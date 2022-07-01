LINE 是我們最常用的通訊軟體，不管是朋友聊天或是工作都是重要的聯繫工具，因此大家都很重視聊天資料，雖然好像只是聊天打屁，但也有很多重要資訊在裡面，不能說聊天紀錄通通都不重要，LINE 官方已經提供了完整的備份方式，不過對於備份到電腦，或是備份還原到不同系統的手機，目前依然得透過軟體來解決，這次要介紹的 iMyFone ChatsBack for LINE 雖然不是 LINE iOS 轉移到 Android 的專用工具，主打著 LINE 資料的救援，誤刪 LINE 照片，可以恢復被刪除的對話，但也具備完整備份對話紀錄到電腦的功能。

先來看看 iMyFone ChatsBack for LINE 有哪些主要功能吧！

掃描刪除的 LINE 對話紀錄（LINE聊天記錄沒有備份如何恢復）

預覽所有 LINR 資料

無限制回復任何 LINE 對話紀錄（完整版功能）

選擇性復原 LINE 對話紀錄（完整版功能）

將找回的 LINE 資料還原至 iOS / Android 裝置與電腦（完整版功能）

△ 接下來我以實作的方式帶大家看看有哪些功能，首先選擇一個位置來復原 LINE 資料，可以是 Android / iOS 手機、iTunes 或 Google 雲端硬碟（還不能用）。

△ 如果是 Android 手機，必須開啟開發者選項與 USB 偵錯模式，每支手機操作方法不同，但是大同小異，連線時會出現操作方式，大家依照步驟來操作即可。

△ 我目前的 Android 手機是 Android 12 的版本，剛好這款工具還無法支援，所以若你和我一樣是 Android 12 的手機版本，要備份完整的 LINE 資料是無法的，這裡必須先和大家說一下，不過這方面技術在努力突破當中，我也一直持續等待中。

△ 復原方式有淺層復原與深層復原，我建議要完整備份資料當然是選擇深層復原。

△ 我之前的 LINE 一直都在 iPhone 上，我也來替大家實測備份 iPhone 上的 LINE 完整資料到電腦，這樣的備份不像是 LINE APP 中的備份到雲端，雲端的備份是一大包，沒有辦法看到詳細的內容，不過透過 iMyFone ChatsBack for LINE 的備份可以看到所有的詳細資料唷！

△ 接下來的動作就是慢慢等待，資料越多等待的時間也會越長。

△ 開始掃描每一筆聊天紀錄，也是要看聊天內容的多寡，也是繼續等待吧！

△ 掃描結束之後，就可以看到所有的對話紀錄，真的是看透透呢！如果有養成備份的好習慣，若是已經刪除的對話紀錄可以從備份檔案中找到，軟體也具備深層掃描功能，也有機會找回誤刪的對話紀錄。這類掃描 LINE 對話紀錄的工具也是有其他軟體，不過目前這款的使用介面是最好的，使用起來最友善的。

除了可以查看每一個對話紀錄之外，也可以直接查看所有的圖片檔案，像我自己沒有存檔照片的習慣，不妨透過這樣的工具來個定期備份，所有照片都不流失唷！

除了圖片檔案之外，影片檔案、音訊檔案與一般檔案可以分別存取。

掃描後的對話紀錄與檔案，可以直接復原到裝置或是復原到電腦。如果只是試用版本，只能掃描數據讀取，不支援數據的備份或轉移。

一個月的註冊費用為 930 元，一年份版本是 1280 元，想當然是一年份比較划算，如果你是要從 iOS 轉移資料到 Android 手機，也是可以使用這款工具，不過他們其實還有一款專用的轉移工具。

將 LINE 資料復原到電腦，也就是備份到電腦的意思，之後就可以直接從電腦存取備份的 LINE 聊天記錄圖片與檔案等等，這時候所有備份檔案就已經完成囉！所有的備份資料都可以隨時存取。

既然電腦已經有一份 line 的備份資料，就來順手替大家測試還原功能，我原本的 LINE 是在 iPhone 上面，測試還原到我的 Android 三星手機，連結 Android 手機前記得要先開啟開發者模式與 usb 偵錯，正常連線之後就可以在手機那邊看到，也就可以開始還原 LINE 的備份資料。

還原的步驟都是全自動居多，首先會先移除 Android 手機上的 LINE 應用程式，所以可以不用自己先安裝新版的 LINE。

因為目前都是透過舊版本的 LINE 來進行還原，只是當還原完成時也會要你升級到最新版本唷！

接下來會準備要回復的 LINE 資料。

接下來步驟很重要，手機應該會跳出來「還原我的資料」的通知，這時候先不要點選完成，除非你確認手機上確實還原成功！

手機上點選「還原我的資料」，接著就慢慢地等，完成之後會跳出「恢復結束」，這個步驟最好是一直開著螢幕一直慢慢地等，不然有可能會失敗唷！

還原成功之後會再次檢查還原的 LINE 資料，這樣就大功告成囉！

以上替大家實測了 iMyFone ChatsBack for LINE 完整的備份 LINE 資料到電腦的過程，我們可以從備份檔案查看所有的對話與檔案，然後再從備份檔案還原到另外一支手機，這些備份還原都是可以完成的，如果你也有需求這樣的功能，iMyFone ChatsBack for LINE 就是你唯一的好選擇囉！

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