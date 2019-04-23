復仇者聯盟 4 將於 4/24 上映，沒有機會買到首映的人，深怕還沒去電影院，就被已經看過的人暴雷？不管是臉書上、網路上都有機會，今天大家一起來裝避雷針，這款 Chrome 擴充程式 Spoiler Protection 能將臉書、網路上一切有關復仇者聯盟關鍵字的內容遮蓋起來，讓你在正式進電影院觀看之前，確保不被朋友暴雷，各位漫威迷們，趕快把避雷針裝起來吧！

△ 首先是 Facebook，大家被暴雷第一個一定是從 FB 看到的，但其實 FB 其實有一個比較不為人知的功能，在設定處「動態時報與標籤」，有一個「從你的動態時報隱藏含有特定字詞的留言」，在這邊輸入要屏蔽的關鍵字，按下儲存就可以啦！

△ 當然除了 FB 之外，還需要做更全面的防範，有時候不小心瀏覽網頁，也會被不小心暴雷，因此這款 Chrome 擴充程式「Spoiler Protection」，可以屏蔽大部分的來源，包含：Facebook、Messenger、Twitter、 YouTube、Google、新聞等網站。

△ 安裝完成後，在「Spoiler keyword」中輸入要屏蔽的關鍵字，如果你要完整避雷的話，記得關鍵字多輸入幾組，輸入完畢後就可以放心的上網啦！我們來看看效果如何。

△ 首先來看看臉書，若有出現關鍵字的貼文出現，就會被用色塊屏蔽起來，如果你真的想要瀏覽的話，點擊一下就可以瀏覽啦！

△ 若是網頁的話，出現關鍵字的也會以色塊的方式來遮蔽內容，利用上面兩種方式，就可以成功避雷啦！朋友就算發文，再也不會不小心看到暴雷內容啦！準備進電影院的漫威迷們，在還沒觀看之前，趕快將這款 Chrome 擴充程式裝起來吧！

安裝外掛： Spoiler Protection 2.0（GOOGLE下載）