2017 已經邁入尾聲，在大家準備歡度聖誕節的同時，也準備要迎接 2018 跨年啦！話說有了有小朋友之後，跨年幾乎就不太可能了，頂多就是守著電視節目，下次跨年或許要等小朋友都大了吧！！！過去曾經在台北101、劍湖山世界、台南等地方跨年，比較平淡的經驗曾買鹹酥雞在頂樓看看火燒台北101。今年大家會想去哪裡呢？？替大家整理了網路上的跨年資訊，讓大家一目了然 2018 的跨年資訊，大家可以參考參考囉！
台北、新北、基隆跨年
2018 臺北最 HIGH 新年城跨年晚會
地點：台北市政府前廣場
主持：曾寶儀、KID
藝人：盧廣仲、頑童、Bii、林明禎、艾怡良、周湯豪、丁噹、韋禮安、鬼鬼
轉播：三立台灣台第 29 頻道
http://vidol.tv/channel/9-%E4%B8%89%E7%AB%8B%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%8F%B0%E7%9B%B4%E6%92%AD
2018 台北101跨年煙火秀
地點：台北101大樓 TAIPEI 101
2018 台北美麗華跨年晚會 SHINING PARTY 煙火秀
地點：美麗華百樂園
2018 東北角 - 迎接曙光 舊草嶺十分幸福
地點：新北市福隆沙灘
2018 世界的基隆-搖滾 HI 跨年 Keelung Rocker
時間：1830-01:00
地點：基隆港東三、東四碼頭
主持：杜詩梅
藝人：鏽鉚釘樂團、搖滾大嬸樂團 Auntie Roxy、嬉班子樂團、張三李四樂團、神棍樂團、TRASH 樂團、董事長樂團
地點：台北市政府前廣場
主持：曾寶儀、KID
藝人：盧廣仲、頑童、Bii、林明禎、艾怡良、周湯豪、丁噹、韋禮安、鬼鬼
轉播：三立台灣台第 29 頻道
http://vidol.tv/channel/9-%E4%B8%89%E7%AB%8B%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%8F%B0%E7%9B%B4%E6%92%AD
2018 台北101跨年煙火秀
地點：台北101大樓 TAIPEI 101
2018 台北美麗華跨年晚會 SHINING PARTY 煙火秀
地點：美麗華百樂園
2018 東北角 - 迎接曙光 舊草嶺十分幸福
地點：新北市福隆沙灘
2018 世界的基隆-搖滾 HI 跨年 Keelung Rocker
時間：1830-01:00
地點：基隆港東三、東四碼頭
主持：杜詩梅
藝人：鏽鉚釘樂團、搖滾大嬸樂團 Auntie Roxy、嬉班子樂團、張三李四樂團、神棍樂團、TRASH 樂團、董事長樂團
https://klnearts.klccab.gov.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=196:2017%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82%E8%B7%A8%E5%B9%B4%E6%99%9A%E6%9C%83&catid=9&Itemid=121
桃園中壢跨年
2018 桃園跨年晚會-飛躍桃園直達美好
地點：桃園藝文廣場
主持：黃子佼、LULU
藝人：謝金燕、動力火車、周興哲、潔西卡、周湯豪、阿達、安那、朱俐靜、林明禎、LamiGirls、潘裕文、WhaaaaasUp !、CIAO、動力火車
http://www.nye2018.tycg.gov.tw/
地點：桃園藝文廣場
主持：黃子佼、LULU
藝人：謝金燕、動力火車、周興哲、潔西卡、周湯豪、阿達、安那、朱俐靜、林明禎、LamiGirls、潘裕文、WhaaaaasUp !、CIAO、動力火車
http://www.nye2018.tycg.gov.tw/
新竹跨年
2018 新竹竹東團圓夜跨年晚會活動會
地點：竹東仁愛停車場
主持：？
藝人：陳勢安、愷樂
地點：竹東仁愛停車場
主持：？
藝人：陳勢安、愷樂
台中跨年
星光璀璨迎花博 2018 台中跨年晚會 & 煙火秀
后里區
地點：麗寶樂園第二停車場（台中市后里區福容路201號，鄰近國道一號）
主持：阿 KEN、Sandy
藝人：安心亞（開場）、丁噹、JR、八三夭、王子、小宇、安那、GTM、BOXING、阿喜、袁永琳、陳彥允、Erika、林育羣、玖壹壹
轉播：中視、三立新聞網、三立戲劇台、三立台灣台
北區區
地點：台體大（台中市北區雙十路一段 16 號）
主持：曾國城、天心
藝人：玖壹壹、周湯豪、潘裕文、戴愛玲、宇宙人、A-TEAM、小宇、閻亦格、Erika、周興哲、陶吉吉
http://www.news.taichung.gov.tw/ct.asp?xItem=1933890&ctNode=1272&mp=112010
地點：麗寶樂園第二停車場（台中市后里區福容路201號，鄰近國道一號）
主持：阿 KEN、Sandy
藝人：安心亞（開場）、丁噹、JR、八三夭、王子、小宇、安那、GTM、BOXING、阿喜、袁永琳、陳彥允、Erika、林育羣、玖壹壹
轉播：中視、三立新聞網、三立戲劇台、三立台灣台
北區區
地點：台體大（台中市北區雙十路一段 16 號）
主持：曾國城、天心
藝人：玖壹壹、周湯豪、潘裕文、戴愛玲、宇宙人、A-TEAM、小宇、閻亦格、Erika、周興哲、陶吉吉
http://www.news.taichung.gov.tw/ct.asp?xItem=1933890&ctNode=1272&mp=112010
雲林、彰化、南投跨年
2018 劍湖山世界 花火節跨年晚會！
地點：古坑劍湖山世界
主持：？
藝人：？
其他：
http://fancyworld.janfusun.com.tw/news_show.aspx?DataKey=298&Title=2018%E8%B7%A8%E5%B9%B4%E6%97%A9%E9%B3%A5%E9%96%8B%E8%B7%91%E5%95%A6%EF%BC%81%E5%85%A9%E4%BA%BA%E5%90%8C%E8%A1%8C699%EF%BC%81
2018 彰化市跨年晚會-狗年兆豐旺旺來
地點：永安街永安夜市
主持：？
藝人：方泂鑌、周定緯、董育君、黃文星、林子娟、IVI 女子偶像團體
地點：古坑劍湖山世界
主持：？
藝人：？
其他：
http://fancyworld.janfusun.com.tw/news_show.aspx?DataKey=298&Title=2018%E8%B7%A8%E5%B9%B4%E6%97%A9%E9%B3%A5%E9%96%8B%E8%B7%91%E5%95%A6%EF%BC%81%E5%85%A9%E4%BA%BA%E5%90%8C%E8%A1%8C699%EF%BC%81
2018 彰化市跨年晚會-狗年兆豐旺旺來
地點：永安街永安夜市
主持：？
藝人：方泂鑌、周定緯、董育君、黃文星、林子娟、IVI 女子偶像團體
2018 彰化市公益慈善歲末聯歡晚會-好秀在彰化 有愛你尚水
地點：秀水鄉安溪村秀安路
主持：許志豪、張文綺
藝人：梁文音、MATZKA、翁立友、陳雷、張秀卿、謝宜君、 陳隨意、王大文、田亞霍、楊繡惠、董育君、一綾、P!SCO、激膚樂團、A-TEAM
轉播：東森超視
地點：秀水鄉安溪村秀安路
主持：許志豪、張文綺
藝人：梁文音、MATZKA、翁立友、陳雷、張秀卿、謝宜君、 陳隨意、王大文、田亞霍、楊繡惠、董育君、一綾、P!SCO、激膚樂團、A-TEAM
轉播：東森超視
2018 清境高山跨年晚會
地點：清境遊客中心停車場
https://www.eventaiwan.tw/cal/cal_20164
地點：清境遊客中心停車場
https://www.eventaiwan.tw/cal/cal_20164
嘉義、台南、高雄跨年
愛 Sharing 一起麥向 2018 高雄跨年派對 & 煙火秀
地點：高雄夢時代大道
主持：胡瓜、白家綺、莎莎、阿翔
藝人：畢書盡、曾沛慈、郭書瑤、家家、鼓鼓、八三夭、孫淑媚、許富凱、曾之喬、謝金燕、滅火器樂團、羅平、王建復、楊蒨時
地點：民視
地點：高雄夢時代大道
主持：胡瓜、白家綺、莎莎、阿翔
藝人：畢書盡、曾沛慈、郭書瑤、家家、鼓鼓、八三夭、孫淑媚、許富凱、曾之喬、謝金燕、滅火器樂團、羅平、王建復、楊蒨時
地點：民視
http://www.2018kaohsiung.com/
2018 高雄義大世界跨年－紫耀義大 義享就樂 & 煙火秀
地點：高雄義大世界（6大最佳煙火點：義守大學綜合教學大樓、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心、學生宿舍前草皮、大門旁草皮）
煙火秀：36 分鐘迎賓煙火、999 秒音樂藝術跨年煙火秀
http://www.edaworld.com.tw/2018/
2018 高雄義大世界跨年－紫耀義大 義享就樂 & 煙火秀
地點：高雄義大世界（6大最佳煙火點：義守大學綜合教學大樓、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心、學生宿舍前草皮、大門旁草皮）
煙火秀：36 分鐘迎賓煙火、999 秒音樂藝術跨年煙火秀
http://www.edaworld.com.tw/2018/
2018 台南心時代跨年晚會
地點：高鐵特區廣場（高鐵台南站旁）
主持：吳怡霈、納豆、黃鐙輝、謝忻
藝人：滅火器、大賀兄弟、家家、吳思賢、李千娜、大支、老虎隊、鼓鼓、鬼鬼、郭書瑤、安心亞
轉播：民視
http://www.2018tainan.com/
2018 全嘉藝起來跨年晚會
地點：建國二村（原台灣燈會場地）
主持：澎恰恰、許效舜
藝人：大支、八三夭樂團、宇宙人、阿喜、蔡小虎、戰旗樂團、顯然樂隊、皇后皮箱、美秀集團、林芯儀（倒數）
http://www.2018chiayi.com/
地點：高鐵特區廣場（高鐵台南站旁）
主持：吳怡霈、納豆、黃鐙輝、謝忻
藝人：滅火器、大賀兄弟、家家、吳思賢、李千娜、大支、老虎隊、鼓鼓、鬼鬼、郭書瑤、安心亞
轉播：民視
http://www.2018tainan.com/
2018 全嘉藝起來跨年晚會
地點：建國二村（原台灣燈會場地）
主持：澎恰恰、許效舜
藝人：大支、八三夭樂團、宇宙人、阿喜、蔡小虎、戰旗樂團、顯然樂隊、皇后皮箱、美秀集團、林芯儀（倒數）
http://www.2018chiayi.com/
屏東跨年
2018 跨年 HEN 嗨-GOGO 旺屏東暨水資源保育宣導晚會
地點：屏東體育館
主持：梅東生
藝人：、翁立友方炯鑌、翁立友、林吟蔚、台客電力公司、原子邦妮、林宗興、香蕉哥哥、草莓姐姐、屏東縣交響樂團、可可堂街舞團、賓齡爵仕、柯嘉惠、董嘉靜、張庭愷、陳至麟
http://www.pthg.gov.tw/tw/News_detail.aspx?s=69575&n=11228&p=1&w=55
2018 東港尚讚跨年晚會 & 煙火秀
地點：東港溪河畔
藝人：朱海君、王建復、黃思婷、草莓姊姊、香蕉哥哥、羅平
2018 看見鹽埔一定幸福
地點：屏東體育館
主持：梅東生
藝人：、翁立友方炯鑌、翁立友、林吟蔚、台客電力公司、原子邦妮、林宗興、香蕉哥哥、草莓姐姐、屏東縣交響樂團、可可堂街舞團、賓齡爵仕、柯嘉惠、董嘉靜、張庭愷、陳至麟
http://www.pthg.gov.tw/tw/News_detail.aspx?s=69575&n=11228&p=1&w=55
2018 東港尚讚跨年晚會 & 煙火秀
地點：東港溪河畔
藝人：朱海君、王建復、黃思婷、草莓姊姊、香蕉哥哥、羅平
2018 看見鹽埔一定幸福
地點：鹽埔國中重劃區
主持：NONO、楊香婷
藝人：秀蘭瑪雅、江志豐、許富凱、陳隨意、黃大衛、邱芸子、丁國琳、鄭家純
主持：NONO、楊香婷
藝人：秀蘭瑪雅、江志豐、許富凱、陳隨意、黃大衛、邱芸子、丁國琳、鄭家純
2018 里港跨年晚會－里港搖擺 Let's GO
地點：里港過江河提公園
主持：白冰冰
藝人：陳雷、秀蘭瑪雅、戴梅君、莊振凱、魏嘉瑜、黑面、林俊吉、林大晉、ICE MAN、簡妤秦
主持：白冰冰
藝人：陳雷、秀蘭瑪雅、戴梅君、莊振凱、魏嘉瑜、黑面、林俊吉、林大晉、ICE MAN、簡妤秦
宜蘭、花蓮、台東跨年
2018 宜蘭熊讚跨年晚會
地點：蘭城新月廣場
主持：成語蕎、陳建男
藝人：韋禮安、爽樂團、阿達、TITAN、林芯儀、陳夢晨、四葉草、Kimberley 陳芳語、袁詠琳、陳彥允、黃明志
http://www.ilancity.gov.tw
2018 太平洋觀光節－花樣跨蓮年晚會
地點：蘭城新月廣場
主持：成語蕎、陳建男
藝人：韋禮安、爽樂團、阿達、TITAN、林芯儀、陳夢晨、四葉草、Kimberley 陳芳語、袁詠琳、陳彥允、黃明志
http://www.ilancity.gov.tw
2018 太平洋觀光節－花樣跨蓮年晚會
地點：花蓮市六期重劃區（重慶路&中山路交叉口）
主持：？
藝人：12/30 - JAD、台客電力公司、爽樂團、黃少谷、戴愛玲、四葉草、黃明志
藝人：12/31 - 王宏恩、陳思函、JAD、有感樂團、林凡、邱峰澤、黃昺翔、吉那罐子、謝震廷、江美琪、胡宇威、林隆璇、陳芳語
轉播：12/30 東森新聞、12/31 東森財經
主持：？
藝人：12/30 - JAD、台客電力公司、爽樂團、黃少谷、戴愛玲、四葉草、黃明志
藝人：12/31 - 王宏恩、陳思函、JAD、有感樂團、林凡、邱峰澤、黃昺翔、吉那罐子、謝震廷、江美琪、胡宇威、林隆璇、陳芳語
轉播：12/30 東森新聞、12/31 東森財經
2018 台東歲末音樂跨年晚會
地點：臺東市新生公園
主持：小甜甜、沈玉琳
藝人：問樂團、缺席樂團、阿爆、李婭莎、盧學叡、黃美珍、符瓊音
https://www.facebook.com/2014.taitung.party
地點：臺東市新生公園
主持：小甜甜、沈玉琳
藝人：問樂團、缺席樂團、阿爆、李婭莎、盧學叡、黃美珍、符瓊音
https://www.facebook.com/2014.taitung.party
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