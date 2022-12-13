2023 跨年資訊總整理

各位 2023 又來到了最後一個月份，準備好要迎接新的一年了嗎？身邊已經有好多朋友都在規劃跨年要去哪裡慶祝了，你準備了嗎？本篇小編幫各位整理 2023 全台灣跨年晚會藝人卡司、主持人等，2023 全台灣跨年晚會懶人包及轉播資訊，今年跨年夜 (12/31) 是星期六，元旦則是禮拜日，所以禮拜一是有補假的，剛好連續三天的跨年假期，也可以帶家人出去走走唷。

 台北、新北、基隆跨年

台北最 HIGH 新年城 - 2023 跨年晚會

2023 台北跨年

地點：台北市政府前廣場
主持：Lulu 黃路梓茵、布萊克薛薛、阿拉斯
藝人：劉若英、韋禮安、蔡健雅、美秀集團、玖壹壹、血肉果汁機、 傻子與白痴、9m88、阿爆、許富凱、彭佳慧
轉播：東森電視、Line Today、LiTV 線上影視、ofiii 歐飛、公共電視、。

https://2023.newyear.taipei/index.aspx

2023 台北101跨年

地點：台北101大樓 TAIPEI 101

2023 淡水八里 光耀新北-1314就愛你

地點：淡水漁人碼頭 (新北市淡水區中正路259號)
主持：
藝人：

2023 台北大直美麗華跨年晚會 Tonight to night party

地點：大直美麗華百樂園 1F 水舞廣場
主持人：
藝人：
煙火秀：

2023 基隆跨年 - 搖滾基隆大步走

時間：17:00-00:10
地點：國門廣場
主持：
藝人：待公告

https://www.facebook.com/people/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82%E8%B7%A8%E5%B9%B4%E6%99%9A%E6%9C%83/100057266958628/

桃園中壢跨年

2023 桃園跨年晚會 - SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會
地點：桃園高鐵站前廣場
主持：黃子佼、宇珊
藝人：蕭秉治、鼓鼓呂思緯、宇宙人、白安、Ozone、PINK FUN
電視轉播：
海外、網路轉播：
App轉播：

https://taoyuanevent.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=1433&s=241139


2023 八德興仁夜市跨年
地點：八德興仁花園夜市
網路直播：
煙火秀：

新竹跨年

2023 新竹跨年 - 竹縣領航讓愛飛揚

地點：新竹縣政府前廣場
煙火秀：３分鐘煙火秀
主持人：小鐘、Albee范乙霏、那那大師、鏝鏝
藝人：周興哲、Bii畢書盡、《菱格世代DD52》冠軍女團G.O.F

台中跨年

2023 虎彩繽紛 閃耀臺中跨年夜 &

西屯區
地點：台中水湳中央公園
主持：待公告
藝人：周興哲、《原子少年》天王星
轉播：三立電視、VIDOL、三立 YT 直播

后里區
地點：台中麗寶樂園 (第二停車場)
主持：楊程鈞、DJ圓圓
藝人：原子少年》天王星、《原子少年》AcQUA源少年、 《原子少年》木星、告五人、旺福、魏嘉瑩、熊仔、麋先生、琳誼、冰球樂團 、吱吱郭芝吟 、江健榆
煙火秀：330 秒
https://www.facebook.com/LihPaoLand/

雲林、彰化、南投跨年

2023 劍湖山跨年煙火秀 劍湖山世界 - 飛躍花YOUNG跨年夜！

地點：古坑劍湖山世界
主持：
藝人：待公告
其他：長達 566 秒煙火秀

2023 彰化市跨年晚會活動

地點：待公告
藝人：待公告


2023 彰化北斗跨年晚會

地點：
主持：
藝人：

2023 草屯瘋跨年

地點：
主持人：
藝人：

2023 日月潭跨年 - 愛你愛上日月潭跨年晚會

地點：水社馬頭、伊達邵馬頭
表演活動：
暨大吉他社、田平正、夏日微風樂團、翊太樂團、林家安、余姿昀、魯庭郁、林鴻鳴
https://www.sunmoonlake.gov.tw/zh-tw/event/calendardetail/2123


2023 清境跨年

地點：清境農場遊客休閒中心停車場（仁愛鄉大同村定遠巷25號）
主持：
藝人：

嘉義、台南、高雄跨年

2023高雄跨年演唱會

地點：大港橋兩側「蓬萊」與「高流」雙舞台
主持（蓬萊舞台）：Sandy吳姍儒、浩角翔起
藝人（蓬萊舞台）：陳零九、邱鋒澤、蘇慧倫、安心亞、郭書瑤、炎亞綸、曾沛慈、陳芳語、鼓鼓呂思緯、許富凱、楊淑喻、伍佰＆China Blue、滅火器

主持（高流舞台）：蔡昌憲、瑪麗
藝人卡司（高流舞台）：李英宏、法蘭、Leo 王、魏如萱、ØZI、蕭秉治、棉花糖、 Crispy 脆樂團、吾橋有水

2023 高雄義大世界跨年－2023紫耀義大 享樂好漾 &

地點：高雄義大世界
煙火秀：999 秒煙火秀
http://www.edaworld.com.tw/2023/

2023 臺南好Young耶誕跨年系列活動

2023 台南跨年

時間：2021/12/31
地點：台南市政府永華市政中心西側廣場
主持：待公告
藝人：炎亞綸、魏如萱、艾怡良、韓團EPEX、日本爆紅女團Fruits Zipper、五堅情、造夢者樂團、孫盛希、糜先生、楊宇騰Yu、Crispy脆樂團、艾薇、大支、HowZ、莫凡新、徐凱希
https://www.tainanyoung.com.tw/

2023 台南跨年府城搬戲

時間：
地點：
藝人：

迎接2023全嘉藝起來跨年晚會

地點：嘉義市體育場（嘉義市東區體育路 2 號）
主持：GINO、何美
轉播：
藝人：萬芳、孫盛希、曹雅雯、?te壞特、吳霏、張三李四ft.DAPUN、鹿洐人、琳誼、黃號、李晉瑋、莫凡新、劉亮延、ACE、AKB48 Team TP
https://www.chiayi.gov.tw/News_Content.aspx?n=455&s=767673

屏東跨年

2023 屏東跨年 - 歌舞昇屏 High歌之夜

地點：屏東縣立體育館前草地
主持人：蔡昌憲、DJ FIFI
藝人：黃宣、高爾宣、陳勢安、《原子少年》金星、艾薇、朱海君、張語噥、柏霖
https://www.pthg.gov.tw/News_Content.aspx?n=EC690F93E81FF22D&s=86F694B1C252F24C

2023 里港跨年晚會－里港好幸福

地點：過江河提公園
主持：NONO、美珊
藝人：柏霖 PoLin、林良歡、吳俊宏、潘佩莉、江志豐、小宇（宋念宇）、柯有倫、龍千玉、草屯囝仔、李玉璽

宜蘭、花蓮、台東跨年

2023 宜蘭熊讚跨年晚會

宜蘭
地點：蘭城新月廣場
主持：待公告
藝人：待公告

羅東
地點：中山公園廣場
主持：待公告
藝人：待公告

2023 花蓮太平洋觀光節 跨年晚會

地點：花蓮縣花蓮市中山路50號
藝人：待公告

2023 台東跨年晚會 太麻里跨年晚

地點：台東縣太麻里鄉南迴公路35號
主持人：待公告
藝人：待公告

2023 全台跨年資訊懶人包，跨年演唱會藝人清單 / 直播資訊總整理 相關文章

訪客留言

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