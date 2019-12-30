Windows 10 開機使用者帳號自動登入

每次電腦開機都要輸入密碼很麻煩？家中的電腦只有自己在用，如何把密碼關閉，開機後直接進入桌面？沒錯！今天小編今天就要來跟大家分享如何跳過 Windows 10 登入密碼，直接進入桌面的方法，不需要安裝任何 App，透過三個簡單的步驟，就可以完成，趕快跟著小編來看看如何做到吧！你也可以參考：Autologon 免敲密碼自動登入 Windows

Windows 10 登入密碼移除

如果電腦只會有自己使用，那就把電腦登入畫面的密碼移除掉吧！步驟非常簡單，只有 3 個步驟，花個幾秒鐘就可以完成設定 ~ 首先打開開始選單的搜尋，輸入關鍵字「netplwzi」，點擊開啟「執行命令」。

Windows 移除登入密碼

然後就可以看到上圖畫面啦，取消勾選上方的「必須輸入使用者名稱和密碼，才能使用這台電腦」就可以囉！

Windows 10 跳過密碼輸入

最後再輸入 Windows 的登入密碼就可以啦，這邊要注意一下，密碼並不是登入畫面的密碼，而是微軟的帳號密碼，如果忘記密碼的話，建議先到微軟會員資料確認一下，因為輸入錯密碼會導致設定套用失敗~以上就是移除登入密碼的 3 步驟。最後再提醒一下，若是公用的電腦不建議這樣作，確定是私人電腦且只有自己會使用比較安全喔！Windows 8 參考：【教學】Windows 8 使用者自動登入的設定方式

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