LINE 廣告關閉 Smart Channel，若還是出現廣告怎麼辦？

2019-07-09 08:04:50 9M87

LINE 廣告關閉

你最近有在 LINE 上面看到廣告嗎？是不是很想關掉卻不知道怎麼關呢？最近 LINE 加入了一個新的功能叫做 Port Channel，會在開啟 LINE 的時候於畫面最上方出現廣告，而且預設就是開啟的，如果跟我一樣想要關閉卻找不到方法的話，今天就來跟大家分享如何將 LINE 出現的廣告，用幾乎接近關閉的方式來關掉它！你也可以參考：LINE 關鍵字通知，隱藏版功能教你不漏掉任何重要訊息

LINE 廣告關閉

△ 開啟聊天頁面的時候，最上方會隨機出現廣告，很想要把它關閉卻不知道怎麼關？一起來看下去吧，有時候開真要聊天看到廣告真的有點不習慣啊。

LINE 廣告關閉教學

△ 首先開啟你的 LINE 好友頁面，在右上方的設定圖示裡面，找到「我的資訊」裡面的「我的帳號」選項。

LINE Smart Channel

△ 接著在「我的帳號」裡面，找到「聊天分頁顯示的資訊內容」，點擊下去就可以看到許多分類，包含：新聞、推薦、天氣、星座、貼圖小舖推薦、LINE POINTS 等，這邊預設是全部打勾的，所以我們會看到各式各樣的廣告是正常的。

LINE如何關廣告

△ 如果說把這些選項全部取消勾選的話，還是會跑出 LINE 廣告，而且同樣會隨機出現，可能會看到的更多雜亂的資訊，所以如果我們只保留勾選一個想要看到的資訊，廣告出現的機會就會下降許多，例如只保留貼圖小舖推薦、保留星座或天氣，這樣廣告就只會出現我們勾選的資訊，相對出現的機率也會下降很多。目前官方未提供關閉 Smart Channel 設定選項，只能透過這樣的方式來降低看到廣告的機會，大家趕快開啟 LINE 設定起來囉～

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