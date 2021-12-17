2021 年你過得好嗎？很快的 2022 年跨年即將來臨，2022 全台灣跨年晚會陸續公布演出藝人卡司、主持人，這裡小編幫大家整理 2022 全台灣跨年晚會懶人包及轉播資訊，而且 2022 年元旦為星期六，禮拜五補假一天，也就是說跨年有 3 天連假，大家趕快好好規劃一下跨年行程吧。，趕快來看看你喜歡的歌手、藝人在哪邊開唱囉！



台北、新北、基隆跨年

台北最 HIGH 新年城 - 2022 跨年晚會

主持：邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞、Lulu 黃路梓茵

藝人： 、A-Lin、Lulu黃路梓茵、Tizzy Bac、四分衛、告五人、旺福、茄子蛋、徐佳瑩、動力火車、梁靜茹、黃小琥

轉播：東森綜合臺、台北市政府 YouTube、台北旅遊網 FB、Line Today、Yahoo TV、東森新聞 YouTube、東森新聞 FB、必應創造YouTube、麥卡貝網路電視等。 地點：台北市政府前廣場主持：邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞、Lulu 黃路梓茵藝人：轉播：東森綜合臺、台北市政府 YouTube、台北旅遊網 FB、Line Today、Yahoo TV、東森新聞 YouTube、東森新聞 FB、必應創造YouTube、麥卡貝網路電視等。 https://www.newyear2022.taipei/



2022 台北101跨年煙火秀 地點：台北101大樓 TAIPEI 101 2022 淡水八里 光耀新北-1314就愛你 煙火秀 地點：淡水漁人碼頭 (新北市淡水區中正路259號)

主持：

藝人： 2022 台北大直美麗華跨年晚會 Tonight to night party 煙火秀 地點：大直美麗華百樂園 1F 水舞廣場

主持人：

藝人：

煙火秀： 2022 基隆跨年 - 搖滾基隆大步走 時間：17:00-00:10

地點：基隆港西三倉庫停車場

主持：

藝人：楊肅浩與貝洛樂團、拾參樂團、無妄合作社、農村武裝青年、皇后皮箱 #先知瑪莉 、FUTUREAFTERASECOND、血肉果汁機、老王樂隊、YELLOW、神棍樂團、TRASH https://www.facebook.com/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82%E8%B7%A8%E5%B9%B4%E6%99%9A%E6%9C%83-801411366707508/

桃園中壢跨年

2022 桃園跨年晚會-Meet遇見桃園跨年晚會

主持：黃子佼、宇珊

藝人： 艾怡良、李玉璽、王識賢、畢書盡、李玖哲

電視轉播：年代 MUCH 台、壹電視綜合台（MOD）

海外、網路轉播：YOUTUBE壹電視NEXT TV

App轉播：年代新聞APP、壹電視新聞APP 地點：桃園高鐵站前廣場主持：黃子佼、宇珊藝人：電視轉播：年代 MUCH 台、壹電視綜合台（MOD）海外、網路轉播：YOUTUBE壹電視NEXT TVApp轉播：年代新聞APP、壹電視新聞APP http://www.nye2022.tycg.gov.tw/about.aspx



2022 八德興仁夜市跨年

地點：八德興仁花園夜市

網路直播：

煙火秀：

新竹跨年

2022 新竹尖石鄉跨年晚會 地點：尖石鄉公所前

藝人：待公告



台中跨年

2022 虎彩繽紛 閃耀臺中跨年夜 & 煙 火 秀 西屯區

地點：台中水湳中央公園

主持：阿 KEN、蔡尚樺

藝人：頑童MJ116、Ella陳家樺、周興哲、Bii畢書盡、玖壹壹、五堅情、鼓鼓呂思緯、壞特?te、孫盛希、顏佑庭、李玉璽、周予天、理想混蛋、Julia吳卓源、SamLin、劉昊、影子計劃、ALL IN5

轉播：三立電視、VIDOL、三立 YT 直播

https://www.taichung.gov.tw/1931580/post 后里區

地點：台中麗寶樂園 (第二停車場)

主持：咖啡糖賢齡

藝人：五堅情、曹雅雯、張三李四...等更多卡司待公告

煙火秀：5 分鐘

http://lihpaoevent.lihpaoresort.com/Home

雲林、彰化、南投跨年

2022 劍湖山跨年煙火秀 劍湖山世界 - 飛躍花YOUNG跨年夜！ 地點：古坑劍湖山世界

主持：

藝人：曾甜、羅世棠、Double-P、宇宙人、麋先生、琳誼、魏嘉瑩、鹿洐人、王彙筑、LEE、RAY 黃霆睿、黃奕儒 Ezu

其他：長達 566 秒煙火秀 2022 彰化市跨年晚會活動 地點：彰化火車站前廣場

藝人：曹雅雯、安歆澐、陳芳語、楊烈

https://www.changhua.gov.tw/?aid=401&page_name=detail&iid=10184





2022 彰化北斗跨年晚會 地點：

主持：

藝人： 2022 草屯瘋跨年 地點：

主持人：

藝人： 2022 日月潭跨年 - 潭情說愛你 日月潭跨年晚會 地點：水社馬頭、伊達邵馬頭

表演活動：

20:00 勁歌熱舞

20:40 舞姳藝術舞團

21:00 陳孟恩Yawi

21:20 Ardor舞團

21:35 那魯克樂團

22:00 好好玩樂團

22:25 孫尤安Yoanna

22:50 舞工廠舞團

23:25 聲林之王 韋喆

00:00 水社碼頭、伊達邵碼頭 同時施放300秒煙火

00:05 聲林之王 韋喆

https://www.sunmoonlake.gov.tw/zh-tw/event/calendardetail/969



2022 清境跨年



地點：清境農場遊客休閒中心停車場（仁愛鄉大同村定遠巷25號）

主持：

藝人：

嘉義、台南、高雄跨年

2022高雄跨年演唱會 地點：高雄市鹽埕區駁二大義站

主持：曾國城、王仁甫、路嘉怡、郭靜

藝人（蓬萊舞台）：Sandy吳姍儒、浩角翔起、陳零九、邱鋒澤、鼓鼓 呂思緯...更多卡司待公布

藝人卡司（高流舞台）：蔡昌憲、瑪麗、棉花糖、Crispy 脆樂團、吾橋有水、李英宏、法蘭、蕭秉治

https://www.kcg.gov.tw/CityNews_Detail1.aspx?n=3A379BB94CA5F12D&ss=874DD19BB91DF272

2022 高雄義大世界跨年－2022紫耀義大 樂享平安 & 煙火秀 地點：高雄義大世界

煙火秀：888 秒煙火秀

http://www.edaworld.com.tw/2022/



2022 高雄市跨年晚會 地點：

主持人：

藝人：



2022 臺南好Young耶誕跨年系列活動 時間：2021/12/31

地點：台南市安平區永華路二段6號

主持：

藝人：艾怡良、閻奕格、李友廷、?te 壞特、Karencici、B.T.O.D...更多卡司待公布

https://www.tainanyoung.com.tw/ 2022 台南跨年府城搬戲 時間：

地點：

藝人： 迎接2022全嘉藝起來跨年晚會 地點：嘉義市體育場（嘉義市東區體育路 2 號）

主持：

轉播：

藝人：待公告

https://www.chiayi.gov.tw/News_Content.aspx?n=457&s=603579

屏東跨年

2022 屏東跨年k歌之夜 地點：屏東縣屏東市大連路

主持人：NONO、FiFi

藝人：魏如萱、韋禮安、朱海君、范逸臣、高爾宣、彭佳慧、玖壹壹、芮德、吳獻、孫淑媚

https://www.pthg.gov.tw/News_Content.aspx?n=EC690F93E81FF22D&sms=90586F8A7E5F4397&s=E3B22140E99E1D1B



2022 阿里港跨年晚會－真愛阿里港幸福飛揚跨年晚會

地點：過江河提公園

主持：梅東生

藝人：萬芳 One-Fang、RED 芮德、黃妃 Huang Fei、王瑞霞 Anna、孫淑媚、許富凱 Henry Hsu、莊振凱、草屯囝仔、董事長樂團

宜蘭、花蓮、台東跨年

2022 宜蘭熊讚跨年晚會 宜蘭

地點：蘭城新月廣場

主持：待公告

藝人：待公告 羅東

地點：中山公園廣場

主持：待公告

藝人：待公告 2022 花蓮太平洋觀光節 跨年晚會

