各位 2023 又來到了最後一個月份，準備好要迎接新的一年了嗎？身邊已經有好多朋友都在規劃跨年要去哪裡慶祝了，你準備了嗎？本篇小編幫各位整理 2023 全台灣跨年晚會藝人卡司、主持人等，2023 全台灣跨年晚會懶人包及轉播資訊，今年跨年夜 (12/31) 是星期六，元旦則是禮拜日，所以禮拜一是有補假的，剛好連續三天的跨年假期，也可以帶家人出去走走唷。

台北、新北、基隆跨年

台北最 HIGH 新年城 - 2023 跨年晚會

主持：Lulu 黃路梓茵、布萊克薛薛、阿拉斯

藝人： 劉若英、韋禮安、蔡健雅、美秀集團、玖壹壹、血肉果汁機、 傻子與白痴、9m88、阿爆、許富凱、彭佳慧

轉播：東森電視、Line Today、LiTV 線上影視、ofiii 歐飛、公共電視、。 地點：台北市政府前廣場主持：Lulu 黃路梓茵、布萊克薛薛、阿拉斯藝人：轉播：東森電視、Line Today、LiTV 線上影視、ofiii 歐飛、公共電視、。 https://2023.newyear.taipei/index.aspx



2023 台北101跨年煙火秀 地點：台北101大樓 TAIPEI 101 2023 淡水八里 光耀新北-1314就愛你 煙火秀 地點：淡水漁人碼頭 (新北市淡水區中正路259號)

主持：

藝人： 2023 台北大直美麗華跨年晚會 Tonight to night party 煙火秀 地點：大直美麗華百樂園 1F 水舞廣場

主持人：

藝人：

煙火秀： 2023 基隆跨年 - 搖滾基隆大步走 時間：17:00-00:10

地點：國門廣場

主持：

藝人：待公告 https://www.facebook.com/people/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82%E8%B7%A8%E5%B9%B4%E6%99%9A%E6%9C%83/100057266958628/

桃園中壢跨年

2023 桃園跨年晚會 - SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會

地點：桃園高鐵站前廣場

主持：黃子佼、宇珊

藝人： 蕭秉治、鼓鼓呂思緯、宇宙人、白安、Ozone、PINK FUN

電視轉播：

海外、網路轉播：

App轉播： 地點：桃園高鐵站前廣場主持：黃子佼、宇珊藝人：電視轉播：海外、網路轉播：App轉播： https://taoyuanevent.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=1433&s=241139



2023 八德興仁夜市跨年

地點：八德興仁花園夜市

網路直播：

煙火秀：

新竹跨年

2023 新竹跨年 - 竹縣領航讓愛飛揚 地點：新竹縣政府前廣場

煙火秀：３分鐘煙火秀

主持人：小鐘、Albee范乙霏、那那大師、鏝鏝

藝人：周興哲、Bii畢書盡、《菱格世代DD52》冠軍女團G.O.F



台中跨年

2023 虎彩繽紛 閃耀臺中跨年夜 & 煙 火 秀 西屯區

地點：台中水湳中央公園

主持：待公告

藝人：周興哲、《原子少年》天王星

轉播：三立電視、VIDOL、三立 YT 直播 后里區

地點：台中麗寶樂園 (第二停車場)

主持：楊程鈞、DJ圓圓

藝人：原子少年》天王星、《原子少年》AcQUA源少年、 《原子少年》木星、告五人、旺福、魏嘉瑩、熊仔、麋先生、琳誼、冰球樂團 、吱吱郭芝吟 、江健榆

煙火秀：330 秒

https://www.facebook.com/LihPaoLand/

雲林、彰化、南投跨年

2023 劍湖山跨年煙火秀 劍湖山世界 - 飛躍花YOUNG跨年夜！ 地點：古坑劍湖山世界

主持：

藝人：待公告

其他：長達 566 秒煙火秀 2023 彰化市跨年晚會活動 地點：待公告

藝人：待公告



2023 彰化北斗跨年晚會 地點：

主持：

藝人： 2023 草屯瘋跨年 地點：

主持人：

藝人： 2023 日月潭跨年 - 愛你愛上日月潭跨年晚會 地點：水社馬頭、伊達邵馬頭

表演活動：

暨大吉他社、田平正、夏日微風樂團、翊太樂團、林家安、余姿昀、魯庭郁、林鴻鳴

https://www.sunmoonlake.gov.tw/zh-tw/event/calendardetail/2123



2023 清境跨年



地點：清境農場遊客休閒中心停車場（仁愛鄉大同村定遠巷25號）

主持：

藝人：

嘉義、台南、高雄跨年

2023高雄跨年演唱會 地點：大港橋兩側「蓬萊」與「高流」雙舞台

主持（蓬萊舞台）：Sandy吳姍儒、浩角翔起

藝人（蓬萊舞台）：陳零九、邱鋒澤、蘇慧倫、安心亞、郭書瑤、炎亞綸、曾沛慈、陳芳語、鼓鼓呂思緯、許富凱、楊淑喻、伍佰＆China Blue、滅火器 主持（高流舞台）：蔡昌憲、瑪麗

藝人卡司（高流舞台）：李英宏、法蘭、Leo 王、魏如萱、ØZI、蕭秉治、棉花糖、 Crispy 脆樂團、吾橋有水

2023 高雄義大世界跨年－2023紫耀義大 享樂好漾 & 煙火秀 地點：高雄義大世界

煙火秀：999 秒煙火秀

http://www.edaworld.com.tw/2023/



2023 臺南好Young耶誕跨年系列活動 時間：2021/12/31

地點：台南市政府永華市政中心西側廣場

主持：待公告

藝人：炎亞綸、魏如萱、艾怡良、韓團EPEX、日本爆紅女團Fruits Zipper、五堅情、造夢者樂團、孫盛希、糜先生、楊宇騰Yu、Crispy脆樂團、艾薇、大支、HowZ、莫凡新、徐凱希

https://www.tainanyoung.com.tw/ 2023 台南跨年府城搬戲 時間：

地點：

藝人： 迎接2023全嘉藝起來跨年晚會 地點：嘉義市體育場（嘉義市東區體育路 2 號）

主持：GINO、何美

轉播：

藝人：萬芳、孫盛希、曹雅雯、?te壞特、吳霏、張三李四ft.DAPUN、鹿洐人、琳誼、黃號、李晉瑋、莫凡新、劉亮延、ACE、AKB48 Team TP

https://www.chiayi.gov.tw/News_Content.aspx?n=455&s=767673

屏東跨年

2023 屏東跨年 - 歌舞昇屏 High歌之夜 地點：屏東縣立體育館前草地

主持人：蔡昌憲、DJ FIFI

藝人：黃宣、高爾宣、陳勢安、《原子少年》金星、艾薇、朱海君、張語噥、柏霖

https://www.pthg.gov.tw/News_Content.aspx?n=EC690F93E81FF22D&s=86F694B1C252F24C



2023 里港跨年晚會－里港好幸福

地點：過江河提公園

主持：NONO、美珊

藝人：柏霖 PoLin、林良歡、吳俊宏、潘佩莉、江志豐、小宇（宋念宇）、柯有倫、龍千玉、草屯囝仔、李玉璽

宜蘭、花蓮、台東跨年

2023 宜蘭熊讚跨年晚會 宜蘭

地點：蘭城新月廣場

主持：待公告

藝人：待公告 羅東

地點：中山公園廣場

主持：待公告

藝人：待公告 2023 花蓮太平洋觀光節 跨年晚會





藝人： 待公告 地點：花蓮縣花蓮市中山路50號藝人：