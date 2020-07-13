Stay Focused 你的工作好夥伴，輕鬆幫你提專注力提升工作效率。

對於常用電腦工作者來說，會希望工作時能夠隨時專注、保持高校率，不被其他事物分心，這是一件非常難的事情，當你打開網路開始工作，有時會就會偷看一下 YouTube、Instagram 之類的，然後浪費了好幾分鐘，甚至好幾個小時。而這款 Stay Focused 就能來幫助你，開啟專注模式後，設定好的網站都會被封鎖，沒辦法正常瀏覽，就連取消專注也小麻煩，讓你有多一點時間考慮。

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△ Stay Focused 是 Chrome 的應用程式，點擊右上角的 「加到 Chrome」。

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△ 點擊「新增擴充功能」進行安裝。

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△ 安裝完成後會出現這個畫面，代表你已經成功安裝。

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△ 然後點擊右上方「SF」圖示，再點選開關的圖示。

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△ 之後會出現「UNLOCK」，已幫你預設好常用的網站像 Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn、YouTube 等等社群網站。

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△ 如果你想要解除或是想知道現在封鎖哪些網站，點擊上一張「UNLOCK 」就會出現解鎖步驟，會看到「8 CLICK TO UNLOCK」的按鈕，代表要連續點擊 8 次才能夠取消。

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△ 解鎖後就會出現設定畫面，可以清楚看到 Stay Focused 幫你預設封鎖的網站，我們用 YouTube 做例子，上圖已呈現封鎖狀態。

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△ 這時候若是進入 YouTube 會直接出現 Stay Focused 的通知，你是否在偷偷想看你所封鎖的網站，你就會默默地關掉了，圖片有很多種，都是蠻有趣的。

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△ 在設定 Settings 中也能改成回答問題、密碼、或是取消等功能。

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△ 還有提供設定時間功能，設定好後時間一到就會自動啟用封鎖模式喔！若你需要額外的工具讓自己更加專注，Stay Focused 值得你試試看唷！

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