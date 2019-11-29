戒手機app

你總是忍不住手機的誘惑嗎？明明用電腦辦公，手卻不聽使喚的一直拿起桌上的 iPhone 想要不停的滑手機？今天小編要跟大家分享一個可以幫助你專注的 App「OffScreen」，設定好每日可使用手機的時間，就可以有效逼自己不要狂滑手機，還可以監控拿起手機的次數、平均查看時長、邊走邊看多久、呆呆地看手機多久、今日螢幕使用時間等...，不想要把生命浪費在滑手機身上，卻控制不住自己的人，把這款 App 下載起來就對啦！你也可以參考：Focusmate 拒絕拖延，讓臨時同事提升你的工作效率！

OffScreen 功能快速看：

• 限制每日屏幕使用時間，在即將觸發該日目標的時候會提醒你。
• 拿起次數：每天手機解鎖次數
• 平均查看時長：解鎖後平均使用手機的時間
• 邊走邊看：一邊走路一邊看手機的時間，注意來往行人車輛哦，別撞到柱子上了
• 呆呆的看：靜止不動看手機的時間，大部分在室內坐著時候劃手機的時間
• 第一次拿起：每天早上醒來第一次解鎖手機的時間，根據當地日出的時間進行比較得出來的數據
• 最後一次放下：昨天最後一次鎖屏的時間，基本上也是現代人睡覺的時間，如果你在後半夜睡覺，那麼還會顯示「凌晨」幾點
• 最長鎖屏時長：除睡覺外，你平常最長一次不碰手機的時間
• 睡眠時長：從今天最後一次放下手機到第二天第一次拿起手機的時間，可以說是反應現代人最真實的睡眠時長了，這跟iOS 自帶鬧鐘不一樣，因為有時候很多人設了鬧鐘App 其實還是在床上玩手機

專心讀書App

△ 目前 OffScreen 只支援 iOS 系統，在 App Store 就可以免費下載，文章最後方提供下載連結，打開 App 後就可以直接開啟使用啦！App 的首頁畫面能夠直接看到今日使用手機的總時間，下方也有包含手機使用的其它數據，包含：拿起次數、平均查看時長，這兩個數據是免費觀看的，下方的其它數據，我們可以看到右上角都有一個皇冠，這代表著需要付費才能查看。

防止滑手機App

△ 但我覺得免費的功能已經很足夠，點擊進去還可以看到更詳細的數據分析，可以按周、月、年來查看自己長期以來使用手機的狀況。首頁上方有個「目標」，預設是 6 小時 30 分鐘，替自己設定一個值，來逼自己降低使用手機的時間，比起無限使用更能有效降低分心的機會。

OffScreen

△ OffScreen 也內建了番茄中工作法，設定一段要專心的時間之後，按下開始專注，就可以逼迫自己這段時間內絕不要拿起手機，直到倒數計時器結束計時。如果這些功能依然沒辦法幫助你專心，你可以內購付費，解鎖更多進階的功能，透過工具來幫助自己更專心，雖然看起來有點可憐 XD 但這不是我們的錯，而是臉書、Instagram、YouTube 背後有一群龐大的菁英團隊，每天都在想著要怎麼讓我們黏著在這些 App 上。所以需要一些輔助工具來幫助我們更專心，也算是情有可原囉～

下載：
OffScreen（App Store 下載）

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