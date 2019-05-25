Facebook 韓國瑜過濾器，拜託不要再讓我看到了！

2019-05-25 06:48:18 哇哇

Facebook 韓國瑜過濾器

無論你是韓國瑜的支持者也好，或是非支持者也好，我只能說韓國瑜的新聞量實在多到誇張，坦白說就算不想看也能看到，我個人覺得非常的厭煩，若你和我一樣有這樣的感覺，Chrome 的用戶強烈建議你安裝【Facebook 韓國瑜過濾器】讓韓國瑜的新聞媒體報導通通在 Facebook 被隱藏！開發者表示：「先來說說為什麼會想做這個 Filter。我相信大家應該從去年年底就一直被韓國瑜洗版。瀏覽 Facebook 的時候也會時常的被韓國瑜訪問。最近很忙，有 refactor 不完的前人留下的技術債，還有一堆 Bug 需要修復。然而在這麼多事情的情況下又一直看到韓國瑜，真的是賭爛上加賭爛。因此就突然想到可以做一個 Chrome Extension 去 Filter 所有有韓國瑜的貼文，包括新聞。」（來源

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Facebook 韓國瑜過濾器

安裝過後再次瀏覽 Facebook 就會是這樣的畫面，不過開發者表示目前工具還沒有很完善，目前有發現一些淺在的問題，像是 Hyperlink 進來的時候 Filter 沒有被啟用的問題，只能等之後有時間再修復了。

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除了使用這款工具之外，Facebook 本也有動態時報隱藏特定關鍵字的功能，可以把韓國瑜或是發大財加入隱藏的字眼，我想應該也有效效果，更完整的設定也可以使用以下這個方法，把關鍵字改掉就可以囉！復仇者聯盟 4 即將上映，教你如何裝上避雷針，屏蔽臉書 網路上一切暴雷劇情！

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