無論你是韓國瑜的支持者也好，或是非支持者也好，我只能說韓國瑜的新聞量實在多到誇張，坦白說就算不想看也能看到，我個人覺得非常的厭煩，若你和我一樣有這樣的感覺，Chrome 的用戶強烈建議你安裝【Facebook 韓國瑜過濾器】， 讓韓國瑜的新聞媒體報導通通在 Facebook 被隱藏 ！開發者表示：「先來說說為什麼會想做這個 Filter。我相信大家應該從去年年底就一直被韓國瑜洗版。瀏覽 Facebook 的時候也會時常的被韓國瑜訪問。最近很忙，有 refactor 不完的前人留下的技術債，還有一堆 Bug 需要修復。然而在這麼多事情的情況下又一直看到韓國瑜，真的是賭爛上加賭爛。因此就突然想到可以做一個 Chrome Extension 去 Filter 所有有韓國瑜的貼文，包括新聞。」（來源）

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