2020 才剛到來，接踵而來的就是 1 月份台灣將面臨的選舉總統及立委選舉，你已經決定好要投給哪位候選人了嗎？選舉公報在稍早前已經公布，如果出門在外工作，我想選舉公報絕對躺在你的戶籍地無誤，因此這邊幫大家整理出全台選舉公報線上看，PDF 格式直接讓你看到家鄉選區的候選人所提出的政見，大家投票千萬別只憑感覺，政見也要放進考慮的因素！你也可以參考：總統辯論候選人說的真的還假的？三位都有錯誤資訊，2020 總統候選人辯論即時事實查核平台
2020 總統選舉公報
區域立法委員選舉公報
|臺北市
|新北市
|桃園市
|臺中市
|臺南市
|高雄市
|新竹縣
|苗栗縣
|彰化縣
|南投縣
|雲林縣
|嘉義縣
|屏東縣
|宜蘭縣
|花蓮縣
|臺東縣
|澎湖縣
|金門縣
|連江縣
|基隆市
|新竹市
|嘉義市
全國不分區立法委員選舉公報
|編號
|政黨
|政見
|1
|合一行動聯盟
|梅花革命運動 政見主張全部落實推動(六項公民投票法案)
(一) 生命法案
1、於施行人工流產前，應有六天(144小時)思考期。
2、降低婦女生命危險、保護婦女身心靈的健康。
3、透過諮商及輔導，給孕婦多一條選擇的路。
(二) 居住正義
1、國有財產改良之土地，過去以標售為原則，修正為「以設定地上權或租賃為原則」。
2、阻斷區段徵收之不公義，保護國土人人有責，居住正義人人有房。
(三) 杜絕酬庸
1、「另立專法」建立公開、透明、公平的遊選制度。
2、依專業、資歷、績效為(聘用、續聘)標準，不因政黨輪替而更動。
3、禁絕「只問關係，不管專業」的政治酬庸(酬庸就是公開賄賂)。
(四) 和平經濟
1、以協商代替對抗，全力發展兩岸和平經濟。
2、拒絕(大陸政府提出的)一國兩制政治性議題。
(五) 非煤家園
1、修改電業法並訂定非煤時間表，於民國109年-129年，以(20年的時間)每年降低5%燃煤發電，最遲於129年燃煤電廠全部關閉。
2、當今世界潮流是非煤家園，減少碳排放以阻止PM2.5危害台灣人民。
(六) 捍衛主權
1、重新恢復不卑不亢的【國統綱領】，清楚表明台灣目前國家主權立場。
2、【國統綱領】已清楚表明：拒絕接受中共政權統治及一國兩制訴求。
|2
|中華統一促進黨
|一、台灣安全、人民有錢
二、打破立法黑箱作業，重建立法行政效率。
三、終結教改亂象，恢復聯考制度，使每個人無論貧富都有公平升學的機會。
四、照顧新住民、原住民及弱勢團體，爭取陸配及外配應有同等的國民權益。
|3
|親民黨
|一、對岸必須正視中華民國存在的事實,我們主張對等分治、兩岸對話、和平發展。在中國大 陸還未完全實現自由民主法治前,台灣絕對主張維持現狀。
二、修訂《政黨法》及《公職人員 選舉罷免法》,讓政黨票門檻從5%降到3%;領取政黨補助款門檻從目前3%調降至1.5%。 修訂《遊說法》,增加強制性透明條款,杜絕規避遊說登記與不當關說及利益輸送。
三、《民 法》成年下修到18歲。推動實質人民參與的陪審制度。
四、立法推動國民義務教育向下延伸3 年:小班、中班、大班;0到2歲發放津貼並鼓勵家長親身養育。
五、保障勞工權益,維持一例 一休精神,調整為「異業異法」,以制定兼顧彈性與保障的勞動法,重新找回和諧勞資關係。
六、興建生活機能完善、科技化智慧住宅,滿足進入職場國人擁有平價購屋、換屋權之基本生 存權。
七、全面清查貧困榮民、榮眷、老農及勞工,做好生活照顧與輔導;並立法推動《軍警 消生活安定基金》。專法規劃百億身心障礙保險基金,提供身心障礙國人公平納保,並解決其 現行投保遭拒甚至歧視困境。
八、設立新住民委員會,協助其融入台灣社會,照顧其子女教育 及就業。設立青年委員會,專責青年事宜,解決青年五缺問題,打破世代不公。
九、修訂《獎 勵投資條例》發展台灣新科技產業,並修正租稅方案吸引外資、人才來台。修訂《產業創新條 例》員工平均分紅制度,調整稅賦以強化留才攬才。
十、厚植台灣經濟,制定專法支援台商建 立海外產業聚落。
十一、推動自主安樂死立法。
|4
|安定力量
|一、贏回家庭
1. 守護一夫一妻婚姻制度
2. 解決少子化國安問題
3. 長照3.0、老有所終
二、 翻轉教育
1. 向下延伸國民教育
2. 校園零毒品、監督教材、廢除不當性平教育、強化品格教育
3. 重視技職教育,鏈結產官學,培育產業人才
三、成就青年
1. 擴張宏觀視野與機會、接軌國際;提昇跨境能力、跨境電商創業;
2. 多元技能培養成就斜槓人生、優勢極大化
3. 無條件基本收入(UBI)
四、公義社會
1. 居住正義(租得起屋、買得起房)
2. 反貪打權
3. 還我公投
|5
|台灣基進
|救台先鋒
對付國民黨木馬屠城用的不分 區名單,要讓小黨來衝,突破 有包袱大黨的框架,要讓小黨 來帶風向;我們顧大局,不會 亂背刺民進黨。
抗中第一專業
為了讓中共滲透現形,我們在沒 有席次時已主導相關專法成行; 為了反制中共操縱,我們主張透 明化民代和重要公職在中國的投資。
台派最大化
民進黨多 2% 選票，尚不足多 一席 ; 但小黨多 2% 選票而過 門檻，台派卻可多二席 ; 配票 才能達台派席次最大化。
對抗不平等
民主就是不停地對抗不平等,對抗 性別、地域、城鄉、語言、身障精 障、國族認同...等等關於公民資格 與社會經濟的不平等。如我們主張 減壓首都以反制高房價。
聚焦五大沉痾
環境污染、長照規劃不足、少子 化、教育與社會脫節、黨國及威 權遺緒未除等問題,已造成生活 品質、生命尊嚴、勞動力、社會 公義上的問題,應集中資源優先 矯治。
小國大外交
以官方及非官方手段,聯合美 國、日本、香港等內部民主或反 中共勢力,主動介入地緣政治趨 勢演化。
|6
|時代力量
|(1)居住正義 給年輕世代一個住得起的未來
修法課徵房稅
完成實價登錄2.0
監督社會住宅加速落實
改善學生宿舍及租屋環境
(2) 親子正義 共創安心育兒環境,助爸媽一臂之力
揭露兒虐資訊,強化兒童保護
提升公共托育量能
保障教保員權益
鼓勵育兒友善企業
設置大眾運輸友善規範,親子搭乘更安心
(3) 經濟正義創新典範,營造公平的市場環境
抑制土地炒作,鼓勵投資實體經濟
跳脫硬體優先,導入創新經濟
充分利用公共財,打造台灣成為科技實驗場
厚植IP經濟實力,研發附加價值極大化
监督頻譜釋照權利金使用,消弭數位鴻溝
(4) 金融正義打破金融幫,健全監理杜絕套利
下訂定金融旋轉門條款,以公開徵才取代特權酬庸
維護市場秩序,保護吹哨揭弊
健全金融監理機制
設立金融消費者保護局
(5) 主權正義強化民主防衛機制,遏止中共代理滲透
制定反併吞滲透法
立法防制紅色媒體
強化機敏產業保障
防止中資擾亂市場
(6) 司法正義落實司法改革,提升人民信任感
重懲司法關說
實現人民參與審判
消滅權貴司法
強化被害人權利保障
(7) 勞動正義做勞工後盾,為各行各業爭取合理保障
下強化勞檢能量及落實專業陪檢
降低工會門檻,團結捍衛勞權
支持警消組工會
制定最低工資法
(8) 環境正義結合制度科技,守護健康環境
推動水源保護區管理及精進空汙法規
檢討廢棄物管理法規、推動掩埋場相關制度
修正礦業法告別霸王條款守護山林
落實非核減煤,接軌國際氣候變遷標準
公私協力建構空氣環境監測,溯源排放管理
(9) 動物正義 打造友善動物的進步社會
工作犬的福利照顧制度化
保障動物用藥權
推動寵物友善公共運輸政策
落實寵物登記及推動飼主教育
增加野生動物保育預算,固定提撥
(10) 銀髮正義關心高齡化社會,安心照顧
精進高齡照顧制度及資源
強化銀髮消費者保護及反詐騙機制
加強遠距健康照護
增進銀髮健康樂活
打造高齡友善及無障礙的醫療環境
(11) 世代正義為年輕世代找回夢想的權利
推動憲改,18歲公民權入憲
守護性平教育,打造更多元友善社會
推廣食農教育,下一代吃得更安心
下建立友善環境的飲食習慣,照顧健康食安
|7
|新黨
|1. 依據憲法,面對現實,立法院必須要有和平統一的聲音,才能確保兩岸 和平,共享中華民族復興的崛起與榮耀。
2. 追求兩岸簽署和平協議,逐年降低對美軍購,省下龐大預算轉作青年住 宅、老年照護、扶持弱勢等社會福利,照顧廣大庶民。
3. 由新黨立委組成戰鬥團隊,打擊貪腐,反制台獨,掃蕩亂臣賊子,捍衛 保障人民發展的法案,絕不妥協。
4. 現行法令對大陸新移民充滿歧視與不公,堅決爭取大陸配偶來台四年即
可取得身分證,保障大陸配偶享有平等權益。
5. 立即修正「去中國化」課綱,恢復中小學教授中國史,強化倫理道德教 育,重建台灣學子對中華文化的認同。
6. 全面廢除、修正蔡英文執政期間通過的違憲、違法的法案。
|8
|喜樂島聯盟
|1. 獨立建國
2. 正名制憲
3.公投入聯
4. 聯合美日同盟
5. 廢除一例一休
6. 建立公民陪審
|9
|中國國民黨
|過去三年多,執政者無能、傲慢、濫權、酬庸,導致兩岸關係緊張、國際處境困難、經濟低迷、社會不安、人 民受苦。中國國民黨是務實負責的政黨,我們提出下列政見,主張國家安全、人民有錢、政府廉能、社會公義、環 境永續、兩岸和平,國家長治久安,全民安居樂業,懇請您支持讓中國國民黨成為國會多數、重返執政、撥亂反正:
一、捍衛中華民國主權;反對台獨、反對一國兩制。對外親美友日和睦睦鄰,增進外交關係;兩岸堅持一中各表的九二共識,對等、尊嚴、互惠,維繫兩岸和平穩定發展;對內鞏固憲政、革新司法,保障自由民主法治人權。
二、拚經濟,督促推動自由經貿特區,加入區域經濟組織,成立國家主權基金,產業轉型升級;顧農漁展外銷:修訂財政收支劃分法,提升地方招商引資誘因;解決未來潛藏負債問題,減輕子孫財政負擔;適度鬆綁金融法規。
三、支持窮家子孫0~6 歲國家幫忙養,不怕養子孫,就怕沒子孫,排富,列國安優先順位,政府作青年及庶民最有力後盾。
四、督促充實醫藥衛生資源,推動長照保險制,讓保費合理財源穩固,國民保健及失能失智養護免擔憂。
五、督促年金改革合理化,違憲年改廢除,合理年改上路,基金投資大躍進,財源充裕有保障,退休安養有尊嚴。
六、督促教育改革及文化發展,支持青年學貸免息,補助出國遊學,導正不當課綱,推動適齡性別教育,加強三語教育(國語、英語、程式語言)、體育教育訓練交流、中華文化教育、傳揚與創新閩客及各族群之特色文化。
七、督促解決失業低薪,創造有尊嚴與品質的就業機會,輔導婦女、勞工就業創業，建構加薪生命歷程，檢討一例一休,穩定物價與生活成本,把關食安公安、顧好治安,保障原住民、新住民等基本權益,人人安心好生活。
八、督促改善能源配比,供電穩定電價合理,確保核安,逐年減煤減碳降低空氣汙染,加強國土保育營造永續環境。
九、支持強化國防實戰能力,培育下一代國軍幹部;結合國防與民生,厚實整體產業能量;捍衛軍人及榮民福利。
|10
|一邊一國行動黨
|1. 老農津貼10000 元,老人年金 6000 元,政府補助友善病房看護(老人)
2. 育兒津貼 10000 元(幼兒)
3. 政府補助學貸零利率,幫助年輕學子安心就學從容就業(青年)
4. 週休二日勞資協商,含派遣工基本工資30000元,外勞工資脫鉤(勞工)
5. 堅持台灣國民身分證,反對中國台灣身分證(國家)
6.正名制憲,內閣制,三權分立。廢止公投不能綁大選(憲法)
7. 司改陪審制,建立司法官退場機制(司法)
8. 歸還住民原墾地,並追討不義國產(公義)
9.降低菸稅。吸菸有礙健康,應設公共吸菸室(人權)
10.廢除違法函釋,合理稅賦入法;檢討統籌分配款(稅改)
|11
|勞動黨
|一、兩岸和解,終結內戰敵對狀態,簽訂和平協議。兩岸互助,維護就業社會發展大環境,完善經貿協議。
二、在和平體制下,降低國防預算至國際一般水平 GDP1%,年節省兩千億用於社會福利。
三、禁止派遣、假承攬,回歸直接僱用,避免雇主卸責。反對責任制,立法保障勞工下班後已讀不回權(或失聯權、離線權)。
四、保障受僱於五人以下微型企業的勞工權益,應強制雇主幫勞工投勞保。政府應適度補助微型企業雇主所負擔的保費。
五、富人增稅。不談增稅,只談福利,都是假的。30年來,台灣一路給富人減稅,減到全世界租稅負擔稅最低(只有GDP 的13%),讓台灣無法擁有健全的社會福利,失去財富再分配的能力。開徵各種富人稅、資本利得稅,讓租稅負擔率回復到1990年的水平(GDP的20%),可增加收入1兆元以上。
六、反對砍勞保年金。在不降低勞保年金給付的前提下,只要仿西方國家,宣布採取隨收隨付制,視下一年度的勞保支出,調整勞保費率,即可完全解決勞保財政危機。
七、陽春長照無法解決問題,長照經費必須達到國際水平(GDP的1%,約1700 億),因此必須比照健保模式,分擔比率也應比照健保。才能真正讓老人及家人不需擔憂。
八、取消大學階段「假服務學習」課程,改為勞工權益教育學分。
九、強烈要求日本政府應對前日本軍性奴隸(「慰安婦」)道歉、賠償、查明真相。
十、青年畢業並失業後六個月起,可領取就業保險金;「自願離職者」大部份都是非自願,經過六個月的緩衝期後,可領取就業保險金的資格。
十一、延長產假至國際一般水平的100天,多延的部份所需經費由就業保險負擔。就業保險費由現行的1%,調整到1.5%。
十二、陸配比照外籍配偶,四年取得身分證。新移民鬆綁孝親權及親戚探親權。
|12
|綠黨
|護台顧主權 與全球綠黨合作，推動台灣外交正名
廢核拼綠電 廢核、發展地熱、風電等再生能源
產業拼綠能 終止耗能產業水電補貼、推動減塑儲能
食安拼有機 助青農取得耕地、推動有機營養什餐
貓狗要保障 提升動物權、取締非法繁殖
環境要永續 禁賣魚翅、設石虎保護區、環境信託保護棲地
居住要正義 廣設社會住宅，斬斷炒房資金鏈
社會要均衡 消除性別歧視、稅改與公費教育消弭貧富差距
生育要平權 成年者可人工生殖或代孕、同性伴侶可領養
交通要公平 保障機車路權、離島免費機票補助
菸酒要管制 酒駕罰款用於強制治療，加熱菸依法納管、終結黑市
原民好權益 花東增設原住民副縣長、部落法人化民族自治
兒少好教育 廣設公托公幼、宗教內容教材禁入校園
安樂好善終 重症癌末者安樂死自主權、藥用大麻合法
|13
|宗教聯盟
|一、抗中保台:堅定拒絕「一國兩制」,鞏固民主防衛機制,完備國安相關立法。
二、積極參與國際社會:強化與美國的戰略夥伴關係,連結民主國家,共同維護區域和平。
三、提高國防自主性:厚植國防科技研發與製造的量能,培育國防專業人才。
四、縮短貧富差距:加值低薪產業與勞工,改善低所得階層的經濟生活;用推升國人所得水準, 作為經濟成長的動力。
五、打造創新產業:創造多樣化的經濟發展環境,扶植新創與智慧科技產業,振興地方經濟, 鼓勵綠色、觀光產業。落實擴大投資台灣,創造好的就業機會。
六、全面照顧國人:建立足以因應少子女化趨勢的托育與長照體系,保障居住正義、社會弱勢 與不同族群的權益,規劃公平與永續的社會安全財務制度。
七、重視均衡教育:從在地出發,培育學生具備面對新時代的能力;讓我們的下一代認識自己 的土地並連結國際。
八、落實前瞻,平衡區域發展:增加基礎建設的經費與品質,提升弱勢地區的建設。
九、維護生態,發展永續農業:改善空氣污染,推動循環經濟;鼓勵友善土地的農業,提高農 民所得。
十、世代共贏:在青年就學、就業的階段,擴大投入經費,世代攜手發展青年未來。
|14
|民主進步黨
|一、抗中保台:堅定拒絕「一國兩制」,鞏固民主防衛機制,完備國安相關立法。
二、積極參與國際社會:強化與美國的戰略夥伴關係,連結民主國家,共同維護區域和平。
三、提高國防自主性:厚植國防科技研發與製造的量能,培育國防專業人才。
四、縮短貧富差距:加值低薪產業與勞工,改善低所得階層的經濟生活;用推升國人所得水準, 作為經濟成長的動力。
五、打造創新產業:創造多樣化的經濟發展環境,扶植新創與智慧科技產業,振興地方經濟, 鼓勵綠色、觀光產業。落實擴大投資台灣,創造好的就業機會。
六、全面照顧國人:建立足以因應少子女化趨勢的托育與長照體系,保障居住正義、社會弱勢 與不同族群的權益,規劃公平與永續的社會安全財務制度。
七、重視均衡教育:從在地出發,培育學生具備面對新時代的能力;讓我們的下一代認識自己 的土地並連結國際。
八、落實前瞻,平衡區域發展:增加基礎建設的經費與品質,提升弱勢地區的建設。
九、維護生態,發展永續農業:改善空氣污染,推動循環經濟;鼓勵友善土地的農業,提高農 民所得。
十、世代共贏:在青年就學、就業的階段,擴大投入經費,世代攜手發展青年未來。
|15
|台灣民眾黨
|公開透明還政於民
1、修改民法,降低成年門檻至 18 歲,賦予青年更大的政治參與權。
2、修改立法院職權行使法,回歸委員會專業審查,尊重少數聲音,改正黨團協商機制,建立更完善的議政制度。
3、選制改革,降低立法院政黨比例席次分配門檻,讓多元聲音進入國會,健全台灣民主發展。
國家治理強化效能
1、推動稅制調整、實價登錄等居住正義相關法案;延續臺北經驗,務實規劃興建社會住宅,並致力推動單一且自住低稅率及房稅相關立法。
2、完成私校退場機制立法,盡速制定私校轉型及退場的相關規範,督導管理私校退場,並配合政策轉型為社福或社宅用地。
3、修訂就業服務法,友善移工環境,立法推動初入國之短期安置,中央主管機關應設立或委託設立專責部門籌劃及執行。
4、制定外送平台業者管理法規,擴大保護準勞動從業人員,督促業者善盡社會責任。
5、修訂槍砲彈藥刀械管制條例,加強制式與非制式槍枝的管理,以保障及健全治安環境。
財政紀律台灣永續
財政紀律對國家未來發展至關重要,監督政府施政,強調提高預算執行率,避免預算虛報或浮濫 追加,絕不債留子孫。留下一個可以永續經營的環境給我們後代,才是台灣長遠發展的基礎。 本黨成立的初衷即為改變台灣政治文化,終止立法亂象,強化政府效能,並為台灣這片土地的永 「續經營而奮鬥。
|16
|台灣維新
|1、打破台灣悶經濟及中央集權集稅體制,推動分稅制,企業及個人稅賦一半留地方,鼓勵地方招 商振興經濟。
2、打破政府威權心態,成立專責單位,檢討政府對各行各業不合理的管制。例如:不分行業別的一例一休。
3、改革六都區長官派的反民主體制;推動六都區恢復地方自治,有自主財源、權限、民選公職。
4、改革地方選舉,推動鄉鎮市區朝向委員會制全政黨比例代表制、開放地方政黨,杜絕黑金。縣 市直轄市議員,一半政黨比例。
5、小孩國家養,推動社區保母中心,0-6歲育兒津貼每月4500元。
6、保障全民基本生活每月8000元。
7人人有屋住。六都稠密區,課徵空屋税;擴大国房稅。推動租金管制法,妨止炒房。
8、全面實施長照社會保險,失能者全面受到政府保障。
9、推動老農離農退休,讓老農安心退休,年輕農民容易便宜取得耕地,活化農村。
10、避免弱者愈窮,私立大學學費比照公立大學,一律平等,超過部分由政府負責。
|17
|台澎黨
|中華人民共和國政權向來宣稱中華民國政權在1945年因「台灣光復」取回台澎主權，自己則在1949年繼承被推翻的中華民國政權，所以「台灣是中（華人民共和）國神聖不可分割的領土」，並據此宣稱可透過包括動武在內的方式完成「國家統一」。但依據美英日及中華民國政權的官方紀錄可知，「台灣光復」並不存在，且台澎主權歸屬因《舊金山和約》處於未定狀態，並不屬於中華民國政權。為使中華人民共和國政權喪失一切併吞台澎的藉口，並使台灣能與其他國家合作抵禦侵略，台澎人必須在「去殖民化」國際共識下行使自決權來確立國家法人格。
為有效對抗中國侵略，使台澎人能早日行使自決權建國，台澎黨的立委將妥善運用其職權：
一、根據史實、台澎法理地位及國際法法理，促使中華民國政權公開承認：
「台灣光復」不存在，中華民國政權只是在盟軍授權下成立佔領機構為盟軍佔領代管台澎至今，戰後該政權並未取得台澎主權，不是台澎人的國家，它賦予台澎人國籍只是便於管理；
|18
|國會政黨聯盟
|一、力拼薪資倍增鬆綁投資限制
二、國會回歸正軌停止藍綠惡鬥
三、全面熱誠服務 中央地方連線
四、保障弱勢平權 身障行動無礙
五、落實司法改革提升裁判品質
六、健全年金制度優化基金收益
七、兩岸和平雙贏終止政治對立
八、穩定能源發展支持以核養綠
九、青年安薪就業學資十年緩繳
十、導正教育亂象 升學重返公正
十一、友善育兒環境增加生育獎勵
十二、智慧銀髮樂活提高長照執行
十三、打破酬庸寄生 國營事業重生
十四、健全住宅市場促進房價合理
十五、保障勞工權益嚴格執行勞檢
十六、反對毒品除罪加速毒品列管
|19
|台灣團結聯盟
|一,效忠台灣(FORMOSA):
(一)防杜中國統戰,制定「反統戰暨反滲透法」、「中國代理人法; (二)強化民眾台灣意識,推動正名制憲,建立新國家。
(三)立法禁止中國政府、中資、親中台商操縱台灣媒體。
二. 勞工政策:
(一)檢討一例一休政策,徹底落實「週休二日,勞資協商保障基本工時;
(二)本、外勞脫鉤,個別保障。本勞起薪3萬元,每聘四位外勞須配合聘一位本勞。創造本勞、外勞、雇主及台灣經濟四贏。
三、司法改革及國會改造:
(一)加速淘汰不適任之司法官;
(二)支持陪審團制度;
(三)推動國會調查權,建立聽證會制度,杜絕官員說謊、立委作秀。
四、教育政策:
(一)義務教育自五歲開始;
(二)落實技職教育,解決產學失衡;
(三)推動大、中、小學之地理、歷史、文學及文化教育以台灣為中心,降低中國比率;
(四)落實大學退場。
五、基層公平正義:
(一)爭取義務役納入勞保年資;
(二)爭取陸一特比照戰士授田證補償。
六、社會福利政策:
(一)廢除以菸捐救長照政策;
(二)爭取七十五歲以上國家養。
七、經濟政策:強化南向政策及全球化政策,避免依賴中國。
詳見：全國不分區立法委員選舉公報
山地原住民立法委員選舉公報
|編號
|姓名
|政黨
|政見
|1
|伍麗華 Saidhai．Tahovecahe
|民主進步黨
|實踐五個夢想：
1. 給孩子好的教育：整合中央地方資源，建構完整原住民族教育發展系統及環境。
2. 給青年好的發展：返鄉深耕或都會發展，建立完整支持機制及打造新故鄉。
3. 給長輩好的照顧：深化因地制宜的長照服務，兼顧照顧者與被照顧者質量。
4. 給土地更多生机：鬆綁觀光、農業法規，推動部落創生單一服務窗口。
5. 給文化更多傳承：催生文化人才培育計畫，建構工藝、樂舞…、文創產業鏈。
實踐五大立法主張：
1. 推動「原住民族學校法」，讓各族有自己的師資、課程及學校。
2. 推動「原住民保留地開發管理條例」，讓原保地法制更完善。
3. 推動「原住民族互助銀行法」，提供族人便利完善的貸款和保險。
4. 推動「原住民族歷史正義及權利回復條例」，由專責机関調查土地歷史真相。
5. 推動「原住民族自治法」，爭取示範區，讓我們做自己的主人。
|2
|林曉婷
|無
|1. 台灣市集(外館)投資案 Taiwan Collection
透過私人公司投資台灣市集，設置於美國及其他地區，將應徵台灣青壯年（約200 位）前往工作，將台灣夜
市小吃庶民經濟、原住民風味美食及傳統手工藝文化、台灣農產品超市推銷，可帶動台灣經濟、文化觀光發展。
(1)建立台灣經貿管道並提供台灣年輕人工作機會，培養國際觀。且透過此建立，能永續經營。
(2)藉台灣市集之便，促進台灣農業、觀光產業，以建立當地社區及政府關係。
(3)台灣超市來自台灣的農業、加工精品，成為永久自我行銷管道，不求於人!
(4)除了青年就業，經貿外銷管道及國家外交外，協助遊學及教育，台灣社會福利。
2. 國際原住民NGO 案
與世界各國原住民NGO 結盟，如南島語系國家、美國、紐西蘭⋯等。藉此在領土、人權、環境、資源等議題
相互合作並解決，同時向世界產生本土原住民與國際之間的主體性與影響力，促使原住民族群在國際上獲得關注與
尊重。
3. 南臺灣高高屏高級遊樂區投資案
利用原民土地，循摩洛哥模式(由原民們成立監督控管小組)，打造台灣雲頂高原遊樂區。幫助外漂遊子回鄉工
作且若政府開放海域，讓私人遊艇進入，引進更多觀光客，帶動當地經濟發展，未來變成中立區，台灣國土會非常
安全。
|3
|高畹芯
|喜樂島聯盟
|喜樂島聯盟共同政見：
1.獨立建國
2.正名制憲
3.公投入聯
4.聯合美日同盟
5.廢除一例一休
6.建立公民陪審。
原住民政見：拿回主權,捍衛自治。
1.堅持原住民族主體性。
2.重修原住民族基本法。
3.推廣原住民族知識體系。
4.跨部落劃設傳統領
域。
5.設置原住民族完全學校。
6.建置部落醫療與長期照護體系。
7.促進部落經濟產業多元化。
8.推動都市原住民文化復振。
9.推動原
住民一鄉(部落)一樂之音樂教室,從基礎紮根。
10.積極尋根,保護原住民族文化傳統習俗,重視各族群文化祭祖靈慶典活動,薪傳族群文化
根源。
11.推動爭取興建部落小學足球場(大.中.小)從小紮根培育未來體育專才及明星運動員。12.爭取原住民在地農特產品之產銷通路,
與落實觀光產業,振興經濟能力。
13.用文化,藝術,體育,觀光產業達到產銷便利之網絡平台。
14.保護.傳承各族群母語快樂學習環境,延續
傳承文化之必要性。
15.老人.失婚.離異.弱勢等家庭中孩童之關懷，協助就業輔導。
16.鼓勵年輕人結婚生子，爭取生育補助與教育提升
國教向下延伸。
|4
|高金素梅
|無
|通過原住民族基本法
改善偏鄉交通
通過禁代補償
爭取基礎建設
通過原教法修訂
巡山員加薪
推動民族教育
原住民森林警察
建置文化健康站
建構原住民族知識體系
捍衛軍公教警消權益
|5
|張曜羣 Lawpaw Buya
|綠黨
|護台顧主權 與全球綠黨合作，推動台灣外交正名
廢核拼綠電 廢核、發展地熱、風電等再生能源
產業拼綠能 終止耗能產業水電補貼、推動減塑儲能
食安拼有機 助青農取得耕地、推動有機營養什餐
貓狗要保障 提升動物權、取締非法繁殖
環境要永續 禁賣魚翅、設石虎保護區、環境信託保護棲地
居住要正義 廣設社會住宅，斬斷炒房資金鏈
社會要均衡 消除性別歧視、稅改與公費教育消弭貧富差距
生育要平權 成年者可人工生殖或代孕、同性伴侶可領養
交通要公平 保障機車路權、離島免費機票補助
菸酒要管制 酒駕罰款用於強制治療，加熱菸依法納管、終結黑市
原民好權益 花東增設原住民副縣長、部落法人化民族自治
兒少好教育 廣設公托公幼、宗教內容教材禁入校園
安樂好善終 重症癌末者安樂死自主權、藥用大麻合法
|6
|撒卡伊
|台澎黨
|中華人民共和國政權向來宣稱中華民國政權在1945 年因「台灣光復」取回台澎主權，而自己則在1949 年繼承被推
翻的中華民國政權，所以「台灣是中（華人民共和）國神聖不可分割的領土」，並據此宣稱可以透過包括動武在內
的方式完成「國家統一」。但依據美英日及中華民國政權的官方紀錄可知，「台灣光復」並不存在，且台澎主權歸屬
因《舊金山和約》處於未定狀態，並不屬於中華民國政權。為使中華人民共和國政權喪失一切併吞台澎的藉口，並
使台灣能與其他國家合作抵禦侵略，台澎人必須在「去殖民化」國際共識下行使自決權來確立國家法人格。
為早日建國抵抗中國侵略，為讓原住民族能站著要求而不是跪著乞討，本人當選後將運用職權：
一、根據史實及國際法法理，使中華民國政權承認「台灣光復」不存在，自己只是在盟軍授權
下佔領代管台澎至今、《舊金山和約》生效後「台灣地位未定」成為國際法上的法律狀態，而身
為原日本殖民地住民的台澎人有權依戰後「去殖民化」國際共識直接行使自決權建國。
二、督促中華民國政權讓台澎人及世界各國瞭解真相，協助台澎人完成建國程序，以終止代管。
三、要求中華民國政權尊重原住民族傳統領域的思維及精神、將經不合法途徑取得的原住民傳
統土地歸還原住民所有、釐清中華民國政權與原住民族真正的關係，使其回歸原貌。
四、協助原住民族將大自然豐沛的資源與觀光、農業、風味原餐、部落民宿等相結合，讓世界
認識原住民族文化藝術、欣賞原住民族的生活習俗，創造真正以原住民為主體的原住民經濟。
五、創造優質的生活環境，使原住民族無論是小孩、年輕人還是老人，都能安居樂業。
|7
|伊斯坦大．貝雅夫．正福
Istanda．Paingav
|無
|1、突破原住民自治、部落公法人、部落主席津貼 10000 元。
2、突破討回祖產地、故居部落土地、保留地正名原住民土地。
3、
廢止原住民土地繼承一人僅 2 甲，若其一人作怪無法繼承變相剝奪原住民土地。
4、原住民土地利用、國土計劃法侵權、回歸原
基法原則條例辦理。
5、承租原住民土地違法使用終止續租。
6、原住民部落社區改建地、鄉村生活區、建屋、民宿、露營區合
法化。
7、水源限制原住民土地利用縮小管制區(烏來、復興、尖石、牡丹等原住民區)
8、太魯閣務農土地劃出公園法，慕谷慕魚
生態觀光，經營權、管理權還給太魯閣族人。
9、傳領國家公園處長，任用原住民籍。10、傳領溫泉資源生態觀光、政府開發、
經營管理權還給原住民。
11、訂「原住民族經濟.產業.建設發展條例」經濟轉型，產業效益，實質建設原鄉。12、原住民農產行
銷，中盤商剝削，政府介入除害惡霸。
13、退輔會佔有達悟族土地，比照太魯閣族林田山祖產地歸還方案還給達悟族族人。
14
、修訂不利原住民尊嚴生存發展法案，文化獵人遭判刑、農地利用遭開罰、建屋領不到建造、傳領河川漂流木變林務局所有。
15、早日貫通南橫公路、暢通布農族東西向交通網。
16、屏東春日鄉士文部落，不得因水庫開發逼迫遷村，並完成改善士文部
落交通。
17、落實改善蘭嶼陸海空交通，港口擴建周邊改善，民宿合法化，核廢料終結站。
18、完成鄒族長久期待的逐鹿部落
展演館，興建馬遠部落布農文物館、卡那卡那富文物館。
19、改善阿里山鄉、那瑪夏間連絡道路。20、台大早日歸還馬遠部落
布農族祖先骨骸，立紀念碑。
21、採礦侵權地利村要撤案，秀林鄉亞泥案，尊重太魯閣族人三方會議處理方案。22、要求政府
改善全國原鄉農路為安全水泥路面並優先完成仁愛鄉力行、都達產業道路。
23、尖石鄉後山部落土地分配不公，協助爭回被霸
佔祖產地還給後山部落族人，祖產地下盆 hapan 還給泰雅族族人。
24、台電電纜線、電線桿、高壓電侵害原住民部落安全應移除
。
25、都會區社會住宅原住民比例2 ％提高為5 ％。
26、原住民籍高中職、大專院校生註冊助學金，免除家長先墊付後補助壓力
27、改善原鄉及都會區文化工作站、老人長照資源設備。
28、農作物成長季，農委會補助各部落成立趕猴隊減低農損猴害。
29
、成立國軍、警察、消防原住民子弟關懷社，保障原住民人權待遇及升遷管道。30.、二十年立委做太久，換人做看看，堅決反
對原住民國會立委，問政以中國憑什麼不武統台灣之論調，有辱民主.自由.人權的台灣，更反對原住民國會立委對台敵意一黨專
政集權國家媚心降格原住民族尊嚴為少數民族。
|8
|章正輝 Lemaljiz・Kusaza
|中國國民黨
|我的五大政見主張：
1.全力推動「原住民族自治法」之立法工作，提升原住民族地位。
2.要求政府落實「原住民族基本法」精神，保障原住民族權益。
3.要求政府擴編「原住民族委員會」預算與人力，強化其功能。
4.督促政府依據「轉型正義」原則，解決原住民族土地問題。
5.督促政府實踐「原住民族權利宣言」內容，符合世界潮流。
|9
|錢宥均
|安定力量
|贏回家庭，翻轉教育：
1. 落實執行原住民族長照福利，給予照服員健康安全及完備醫療協助。
2. 爭取並確實督促原鄉部落道路修繕與興建。
3. 提升原鄉醫療設備，減少族人舟車勞頓。
4. 爭取青少年運動員福利，保障升學與工作環境。
5. 提高原住民相關法律位階，不受特別法綁架。
6. 堅持原住民族土地轉型正義。還我原住民土地。
7. 推動遠距教學，解決教育資源不足問題。
8. 漢原聯姻的孩子有權保有原住民身份。
|10
|孔文吉
|中國國民黨
|1.推動原住民族基本權利入法，使原住民享有政治、經濟、教育、文化、狩獵、土地、醫療、傳播及社會福利之完
整權益。
2.支持政府推動務實穩健、和睦友善之大陸政策，維護九二共識，使台灣安全，人民有錢，促進兩岸和平發展及民
族團結。
3.繼續推動原住民族自治法、反族群歧視法、礦業法、土地及海域法、野生動物保育法修正，使原住民享有命運自
決之權利。
4.解決全國原住民就學、就業、住宅問題，保障原住民工作權。並推動全國原鄉住宅，取得合法建照。
5.監督政府專案編列預算，加強原住民地區農路、堤防、護岸、橋樑及治山防洪之基礎建設工程，保障原住民族生
命、財產及部落安全。
6.因應全球氣候變遷，大幅提高原住民地區禁伐補償及造林補助，推動原住民土地受限補償，保障原住民生存權。
7.政府應重視原住民文化創意產業，專案補助原住民電影、電視、歌舞、服飾及文創人才，以維護發揚原住民歷史、
文化，有效保存物質和非物質文化遺產。
8.提昇原鄉學校老師薪資加給，保障原民生之加分制度、提昇族語師資待遇，改善原鄉地區學校教學環境與體育設
施。
9.加強原住民地區文健站服務功能，提昇照服員薪資，加強照顧老人安養。對於貧困弱勢的原住民家庭，應予專案
補助。
10.要求教育部應制訂尊重原住民為台灣歷史主人的教綱與課程，創立原住民大學、廣設原住民族教育資源中心。
|11
|林信義
|無
|一、堅守基督信仰：
1.以基督的心為心，誠心為原住民服務。
2.清白參選拒絕賄選，彰顯神的聖潔。
3.不受藍綠兩大政黨的影嚮，完全仰望神的帶領。
二、堅持實現圓夢：
1.督促政府盡速『原住民族自治法』以落實原住民自治自覺的基本權利。
2.督促政府盡速『原住民族基本法』相關子法之立法，使原住民享有應得的權利。
3.積極推動設立『原住民法庭』，以保障原住民基本人權。
4.建請政府落實立法委員『單一選區兩票制』，將原住民選區劃分為三個選區，每一個選區選出一名立法委員。
5.督促政府寛列『原住民地區基礎建設』經費，以維護原住民部落環境及家園的安全。
6.積極推動並完成『原住民土地及海域法』，使原住民的傳統領域確實歸還給原住民。
7.積極推動原住民參與國際及兩岸原住民文化及觀光交流活動，以促進原住民地區文化觀光發展。
8.各縣市都會區原住民民意代表選舉，不分平地或山地原住民一律投原住民。
詳見：山地原住民立法委員選舉公報
平地原住民立法委員選舉公報
|編號
|姓名
|政黨
|政見
|1
|鄭天財 Sra‧Kacaw
|中國國民黨
|秉持聖經:「O moe'celay- ,0 kodai tay-, Mi sapoeneray afaloco'行公義、好憐憫、存謙卑心」,
以法律專長,三十年行政歷練及深入原鄉都市。
已完成:
★原住民族教育法全面修正。
★促成104-112年行政院核定花東基金7億5729萬元,興建台東花蓮共9座部落聚會所。
★廢除不公義的原住民保留地所有權五年等待期。
★促成0~5歲托幼、托育補助學雑費、育兒津貼。
★促成蘇花改全線109.1.5通車、南迴公路拓寬全線108.12. 24通車、南迥鐵路潮州枋寮段電氣化108.12.20通車。
★促成提高原住民就資私立大學學雑費減免,每學期可少繳學雑費30,200至42,700元。
★完成原住民族話言發展法立法,確立原住民族話言為國家語言,促成專職月薪族語老師112人及族語推廣人員152人。
★已促成106至109年長照基金24億3千萬元，支應文化健康站,受照顧老人計13,000人。
★完成爭取歳時祭儀假:勞工者雇主應放假給薪、後備軍人可申請免除教育召集。
★原住民大專院校學生外加比例由2專案調高至5%。
★促成原住民55歲以上長者全面不排富装置假牙補助。
更多鄭天財SraKacaw完成之原住民族權益成績單
並將持續推動十大政見:
一、土地:制定原住民族土地調查條例、原住民族土地及海域法、恢復傅統領域。
二、自治:落實部落公法人設置・原住民族自治法·促進原住民族轉型正義及意法専章。
三、住宅:住者有其屋,興建原住民族住宅,推動以租代購及售屋不售地等優惠購屋政策。
四、教育:0~6歳公私立托育托教實質免費。學貸免利息,推動具文化合適性幼兒園及教保中心,設立原住民族學校。
五、經濟就業:推動原住民族銀行、骷蓄互助社事案利率、援大公營事業進用原住民·建置都市、原想原民創生創業方案。
六、語言文化:促進保障族語工作人員待遇,建立部落、教會及同鄉會等語言文化紮根據點,設置族群領袖頭目文化博承事務補助費。
七、自然資源:立法開放使用安全有效之制式獵槍,推動都會區漁獵及海河岸採集權。
八、都市原住民:增加都原發展經費一興建文化聚會所,強化安居、就學、就業、融資、就發、就器、健康及社書边感等發展方案。
九、預算及建設:設圈原住民族建設發展基金,增加部落、文化、體育發展經費,推動花東鐵路雙軌化、花東快速道路。
擴大推動一部落一聚會所興建計畫,推動蘇花改二期工程,加強經濟產業及體田灌溉建設·普及機動幸福巴士。
十、福利:原住民勞保補助。勞工退休、老農津貼、台鐵/高鐵敬老票等長者福利全面調降至55歲・推動農民退休金。
制定原住民族健康法增進兒産、身心障最者、婦女及老人福利,提昇花東及南迴醫療資源。開辦原住民長期照護保險。
|2
|巫化·巴阿立佑司
|喜樂島聯盟
| 拿回主權，捍衛自治
1. 堅持原住民族主體性
2. 重修原住民族基本法
3. 推廣原住民族知識體系
4. 跨部落劃設傳統領域
5. 設置原住民族完全學校
6. 建置部落醫療與長期照護體系
7. 促進部落經濟產業多元化
8. 推動都市原住民族文化復振
|3
|黃仁
|中國國民黨
|建構城市部落、推動原鄉發展
一、居住正義-全力爭取各縣市依設籍比例，建蓋專屬原住民社會住宅
二、捍衛原住民保留地-落實原基法，反對原保地解編，原住民土地回歸歷史正義，根據〈原基法第二條〉的定義，原住民族土地包含了「既有的原住民保留地」以及「傳統領域」兩項。
三、監督落實「原住民族基本法」、落實《花東地區發民條例》明訂之原住民族權益條款。
四、修法保障原住民族勞工權益! 爭取原住民族勞工投保補助，目前這對許多從事高危險工作的鄉親無勞保保障。
五、爭取全國比照台中市原住民55歲以上老人健保全額補助。
六、落實原住民長照計畫-設置原住民長青關懷站，落實長者生活照護，依據 55 歲以上原住民人口分佈區域，結合「專屬原住民社會住宅」、部落鄰里公共空間，設置文化健康站提升便利性。
七、增建原住民商城市集、市集-創造經濟與觀光發展
八、建蓋原住民傳統射箭競技場-傳統競技傳承，培育運動人才
九、爭取原民教育福利
１、國小至大學學費由中央、地方政府全額補助。
２、設置「非營利公幼」 結合「專屬原住民社會住宅」公共空間，原住民人口居住密集區域閒置空間，規劃設立，就近照顧幼童，爭取中央經費補助，減輕家長負擔。
３、推動原民小學設立，爭取中央經費專款補助，多元化教學，原民傳統文化、母語從小開始學習。
４、全台各區設置「原住民完全中學』原住民因工作、生活高達近 60%移居都會區，成立完全中學提供下一代完善教育環境，傳承原民文化外，並培育原民音樂與體育專長，讓孩子未來有更好出路，讓原住民教育權獲得保障。
５、大學學費中央全額補助，目前大學學費許多家庭，無法負擔，多數學生申辦助學貸款，為讓優秀的青年學子，專心求學減輕畢業後助學貸款負擔。
十、 爭取原住民生育補助政策-第一胎三萬元、第二胎五萬元、 第三胎七萬元、(如雙胞胎 第一胎五萬 第二胎十萬) 。
十一、爭取海岸線鐵路建設 構築花東環線鐵道。
|4
|高潞·以用·巴魕剌
|台灣維新
|阿美女聲 國會女力：連再小的聲音都聽得見、連再遠的地方都到得了
國會評鑑第一名優秀立委
一大運動：台灣原住民族維新
二大政策：「部落再生、都原再造」
三大行動：
（一）傾聽原住民族基層與弱勢聲音
（二）捍衛原住民族集體與個人權利
（三）促進原住民族社會與家庭福祉
四大主軸：「尊嚴、土地、經濟、教育」
（一）尊嚴：尊重原住民族意願、光復原住民族主權、落實原住民族轉型正義與實質平等
（二）土地：全面檢討「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」、全面修訂原住民保留地及傳統領域現行法令、全面建構原住民族土地特別權利體系(sui generis)
（三）經濟：推動原住民地方創生產業、參考紐西蘭毛利族（Māori）經驗發展部落控股公司（Tribal Holdings）、提升都會區原住民就業力及花東部落競爭力
（四）教育：
倡議原鄉實驗教育 2.0、參考德國經驗打造台灣原住民族雙軌制技職教育、減輕家長的教育經費負擔，推動原住民各階段學習歷程全面免費
五大補助：
（一）補助原住民學雜費全面免費
（二）補助原住民健保費全面免費
（三）補助原住民青年求職津貼每月 2 萬元
（四）補助原住民勞工
就業津貼每月 3 萬元 （五）補助原住民敬老比照榮民每月 1 萬 5 仟元
六大政績：
（一）成功減免私立學雜費用與公立相同、下階段爭取全面免費
（二）成功取消原住民保留地五年等待期、下階段爭取全面增劃
（三）成功爭取原住民國有林採集除罪化、下階段爭取全面自主
（四）成功爭取台糖土地原住民優先使用、下階段爭取全面歸還
（五）成功爭取傳統海域漁撈解禁與劃設、下階段爭取全面適用
（六）成功爭取第一棟都原長照中心大樓、下階段爭取全面設立
|5
|曾美華
|安定力量
|因為在乎，所以投入，出身平庸，沒有包袱，只有單純的信念，盼望台灣社會能在安定中
進步發展，打破族群的偏見與隔閡，彼此互相尊重、友愛，團結合作才能締造雙贏的契
機，問政不偏藍綠，只求公正公義，人民安居樂業，國家必昌盛興旺。
|6
|楊進福
|無
|民族要自決
1.加速並完成原住民族自治法之立法
2.建立部落政治組織與行政組織協力制度
3.部落及都會區聚落團體自提民族自治事項
4.落實原基法各項權利的保障
文化重復振
1.原住民族語言教育全面普及與落實
2.原住民族各領域人才培育
3.廣設原住民族實驗學校
4.原住民族傳統領域權的回復及管理利用
5.落實原住民族傳統智慧及生物多樣性保護
6.原住民族傳統社會組織的重建及尊重
生活無憂慮
1.落實原住民族原鄉及都會之居住正義
2.落實原住民族工作權保障
3.完善規劃部落及都會長照制度，照顧長者
4.爭取加強原住民族文創產業輔導
5.建立原住民族小農小漁經濟制度提高收入
6.爭取並創造原鄉就業機會讓原青回流
|7
|達佶祐．卡造Takiyo．Kacaw
|合一行動聯盟
|合一行動聯盟梅花革命運動政見主張全部落實推動(六項公民投票法案)
(一) 生命法案
1、於施行人工流產前，應有六天(144小時)思考期。2、降低婦女生命危險、保護婦女身心靈的健康。
(二) 居住正義
1、阻斷區段徵收之不公義，保護國土人人有責，居住正義人人有房。
(三)杜絕酬庸
1、「另立專法」建立公開、透明、公平的遴選制度。２、禁絕「只問關係，不管專業」的政治酬庸。
(四)和平經濟
1、以協商代替對抗，全力發展兩岸和平經濟 2、拒絕（大陸政府提出的）一國兩制政治性議題。
(五)非煤家園
１、修改電業法並訂定非煤時間表，每年降低5%燃煤發電，減少碳排放以阻止PM2.5危害台灣人民。
(六)捍衛主權
１、重新恢復不卑不亢的【國統綱領】，清楚表明台灣目前國家主權立場。
一、原住民族歷史正義政見
(一)強烈要求總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會（原轉會）法制化，拒絕用無法源依據的任務編組，欺騙原住民族。
(二)強烈要求修改原住民族立委席次，刪除『平原及山原』的選區之劃分，回歸族群代表制。
二、原住民族部落產業及就業方面：
(一)要求政府重視部落人才流失及都市原住民族就業問題，要求政府專案協助部落產業鏈之發展及協助都市原住民族就業（創）輔
導；政府建置原鄉之農特產品以契作或保證收購之機制，以穩定原鄉之農業經濟發展。
(二)於各縣市原住民族聚落密集處設置原住民族青年新創基地，培力原住民就業軟實力。
三、原鄉照護方面：
(一)強化原鄉醫療，普及與老年、身障照護制度，建置『部落原鄉公共照護及托育照護中心』。
|8
|張寶美Ungo．Panay
|合一行動聯盟
|梅花革命運動政見主地全部落實推動(六項公民投票法案)
(一)生命法案
1. 於施行人工流產前,應有六天(144小時)思考期。
2. 降低婦女生命危險、保護婦女身心靈的健康。
3. 透過諮商及輔導,給孕婦多一條選擇的路。
(二)居住正義
1. 國有財產改良之土地,過去以標售為原則,修正為「以設定地上權或租賃為原則」。
2. 阻断區段徵收之不公義,保護國土人人有責,居住正義人人有房。
(三)杜絕酬庸
1.「另立專法」建立公開、透明、公平的遴選制度。
2. 依專業、資歷、績效為(聘用、續聘)標準,不因政黨輪替而更動。
3.禁絕「只問關係,不管專業」的政治酬庸(酬庸就是公開贿赂)。
(四)和平經濟
1、以協商代替對抗,全力發展兩岸和平經濟。
2.拒絕（大陸政府提出的一國兩制）政治性議題。
(五)非煤家園
1、修改電業法並訂定非煤時間表,於民國109年-129年,以(20年的時間)每年 降低5%燃煤發電，最遲於129年燃煤電廠全部關閉。
2.當今世界潮流是非煤家園、减少碳排放以阻止PM2.5危害台灣人民。
(六)捍衛主權
1.重新恢復不卑不亢的【國統綱領】，清楚表明台灣目前國家主權立場。
2.【國統綱領】已清楚表明:拒絕接受中共政權統治及一國兩制訴求。
|9
|陳瑩
|民主進步黨
|你說我做、瑩向未來！原民好政、非瑩不可！
不只持續推動原住民族土地、自治、健康醫療、金庫、禁伐補償、轉型正義等法案，陳瑩更進一步提出以下主張：
● 長輩照顧「再升級」：推動文化健康站「老幼共學」、「豐富課程」及「部落產業合作」，讓部落長者生活多采多姿。
● 族語教學「多獎勵」：加強族語教育向下延伸幼教階段，推動幼教老師、教保員的「族語獎勵制度」，讓族語學習從小扎根。
● 祭典返鄉「有補助」：爭取「歲時祭儀交通補助」，鼓勵族人返鄉參加祭典，原住民族不斷根。
● 勞工朋友「加保險、加健檢」：推動不排富的「原住民團體保險」，擴大理賠給付範圍；設置「專任輔導員」陪伴原民勞工協調解決勞資
爭議；推動工地巡迴健檢車。
● 產業觀光「好發展」，青年「外流」變「回流」：放寬融資條件，結合地方特色，推動部落創生；設置「原住民族觀光專責單位」，依部
落需求訂定觀光政策及配套措施。
● 原民農業「要保障」：提高農機具補助；爭取原鄉常見農作物列入農業保險項目，保障天災損失；爭取活化都會區閒置土地，專案開放
「原住民農耕市集專區」。
● 都會居住「新選擇」：不只落實和擴大租屋補貼、購屋貸款、社宅原民保留戶，更要推動「活用閒置國有地」並「開放族人參與規劃及
營建」的原住民族都會新家園。
● 爸爸媽媽「少負擔」：設置原鄉巡迴產檢車；爭取補助多胎家庭雇請家事幫傭。
● 原保地申請「更順暢」：成立「原住民保留地久懸案件關懷加速中心」，專案釐清申請案件卡關問題。
|10
|廖國棟Sufin‧Siluko
|中國國民黨
|1.母語教育復育：推動母語向下扎根，新增全家說母語獎勵政策，利用科技力強化母語發展，配合族語遠距教學建立族語教學雲；建立教師及族語教師偏遠地域加給，鼓勵優秀人才加人偏鄉及族語教學行列。
2.恢弘文化藝術： 推動青少年原住民歌舞劇，建立原住民文化產業鏈，邁向國際化。建立原住民文創產業優惠政策及傳 統文化、祭儀活動補助法源·鼓勵都會與原鄉的學生易地學習·讓原住民文化藝術擴展與生根。
3.發展產業經濟：推動「原住民族部落經濟發展條例」立法，原住民創業低息低利貸款，地方閒置空間提供原住民創業 使用，發展地方創生·訂定鼓勵企業投資原鄉優惠政策。
4.完善交通建設：推動交通平權，加速「花東快速道路條例：立法及「花東鐵路雙軌化工程」進度；打造花東特色藍色 公路。擴大公共交通運輸補助原住民就醫及學生就學的優惠措施。
5.偏鄉醫療照護：推動「原住民族健康法」立法，建構原住民族預防醫學系統；文健站應有專屬空間與完善設備；立法 要求0至6歲生育補貼全國一致，缺額由中央補助。
6.都會權益再造：因應都會區原民人口增加之趨勢，推動「都會原住民保障條例：立法，強化都會區之就業、創業、就 學、就養、居住、文化、福利等發展，推動「不在籍投票：立法及修法保障都會原住民參政權利。
7.土地及海域權：加速增劃編原住民保留地辦理期程；要求政府給予原住民花東地區傳統領域土地優先使用權；推動 「原住民族土地及海域法」及「土調會：立法·回復原民土地權益。
8.原住民自治權： 推動「原住民族自治法」立法，建立民族議會凝聚共識再依民族意願實現 原住民族自治願景。持續推廣阿美族文化復育區。
詳見：平地原住民立法委員選舉公報
傳送門：全台選舉公報連結