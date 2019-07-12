LINE 關鍵字通知，隱藏版功能教你不漏掉任何重要訊息

2019-07-12 08:04:08 9M87

LINE 關鍵字提醒

LINE 有重要訊息時要怎麼樣才不會錯過呢？LINE 每天有好幾百則訊息，多的話甚至幾千則都有，但是總不會每一則都仔細看，如果有重要訊息的時候，有沒有辦法可以不漏掉，但又不用一直盯著螢幕呢？今天來跟大家分享這一個方法，目前只限於電腦版，手機兩個系統目前都尚未支援。那麼趕快來看看如何透過設定 LINE 關鍵字的方式，接收重要訊息通知。你也可以參考：LINE 廣告關閉 Smart Channel，手把手教學

LINE 關鍵字通知

△ 開啟電腦版的 LINE 之後，找到左下方的三個點點，然後找到「設定」點進去。

LINE關鍵字

△ 接著在左方的選項中找到「聊天」這個選項，裡面有一個「關鍵字提醒」，設定關鍵字提醒的功能就是，當未讀訊息包含關鍵字時，將會傳送提醒。按下「新增關鍵字」開始輸入自己想要接受提醒的文字。

LINE 關鍵字通知

△ 最多可以設定 20 組關鍵字，使用情境很多看你怎麼做使用，像是在家人群組中你特別關心的訊息就可以設定成晚餐、重要、打給我等關鍵字，或是社區的群組中、家長的群組中等。

LINE優先通知

△  當你的 LINE 訊息裡面出現你所設定的關鍵字時，就會像上圖一樣收到通知，並且通知上面會秀出你所設定的關鍵字，這樣一來就算訊息很多，不需要用每個點開，也可以不漏掉重要訊息！趕快開啟你的手機，開始設定起來吧！

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