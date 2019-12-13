2019 年又過了，迎向眼前而來的是 2020 年，大家是否有完成自己設定的人生小目標呢？若還沒的話，先放著讓自己喘口氣吧！2020 全台灣跨年晚會也陸續公布演出藝人卡司、主持人，不管你要在家跨年、跟朋友出門跨年，小編這邊一樣幫大家整理好了 2020 全台灣跨年晚會資訊懶人包及轉播資訊，趕快來看看你喜歡的歌手、藝人在哪邊開唱囉！



台北、新北、基隆跨年

台北最 HIGH 新年城 - 2020 跨年晚會

地點：台北市政府前廣場

主持：黃子佼、黃路梓茵

藝人： Super Junior、五月天、獅子樂團、楊丞琳、吳青峰、LEO王、ØZI陳奕凡、白安、光良、家家、周湯豪、七月半、魏如萱、蘇慧倫、鼓鼓、孫麥傑、這群人、茄子蛋

轉播：華視 地點：台北市政府前廣場主持：黃子佼、黃路梓茵藝人：轉播：華視 https://www.newyear2020.taipei/



2020 台北101跨年煙火秀 地點：台北101大樓 TAIPEI 101 2020 淡水跨年晚會 地點：淡水海關碼頭 (新北市淡水區中正路259號)

主持：

藝人： 2020 台北大直美麗華跨年晚會 Tonight to night party 煙火秀 地點：大直美麗華百樂園 1F 水舞廣場

主持人：Dennis

藝人：呂士軒、陳忻玥、老破麻樂團、白安、薩克斯風手─胡笙、壓軸─李友廷

煙火秀：

2020 樹林百萬 煙 火 秀



煙火秀：666 秒百萬煙火秀 地點：新北市數林區保安街二段70號煙火秀：666 秒百萬煙火秀 https://www.facebook.com/298132127611594/photos/a.343979019693571/582003409224463/?type=3&theater





2020 基隆跨年 - 音浪太強大！基隆嗨跨年 時間：20:00-01:00

地點：基隆港西三倉庫停車場

主持：郭彥均

藝人：DJ E-Turn、鏽鉚釘樂團、拾叁樂團、TOBE樂團、血肉果汁機、隨性樂團、美秀集團、旺福、四分衛 https://klnearts.klccab.gov.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=262:2019%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82%E8%B7%A8%E5%B9%B4%E6%99%9A%E6%9C%83&catid=9&Itemid=121

桃園中壢跨年

2020 桃園跨年晚會-愛在桃園幸福美好跨年晚會

地點：桃園高鐵站前廣場

主持：胡瓜、浩角翔起、白家綺

藝人： 李千那、郭書瑤、周湯豪、郭亞棠、孫盛希、張家瑋、夏宇禾、邱子芯、鬼鬼吳映潔、蔡家蓁、棒球女神LamiGirls 地點：桃園高鐵站前廣場主持：胡瓜、浩角翔起、白家綺藝人：

電視：

民視無線台 LIVE 12/31(二) 21:30-24:40

民視第一台 LIVE 12/31(二) 19:00-24:40



網路：

LIVE 12/31(二) 18:00-24:40

YOUTUBE『2020愛在桃園幸福美好跨年晚會』 LIVE 12/31(二) 18:00-24:40 網路： 四季線上影視 LIVE 12/31(二) 18:00-24:40YOUTUBE『2020愛在桃園幸福美好跨年晚會』 LIVE 12/31(二) 18:00-24:40



廣播：

亞洲電台 LIVE 12/31(二) 19:00-24:40 廣播：亞洲電台 LIVE 12/31(二) 19:00-24:40 https://www.nye2020.tycg.gov.tw/



2020 八德興仁夜市跨年

地點：八德興仁花園夜市

網路直播：

煙火秀：666 秒

新竹跨年

2020 新竹尖石鄉跨年晚會(停辦) 地點：尖石鄉公所前

藝人：



台中跨年

SHINING！嗨玩台中 2020 跨年狂歡夜 & 煙 火 秀



后里區

地點：麗寶樂園第二停車場（台中市后里區福容路201號，鄰近國道一號）

主持： 阿 KEN、Sandy吳姍儒、夏語心

藝人： 楊丞琳、安心亞、曾沛慈、徐佳瑩、王心凌、高爾宣、茄子蛋、JR紀言愷、GAIL

轉播：三立電視、台視 后里區地點：麗寶樂園第二停車場（台中市后里區福容路201號，鄰近國道一號）主持：藝人：轉播：三立電視、台視 太平區

地點：太平運動中心

主持：于美人、蔡昌憲、許志豪

藝人：詹雅雯、黃妃、江惠儀、翁立友、周興哲、黃文興、荒山亮、椅子樂團、龍千玉、高爾宣

雲林、彰化、南投跨年

2020 劍湖山跨年煙火秀 幸福 Fancy GO 花 火節跨年晚會 ！

地點：古坑劍湖山世界

主持： 沈玉琳、阿諾

藝人： 李家歡、許淨淳、張孟權、艾文同學、陳芳語、J.Sheon、呂薔、唐貓、耶魯布萊克

其他：長達 566 秒煙火秀 地點：古坑劍湖山世界主持：藝人：其他：長達 566 秒煙火秀 http://fancyworld.janfusun.com.tw/action_page.aspx?DataKey=75&Title=2020%20%E8%B7%A8%E5%B9%B4%E7%85%99%E7%81%AB%E7%A7%80%20%E5%B9%B8%E7%A6%8F%20Fancy%20GO 2020 彰化市跨年晚會 地點：彰化縣立體育場

藝人：李千娜、劉明峰、文慧如、童立安、一綾、殷正洋



2020 彰化北斗跨年晚會 地點：

主持：

藝人： 2020 草屯瘋跨年 地點：寶島時代村

主持人：

藝人：草屯囝仔、含羞草日記、林道遠、黃裕翔、B.C.W、Seasonation、安地斯 2020 日月潭跨年 - 愛你愛妳日月潭跨年晚會 地點：水社馬頭、伊達邵馬頭

主持人：妙妙

藝人：著名歌手、熱舞團、街頭藝人

煙火秀：水社及伊達邵兩地同時施放 7 分鐘 https://www.sunmoonlake.gov.tw/zh-tw/event/calendardetail/466

2020 清境跨年



地點：清境農場遊客休閒中心停車場（仁愛鄉大同村定遠巷25號）

主持：

藝人：

嘉義、台南、高雄跨年

2020 高雄愛 Sharing 夢時代跨年派對

地點：高雄夢時代大道

主持： 曾國城、王仁甫、路嘉怡、郭靜

藝人： 蕭敬騰、丁噹、安心亞、李玖哲、陳勢安、畢書盡、李玉璽、陳彥允、宋念宇、劉艾立、GAIL、鄭可強、NOOVY

轉播：中天、中視 地點：高雄夢時代大道主持：藝人：轉播：中天、中視

https://2020kaohsiung.com/



2020 高雄義大世界跨年－紫耀義大 義起享樂 & 煙 火 秀

地點：高雄義大世界

煙火秀：999 秒 3D 藝術煙火秀



http://www.edaworld.com.tw/2020/



2020 高雄市跨年晚會 地點：高雄義大世界煙火秀：999 秒 3D 藝術煙火秀 地點：大魯閣草衙道

主持人：小彬、梅格

藝人：陳零九、邱鋒澤、黃奕儒、采子、告五人、生炒鴨肉羹、薄荷綠工廠、慵懶計劃

2020 臺南好 Young 跨年演唱會 時間：2019/12/21

地點：永華市政中心西側廣場

主持：吳建恆、宇珊

藝人：G I-DLE、畢書盡、戴愛玲、張立昂、熊仔、蓋兒、J.Sheon 時間：2019/12/28

主持：吳建恆、莎莎

藝人：Astro、炎亞綸、高爾軒OSN、鄭茵聲、閻奕格、流氓阿德、文慧如、林愷倫Karencici

https://www.tainan2020.tw/ 2020 台南跨年府城搬戲 時間：2019/12/31

地點：台南美術館2館

藝人：陳德政、秀琴歌仔戲團、街舞聯盟、大支xBRx韓森、榕幫、拍謝少年、麵包車樂團 2020 全嘉藝起來跨年晚會 地點：嘉義市體育場（嘉義市東區體育路 2 號）

主持：GINO、黃瑄

轉播：世新電視台

藝人：曾沛慈、秀蘭瑪雅、豆花妹 蔡黃汝、王艷薇、張語噥、廖士賢、黃奕儒、董事長樂團、戰旗樂團

屏東跨年

2020 東港跨年晚會-閃耀東港津彩萬分跨年晚會 地點：東港溪河畔

主持人：素蘭、阿宏

藝人：艾怡良、施文彬、向蕙玲、陳孟賢



2020 阿里港跨年晚會－真愛阿里港幸福飛揚跨年晚會

地點：過江河提公園

主持：NONO、美珊

藝人：玖壹壹、草屯囝仔、許富凱、莊振凱、林良歡、施文彬、朱海君、郭婷筠、黑炫風

宜蘭、花蓮、台東跨年

2020 宜蘭熊讚跨年晚會 宜蘭

地點：蘭城新月廣場

主持：

藝人： 羅東

地點：中山公園廣場

主持：

藝人： http://travel.lotong.gov.tw/news-detail/373 2020 太平洋觀光節