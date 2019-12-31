你還記得冰桶挑戰嗎？一項為漸凍人所發起的活動，現在你有機會為幫助漸凍人，一位北科大的老師建立了 Voice Bank 語音銀行，打算利用 AI 人工智慧，讓漸漸失去語言能力的漸凍人患者，能夠透過科技留存患者的聲音，只要將語句輸入系統，AI 就可以模擬患者的語調、情緒等...目前需要更多的音檔讓系統進行訓練，音檔越多將越有利於 AI 學習模型，大家在貢獻自己的聲音之餘，也同時留下自己的音檔，何樂而不為呢～

△ 進入 Voice Bank 語音銀行之後，需要註冊才可以繼續動作，因為你的聲音將會保存在這組帳號裡，按下註冊輸入名稱、Email、密碼等就能夠快速完成。

△ 輸入之後點擊 Create account 就完成會員註冊的程序囉。

△ 接著回到首頁，按下「錄音」來建檔自己的聲音。錄音時最好選擇安靜的環境，無雜音的地方能夠有最佳的錄音品質。

△ 接著會出現 6 組文字，按下畫面下方的「開始錄音」就可以囉，講完一段話後，手動按下停止錄音來進入下一題。完成 6 組之後，再進入下一個循環 6 組，完成越多聲音的資料將會越完備。

△ 完成後可以再錄音資料中，找到自己的每一次錄音、聲紋紀錄，裡面每一個音檔都可以下載。目前只能夠做到播放音檔的功能，至於未來會不會陸續開放其它功能還有待觀察，目前僅能做到將自己的聲音儲存再 Voice Bank 的帳號中！有空的話，可以來體驗看看，將自己的聲音儲存起來的感覺～

Voice Bank：https://ivoice.tw/index.php