大家能透過網址來存取網路是因為有 DNS 的解析，若是要用欺騙的方式就必須更改 hosts 檔案，譬如說 iPhone 降版本都是自己電腦當成伺服器，要認證位置就欺騙為 127.0.0.1 電腦本身，透過這樣的方式來通過驗證。BlueLife Hosts editor 式款方便修改 hosts 檔案的工具，等於把 hosts 檔案以軟體的形式來修改，老實說這樣使用也頗快速的，而且還有匯入匯出的功能。

工具列上下載的按鈕為透過 DNS 解析真實的 IP，加號、減號為新增刪除主機紀錄使用，修改時只要選取該筆紀錄，修改後 Enter 就完成修改，每筆紀錄前面都有一個勾選處，勾選起來代表生效，不勾選就是不會生效，完成設定後存檔就可以生效，這樣的修改方式還頗方便的，也能夠加入主機的註解唷～

http://www.sordum.org/8266/bluelifehosts-editor-v1-1/

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