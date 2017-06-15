URL Blocker 1.0.0.19 超簡易的網站封鎖工具，快速修改 hosts 檔案

2017-06-15 01:19:28 哇哇


要如何封鎖一台電腦禁止瀏覽個網站呢？第一時間我想是透過防火牆的功能，實際上還有更簡單的方式，URL Blocker 這款小工具可以很方便的封鎖任何網域，封鎖網域之後理所當然網站也無法瀏覽，實際上是透過修改系統中的 hosts 檔案新增一筆紀錄指向 127.0.0.1，這樣當然是無法瀏覽囉！不過 URL Blocker 這工具在變更 hosts 檔案時還不夠完善，像我的 hosts 內原本有很多比自訂的內容，使用這工具後卻給我一次清光光，讓我頓時間無言了～

使用方式很簡單，在軟體下方輸入要封鎖的網域名稱，之後點選 Add 新增，之後再點選 Apply 套用，套用時會要求你登出電腦再登入，之後會發現真的無法瀏覽所設定的網域囉！其實若是透過修改 hosts 的方式，我個人慣用 BlueLife Hosts Editor，設定存檔就會直接生效，用來封鎖網域就指向 127.0.0.1 等同於 URL Blocker 的功能唷！

https://www.wintools.info/index.php/url-blocker

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