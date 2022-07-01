iMyFone ChatsBack for LINE - LINE聊天記錄刪除還原

LINE 是我們最常用的通訊軟體，不管是朋友聊天或是工作都是重要的聯繫工具，因此大家都很重視聊天資料，雖然好像只是聊天打屁，但也有很多重要資訊在裡面，不能說聊天紀錄通通都不重要，LINE 官方已經提供了完整的備份方式，不過對於備份到電腦，或是備份還原到不同系統的手機，目前依然得透過軟體來解決，這次要介紹的 iMyFone ChatsBack for LINE 雖然不是 LINE iOS 轉移到 Android 的專用工具，主打著 LINE 資料的救援，誤刪 LINE 照片，可以恢復被刪除的對話，但也具備完整備份對話紀錄到電腦的功能。

iMyFone ChatsBack for LINE - LINE聊天記錄刪除還原

先來看看 iMyFone ChatsBack for LINE 有哪些主要功能吧！

  • 掃描刪除的 LINE 對話紀錄（LINE聊天記錄沒有備份如何恢復
  • 預覽所有 LINR 資料
  • 無限制回復任何 LINE 對話紀錄（完整版功能）
  • 選擇性復原 LINE 對話紀錄（完整版功能）
  • 將找回的 LINE 資料還原至 iOS / Android 裝置與電腦（完整版功能）

iMyFone ChatsBack for LINE - LINE聊天記錄刪除還原

△ 接下來我以實作的方式帶大家看看有哪些功能，首先選擇一個位置來復原 LINE 資料，可以是 Android / iOS 手機、iTunes 或 Google 雲端硬碟（還不能用）。

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△ 如果是 Android 手機，必須開啟開發者選項與 USB 偵錯模式，每支手機操作方法不同，但是大同小異，連線時會出現操作方式，大家依照步驟來操作即可。

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△ 我目前的 Android 手機是 Android 12 的版本，剛好這款工具還無法支援，所以若你和我一樣是 Android 12 的手機版本，要備份完整的 LINE 資料是無法的，這裡必須先和大家說一下，不過這方面技術在努力突破當中，我也一直持續等待中。

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△ 復原方式有淺層復原與深層復原，我建議要完整備份資料當然是選擇深層復原。

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△ 我之前的 LINE 一直都在 iPhone 上，我也來替大家實測備份 iPhone 上的 LINE 完整資料到電腦，這樣的備份不像是 LINE APP 中的備份到雲端，雲端的備份是一大包，沒有辦法看到詳細的內容，不過透過 iMyFone ChatsBack for LINE 的備份可以看到所有的詳細資料唷！

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△ 接下來的動作就是慢慢等待，資料越多等待的時間也會越長。

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△ 開始掃描每一筆聊天紀錄，也是要看聊天內容的多寡，也是繼續等待吧！

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△ 掃描結束之後，就可以看到所有的對話紀錄，真的是看透透呢！如果有養成備份的好習慣，若是已經刪除的對話紀錄可以從備份檔案中找到，軟體也具備深層掃描功能，也有機會找回誤刪的對話紀錄。這類掃描 LINE 對話紀錄的工具也是有其他軟體，不過目前這款的使用介面是最好的，使用起來最友善的。

iMyFone ChatsBack for LINE - LINE聊天記錄刪除還原

除了可以查看每一個對話紀錄之外，也可以直接查看所有的圖片檔案，像我自己沒有存檔照片的習慣，不妨透過這樣的工具來個定期備份，所有照片都不流失唷！

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除了圖片檔案之外，影片檔案、音訊檔案與一般檔案可以分別存取。

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掃描後的對話紀錄與檔案，可以直接復原到裝置或是復原到電腦。如果只是試用版本，只能掃描數據讀取，不支援數據的備份或轉移。

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一個月的註冊費用為 930 元，一年份版本是 1280 元，想當然是一年份比較划算，如果你是要從 iOS 轉移資料到 Android 手機，也是可以使用這款工具，不過他們其實還有一款專用的轉移工具。

iMyFone ChatsBack for LINE - LINE聊天記錄刪除還原

將 LINE 資料復原到電腦，也就是備份到電腦的意思，之後就可以直接從電腦存取備份的 LINE 聊天記錄圖片與檔案等等，這時候所有備份檔案就已經完成囉！所有的備份資料都可以隨時存取。

iMyFone ChatsBack for LINE - LINE聊天記錄刪除還原

既然電腦已經有一份 line 的備份資料，就來順手替大家測試還原功能，我原本的 LINE 是在 iPhone 上面，測試還原到我的 Android 三星手機，連結 Android 手機前記得要先開啟開發者模式與 usb 偵錯，正常連線之後就可以在手機那邊看到，也就可以開始還原 LINE 的備份資料。

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還原的步驟都是全自動居多，首先會先移除 Android 手機上的 LINE 應用程式，所以可以不用自己先安裝新版的 LINE。

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因為目前都是透過舊版本的 LINE 來進行還原，只是當還原完成時也會要你升級到最新版本唷！

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接下來會準備要回復的 LINE 資料。

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接下來步驟很重要，手機應該會跳出來「還原我的資料」的通知，這時候先不要點選完成，除非你確認手機上確實還原成功！

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手機上點選「還原我的資料」，接著就慢慢地等，完成之後會跳出「恢復結束」，這個步驟最好是一直開著螢幕一直慢慢地等，不然有可能會失敗唷！

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還原成功之後會再次檢查還原的 LINE 資料，這樣就大功告成囉！

以上替大家實測了 iMyFone ChatsBack for LINE 完整的備份 LINE 資料到電腦的過程，我們可以從備份檔案查看所有的對話與檔案，然後再從備份檔案還原到另外一支手機，這些備份還原都是可以完成的，如果你也有需求這樣的功能，iMyFone ChatsBack for LINE 就是你唯一的好選擇囉！

https://tw.imyfone.com/line-recovery/

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