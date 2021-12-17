2022 跨年資訊總整理

2021 年你過得好嗎？很快的 2022 年跨年即將來臨，2022 全台灣跨年晚會陸續公布演出藝人卡司、主持人，這裡小編幫大家整理 2022 全台灣跨年晚會懶人包及轉播資訊，而且 2022 年元旦為星期六，禮拜五補假一天，也就是說跨年有 3 天連假，大家趕快好好規劃一下跨年行程吧。，趕快來看看你喜歡的歌手、藝人在哪邊開唱囉！


 台北、新北、基隆跨年

台北最 HIGH 新年城 - 2022 跨年晚會

2022 台北跨年

地點：台北市政府前廣場
主持：邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞、Lulu 黃路梓茵
藝人：、A-Lin、Lulu黃路梓茵、Tizzy Bac、四分衛、告五人、旺福、茄子蛋、徐佳瑩、動力火車、梁靜茹、黃小琥
轉播：東森綜合臺、台北市政府 YouTube、台北旅遊網 FB、Line Today、Yahoo TV、東森新聞 YouTube、東森新聞 FB、必應創造YouTube、麥卡貝網路電視等。

https://www.newyear2022.taipei/

2022 台北101跨年

地點：台北101大樓 TAIPEI 101

2022 淡水八里 光耀新北-1314就愛你

地點：淡水漁人碼頭 (新北市淡水區中正路259號)
主持：
藝人：

2022 台北大直美麗華跨年晚會 Tonight to night party

地點：大直美麗華百樂園 1F 水舞廣場
主持人：
藝人：
煙火秀：

2022 基隆跨年 - 搖滾基隆大步走

時間：17:00-00:10
地點：基隆港西三倉庫停車場
主持：
藝人：楊肅浩與貝洛樂團、拾參樂團、無妄合作社、農村武裝青年、皇后皮箱 #先知瑪莉 、FUTUREAFTERASECOND、血肉果汁機、老王樂隊、YELLOW、神棍樂團、TRASH

https://www.facebook.com/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82%E8%B7%A8%E5%B9%B4%E6%99%9A%E6%9C%83-801411366707508/

桃園中壢跨年

2022 桃園跨年晚會-Meet遇見桃園跨年晚會

2022 桃園跨年

地點：桃園高鐵站前廣場
主持：黃子佼、宇珊
藝人：艾怡良、李玉璽、王識賢、畢書盡、李玖哲
電視轉播：年代 MUCH 台、壹電視綜合台（MOD）
海外、網路轉播：YOUTUBE壹電視NEXT TV
App轉播：年代新聞APP、壹電視新聞APP

http://www.nye2022.tycg.gov.tw/about.aspx


2022 八德興仁夜市跨年
地點：八德興仁花園夜市
網路直播：
煙火秀：

新竹跨年

2022 新竹尖石鄉跨年晚會

地點：尖石鄉公所前
藝人：待公告

台中跨年

2022 虎彩繽紛 閃耀臺中跨年夜 &

西屯區
地點：台中水湳中央公園
主持：阿 KEN、蔡尚樺
藝人：頑童MJ116、Ella陳家樺、周興哲、Bii畢書盡、玖壹壹、五堅情、鼓鼓呂思緯、壞特?te、孫盛希、顏佑庭、李玉璽、周予天、理想混蛋、Julia吳卓源、SamLin、劉昊、影子計劃、ALL IN5
轉播：三立電視、VIDOL、三立 YT 直播
https://www.taichung.gov.tw/1931580/post

后里區
地點：台中麗寶樂園 (第二停車場)
主持：咖啡糖賢齡
藝人：五堅情、曹雅雯、張三李四...等更多卡司待公告
煙火秀：5 分鐘
http://lihpaoevent.lihpaoresort.com/Home

雲林、彰化、南投跨年

2022 劍湖山跨年煙火秀 劍湖山世界 - 飛躍花YOUNG跨年夜！

地點：古坑劍湖山世界
主持：
藝人：曾甜、羅世棠、Double-P、宇宙人、麋先生、琳誼、魏嘉瑩、鹿洐人、王彙筑、LEE、RAY 黃霆睿、黃奕儒 Ezu
其他：長達 566 秒煙火秀

2022 彰化市跨年晚會活動

地點：彰化火車站前廣場
藝人：曹雅雯、安歆澐、陳芳語、楊烈
https://www.changhua.gov.tw/?aid=401&page_name=detail&iid=10184


2022 彰化北斗跨年晚會

地點：
主持：
藝人：

2022 草屯瘋跨年

地點：
主持人：
藝人：

2022 日月潭跨年 - 潭情說愛你 日月潭跨年晚會

地點：水社馬頭、伊達邵馬頭
表演活動：
20:00 勁歌熱舞
20:40 舞姳藝術舞團
21:00 陳孟恩Yawi
21:20 Ardor舞團
21:35 那魯克樂團
22:00 好好玩樂團
22:25 孫尤安Yoanna
22:50 舞工廠舞團
23:25 聲林之王 韋喆
00:00 水社碼頭、伊達邵碼頭 同時施放300秒煙火
00:05 聲林之王 韋喆
https://www.sunmoonlake.gov.tw/zh-tw/event/calendardetail/969


2022 清境跨年

地點：清境農場遊客休閒中心停車場（仁愛鄉大同村定遠巷25號）
主持：
藝人：

嘉義、台南、高雄跨年

2022高雄跨年演唱會

地點：高雄市鹽埕區駁二大義站
主持：曾國城、王仁甫、路嘉怡、郭靜
藝人（蓬萊舞台）：Sandy吳姍儒、浩角翔起、陳零九、邱鋒澤、鼓鼓 呂思緯...更多卡司待公布
藝人卡司（高流舞台）：蔡昌憲、瑪麗、棉花糖、Crispy 脆樂團、吾橋有水、李英宏、法蘭、蕭秉治
https://www.kcg.gov.tw/CityNews_Detail1.aspx?n=3A379BB94CA5F12D&ss=874DD19BB91DF272

2022 高雄義大世界跨年－2022紫耀義大 樂享平安 &

地點：高雄義大世界
煙火秀：888 秒煙火秀
http://www.edaworld.com.tw/2022/

2022 高雄市跨年晚會

地點：
主持人：
藝人：


2022 臺南好Young耶誕跨年系列活動

2022 台南跨年

時間：2021/12/31
地點：台南市安平區永華路二段6號
主持：
藝人：艾怡良、閻奕格、李友廷、?te 壞特、Karencici、B.T.O.D...更多卡司待公布
https://www.tainanyoung.com.tw/

2022 台南跨年府城搬戲

時間：
地點：
藝人：

迎接2022全嘉藝起來跨年晚會

地點：嘉義市體育場（嘉義市東區體育路 2 號）
主持：
轉播：
藝人：待公告
https://www.chiayi.gov.tw/News_Content.aspx?n=457&s=603579

屏東跨年

2022 屏東跨年k歌之夜

地點：屏東縣屏東市大連路
主持人：NONO、FiFi
藝人：魏如萱、韋禮安、朱海君、范逸臣、高爾宣、彭佳慧、玖壹壹、芮德、吳獻、孫淑媚
https://www.pthg.gov.tw/News_Content.aspx?n=EC690F93E81FF22D&sms=90586F8A7E5F4397&s=E3B22140E99E1D1B

2022 阿里港跨年晚會－真愛阿里港幸福飛揚跨年晚會

地點：過江河提公園
主持：梅東生
藝人：萬芳 One-Fang、RED 芮德、黃妃 Huang Fei、王瑞霞 Anna、孫淑媚、許富凱 Henry Hsu、莊振凱、草屯囝仔、董事長樂團

宜蘭、花蓮、台東跨年

2022 宜蘭熊讚跨年晚會

宜蘭
地點：蘭城新月廣場
主持：待公告
藝人：待公告

羅東
地點：中山公園廣場
主持：待公告
藝人：待公告

2022 花蓮太平洋觀光節 跨年晚會

地點：花蓮縣花蓮市中山路50號
藝人：羅志祥、周湯豪、Bii 畢書盡、盧廣仲、周興哲、動力火車、許富凱、蕭煌奇、玖壹壹、陳勢安、鼓鼓 呂思緯、殷正洋、許景淳、李翊君、曹雅雯、戴愛玲、高爾宣、WOLF(S)、五堅情
https://2021hualienconcert.com.tw/?lang=cht

2022 台東跨年晚會 太麻里跨年晚

地點：台東縣太麻里鄉南迴公路35號
主持人：待公告
藝人：待公告

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