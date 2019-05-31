Application Guard Extension 微軟應用程式防護，阻擋惡意網站交給它（Chrome、Firefox）

2019-05-31 08:43:01 9M87

Application Guard Extension

你擔心上網不安全嗎？原本 Windows Edge 瀏覽器獨有的 Windows Defender Application Guard（應用程式防護），現在 Chrome 和 Firefox 也可以用囉！用外掛的方式安裝到瀏覽器中，若有惡意攻擊或未受信任的網頁就會自動被隔離，未來不怕擔心瀏覽到惡意網頁，Application Guard 就可以幫我們早一步擋下來啦，免費的大家趕快裝上，多一道防護，多一層保護！

Application Guard Chrome

△ Application Guard 外掛目前支援 Firefox 及 Chrome，這邊我就用 Chrome 來示範，一如往常按一下右上方的「加到 Chrome」就可以新增擴充程式囉。

Application Guard Extension

△ 安裝完成後，會顯示目前的運行環境，若符合的話會出現綠色勾勾，通常剛安裝完畢之後會顯示「應用程式防護隨附應用程式遺失」這句提示，但是沒關係是正常的，點擊下方的「從 Microsoft Store 中取得」就可以啦！

Application Guard Extension

△ 開啟 Microsoft Store 之後，點擊「取得」來下載並安裝之後，就可以正常執行啦！

Application Guard Firefox

△ 安裝完成後，記得重新啟動電腦，打開 Chrome 瀏覽器之後，並點擊右上方的「Application Guard」擴充程式圖示，就可以看到成功啟用囉！

惡意網站防護

△ 若有未信任的網站或是惡意攻擊，就會出現如上圖的畫面，無法進入不安全的網站。既然微軟免費釋出這個功能，大家趕快將自己的 Chrome 也加裝 Application Guard 吧！多一道保護也沒有壞處～

Chrome 擴充程式：應用程式防護延伸模組（GOOGLE下載）
Firefox Add-ons：應用程式防護延伸模組（MOZILLA下載）

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