分證。新移民鬆綁孝親權及親戚探親權。

12 綠黨 護台顧主權 與全球綠黨合作，推動台灣外交正名

廢核拼綠電 廢核、發展地熱、風電等再生能源

產業拼綠能 終止耗能產業水電補貼、推動減塑儲能

食安拼有機 助青農取得耕地、推動有機營養什餐

貓狗要保障 提升動物權、取締非法繁殖

環境要永續 禁賣魚翅、設石虎保護區、環境信託保護棲地

居住要正義 廣設社會住宅，斬斷炒房資金鏈

社會要均衡 消除性別歧視、稅改與公費教育消弭貧富差距

生育要平權 成年者可人工生殖或代孕、同性伴侶可領養

交通要公平 保障機車路權、離島免費機票補助

菸酒要管制 酒駕罰款用於強制治療，加熱菸依法納管、終結黑市

原民好權益 花東增設原住民副縣長、部落法人化民族自治

兒少好教育 廣設公托公幼、宗教內容教材禁入校園

安樂好善終 重症癌末者安樂死自主權、藥用大麻合法

13 宗教聯盟 一、抗中保台:堅定拒絕「一國兩制」,鞏固民主防衛機制,完備國安相關立法。

二、積極參與國際社會:強化與美國的戰略夥伴關係,連結民主國家,共同維護區域和平。

三、提高國防自主性:厚植國防科技研發與製造的量能,培育國防專業人才。

四、縮短貧富差距:加值低薪產業與勞工,改善低所得階層的經濟生活;用推升國人所得水準, 作為經濟成長的動力。

五、打造創新產業:創造多樣化的經濟發展環境,扶植新創與智慧科技產業,振興地方經濟, 鼓勵綠色、觀光產業。落實擴大投資台灣,創造好的就業機會。

六、全面照顧國人:建立足以因應少子女化趨勢的托育與長照體系,保障居住正義、社會弱勢 與不同族群的權益,規劃公平與永續的社會安全財務制度。

七、重視均衡教育:從在地出發,培育學生具備面對新時代的能力;讓我們的下一代認識自己 的土地並連結國際。

八、落實前瞻,平衡區域發展:增加基礎建設的經費與品質,提升弱勢地區的建設。

九、維護生態,發展永續農業:改善空氣污染,推動循環經濟;鼓勵友善土地的農業,提高農 民所得。

十、世代共贏:在青年就學、就業的階段,擴大投入經費,世代攜手發展青年未來。

14 民主進步黨 一、抗中保台:堅定拒絕「一國兩制」,鞏固民主防衛機制,完備國安相關立法。

二、積極參與國際社會:強化與美國的戰略夥伴關係,連結民主國家,共同維護區域和平。

三、提高國防自主性:厚植國防科技研發與製造的量能,培育國防專業人才。

四、縮短貧富差距:加值低薪產業與勞工,改善低所得階層的經濟生活;用推升國人所得水準, 作為經濟成長的動力。

五、打造創新產業:創造多樣化的經濟發展環境,扶植新創與智慧科技產業,振興地方經濟, 鼓勵綠色、觀光產業。落實擴大投資台灣,創造好的就業機會。

六、全面照顧國人:建立足以因應少子女化趨勢的托育與長照體系,保障居住正義、社會弱勢 與不同族群的權益,規劃公平與永續的社會安全財務制度。

七、重視均衡教育:從在地出發,培育學生具備面對新時代的能力;讓我們的下一代認識自己 的土地並連結國際。

八、落實前瞻,平衡區域發展:增加基礎建設的經費與品質,提升弱勢地區的建設。

九、維護生態,發展永續農業:改善空氣污染,推動循環經濟;鼓勵友善土地的農業,提高農 民所得。

十、世代共贏:在青年就學、就業的階段,擴大投入經費,世代攜手發展青年未來。

15 台灣民眾黨 公開透明還政於民

1、修改民法,降低成年門檻至 18 歲,賦予青年更大的政治參與權。

2、修改立法院職權行使法,回歸委員會專業審查,尊重少數聲音,改正黨團協商機制,建立更完善的議政制度。

3、選制改革,降低立法院政黨比例席次分配門檻,讓多元聲音進入國會,健全台灣民主發展。

國家治理強化效能

1、推動稅制調整、實價登錄等居住正義相關法案;延續臺北經驗,務實規劃興建社會住宅,並致力推動單一且自住低稅率及房稅相關立法。

2、完成私校退場機制立法,盡速制定私校轉型及退場的相關規範,督導管理私校退場,並配合政策轉型為社福或社宅用地。

3、修訂就業服務法,友善移工環境,立法推動初入國之短期安置,中央主管機關應設立或委託設立專責部門籌劃及執行。

4、制定外送平台業者管理法規,擴大保護準勞動從業人員,督促業者善盡社會責任。

5、修訂槍砲彈藥刀械管制條例,加強制式與非制式槍枝的管理,以保障及健全治安環境。

財政紀律台灣永續

財政紀律對國家未來發展至關重要,監督政府施政,強調提高預算執行率,避免預算虛報或浮濫 追加,絕不債留子孫。留下一個可以永續經營的環境給我們後代,才是台灣長遠發展的基礎。 本黨成立的初衷即為改變台灣政治文化,終止立法亂象,強化政府效能,並為台灣這片土地的永 「續經營而奮鬥。

16 台灣維新 1、打破台灣悶經濟及中央集權集稅體制,推動分稅制,企業及個人稅賦一半留地方,鼓勵地方招 商振興經濟。

2、打破政府威權心態,成立專責單位,檢討政府對各行各業不合理的管制。例如:不分行業別的一例一休。

3、改革六都區長官派的反民主體制;推動六都區恢復地方自治,有自主財源、權限、民選公職。

4、改革地方選舉,推動鄉鎮市區朝向委員會制全政黨比例代表制、開放地方政黨,杜絕黑金。縣 市直轄市議員,一半政黨比例。

5、小孩國家養,推動社區保母中心,0-6歲育兒津貼每月4500元。

6、保障全民基本生活每月8000元。

7人人有屋住。六都稠密區,課徵空屋税;擴大国房稅。推動租金管制法,妨止炒房。

8、全面實施長照社會保險,失能者全面受到政府保障。

9、推動老農離農退休,讓老農安心退休,年輕農民容易便宜取得耕地,活化農村。

10、避免弱者愈窮,私立大學學費比照公立大學,一律平等,超過部分由政府負責。

17 台澎黨 中華人民共和國政權向來宣稱中華民國政權在1945年因「台灣光復」取回台澎主權，自己則在1949年繼承被推翻的中華民國政權，所以「台灣是中（華人民共和）國神聖不可分割的領土」，並據此宣稱可透過包括動武在內的方式完成「國家統一」。但依據美英日及中華民國政權的官方紀錄可知，「台灣光復」並不存在，且台澎主權歸屬因《舊金山和約》處於未定狀態，並不屬於中華民國政權。為使中華人民共和國政權喪失一切併吞台澎的藉口，並使台灣能與其他國家合作抵禦侵略，台澎人必須在「去殖民化」國際共識下行使自決權來確立國家法人格。

為有效對抗中國侵略，使台澎人能早日行使自決權建國，台澎黨的立委將妥善運用其職權：

一、根據史實、台澎法理地位及國際法法理，促使中華民國政權公開承認： 「台灣光復」不存在，中華民國政權只是在盟軍授權下成立佔領機構為盟軍佔領代管台澎至今，戰後該政權並未取得台澎主權，不是台澎人的國家，它賦予台澎人國籍只是便於管理；

《舊金山和約》生效後，「台灣地位未定」成為國際法上的法律狀態，這個法律狀態使台澎不會成為中國領土，也使中華人民共和國政權武裝攻擊台灣不會變成國際無法干預的中國內戰；

台澎人身為原日本殖民地住民，有權依戰後「去殖民化」國際共識直接行使自決權建國。

二、督促中華民國政權透過教育及相關行政措施讓台澎人知悉前述史實真相。

三、督促中華民國政權透過駐外單位讓世界各國瞭解史實真相，使其支持協助台澎人建國。

四、督促中華民國政權善盡台澎代管區管理者職責，協助台澎人完成建國程序，然後終止代管。

18 國會政黨聯盟 一、力拼薪資倍增鬆綁投資限制

二、國會回歸正軌停止藍綠惡鬥

三、全面熱誠服務 中央地方連線

四、保障弱勢平權 身障行動無礙

五、落實司法改革提升裁判品質

六、健全年金制度優化基金收益

七、兩岸和平雙贏終止政治對立

八、穩定能源發展支持以核養綠

九、青年安薪就業學資十年緩繳

十、導正教育亂象 升學重返公正

十一、友善育兒環境增加生育獎勵

十二、智慧銀髮樂活提高長照執行

十三、打破酬庸寄生 國營事業重生

十四、健全住宅市場促進房價合理

十五、保障勞工權益嚴格執行勞檢

十六、反對毒品除罪加速毒品列管