要如何封鎖一台電腦禁止瀏覽個網站呢？第一時間我想是透過防火牆的功能，實際上還有更簡單的方式，URL Blocker 這款小工具可以很方便的封鎖任何網域，封鎖網域之後理所當然網站也無法瀏覽，實際上是透過修改系統中的 hosts 檔案新增一筆紀錄指向 127.0.0.1，這樣當然是無法瀏覽囉！不過 URL Blocker 這工具在變更 hosts 檔案時還不夠完善，像我的 hosts 內原本有很多比自訂的內容，使用這工具後卻給我一次清光光，讓我頓時間無言了～
https://www.wintools.info/index.php/url-blocker
免安裝版：
URL Blocker 1.0.0.19.rar（MediaFire下載）
URL Blocker 1.0.0.19.rar（Rapidgator下載）
URL Blocker 1.0.0.19.rar（ZippyShare下載）
URL Blocker 1.0.0.19.rar（YunFile下載）
URL Blocker 1.0.0.19.rar（本站下載）
檔案大小：10.31 KB
Samsung Galaxy S8+ 破框薰紫灰開箱評測看這裡
Samsung Galaxy S8+ 相機實拍評測
趨勢科技 PC-cillin 2017 雲端版全功能解析