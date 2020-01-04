2020大總統彩蛋

與總統大選有關的手遊 《2020大總統》，你有玩了嗎？若還沒玩的話，可以管快去試試看，沒想到遊戲裡還藏了 7 個彩蛋，其中有幾個是小編自己覺得非常吸引人的，甚至還可以兌換實體獎品，看完之後都想認真把這個微糞手遊玩好玩滿，趕快跟著小編來看看這 7 個精彩的彩蛋。遊戲玩法介紹可以參考：2020 大總統:決戰倒數，總統換你來當 ( iOS/Android )

2020選戰進入倒數階段，手遊市集上也出現了一款模擬總統選戰的遊戲《2020大總統: 決戰倒數》。這款貌似在平行世界中展開的選戰，能讓玩家模擬自己參選總統，玩家要通過回答民眾問題，以及處理隨機事件，來進行遊戲。

2020大總統

每次回答後，都會依照玩家的答案，在各項數值做出變化，只要在競選期間，能讓「支持者」、「投票率」跟「資金」維持高檔，就有機會勝選。遊戲中除了有奇奇怪怪的問題，也包含多時事梗、鄉民梗、酸民梗，更有不少爆笑回覆，讓人莞爾一笑。

而「一個只顧吃餅的三人製作組」，也在今天公布了遊戲中的6個彩蛋，等玩家去嘗試。

1. 製作組的親筆信

2020大總統彩蛋

只要玩超過一定的次數，就能收到由製作組寄來的手寫信件，這封信件是由一人美術組親筆手寫，闡述了當初的製作理念，還附上了 IG 跟聯絡方式。不過，這封信只會在遊戲中出現一次，一旦關閉就會永遠消失。

2. 立刻補滿能量罐

2020大總統彩蛋

遊戲中，每次參選都會消耗「能量罐」，如果能量不足就只能等 4 小時，才會自動補滿，製作組也公布了一項密技，可以迅速補滿能量。
使用方式：編輯角色名稱時，打「上上下下AB」，並更新成功，就能立刻補滿「能量罐」，只不過每天限用一次，用過就要再等 24 小時。

3. 快速升級的彩蛋

遊戲中的「升級券」可以讓角色升級，而每次升級時，只要票券不足，就有一次拿升級券的機會，玩家只要在拿到升級券後，不要立刻升級，離開升級頁面，接著再返回做升級，就可以獲得另一次拿升級券的機會，只要反覆使用，就能讓角色在短時間內快速升級。

4. GOGORO 貼紙上的密碼

總統 GOGORO 貼紙

製作組為回饋玩家，印製了精美的 GOGORO 貼紙，提醒大家別忘了投票，每張貼紙中，都藏有一串密碼，組合起來分別是「台灣加油，我愛台灣」，製作組製作這款貼紙主要的用意，還是希望提醒大家在玩遊戲之餘，也別忘了去投票。

5. 隱藏在斯巴涕 five 跟 YT Music 中的歌單

遊戲中，並沒有任何音樂或音效，一方面是製作組來不及做，另外製作人自己在玩手遊時，常習慣聽 Spotify，總覺得遊戲音效滴滴答答有些干擾，索性就捨棄了。

但為避免玩家覺得太過任性，一人程式組也充當一波 DJ，在 Spotify 跟 Youtube Music，都建立了「2020大總統」歌單，這些歌曲不少都大有來頭，在過去 50 年間，持續傳達著反戰、愛、和平的理念，當然，也有些歌是亂入，幽默一番的，就讓這份歌單陪伴所有玩家吧！

6. 能換實體贈品的徽章

2020大總統彩蛋


遊戲中，只要達成特定條件，就能獲得徽章，遊戲中有許多奇奇怪怪的徽章等著玩家收集，而包含了「神龍擋泥板」，「衣食父母」等幾枚徽章，都有機會能獲得實體贈品。

7.親筆簽名的驚奇卡

2020大總統彩蛋

遊戲中的「驚奇卡」，每局都會免費送，除了能幫玩家逆轉勝 (也可能逆轉敗)，更充滿了許多時事梗。在超過40多張簽名卡當中，更有幾張獲得授權，擁有名人親筆簽名加持，到底是哪幾張卡，就等玩家自行發掘了。

下載：
2020 大總統:決戰倒數（App Store 下載）
2020 大總統:決戰倒數（Google Play 下載）

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