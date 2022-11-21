SnapEdit

需要移除照片中不需要的人、物體，怎麼處理最快？最近小編發現一款不錯的線上工具 SnapEdit 又快又方便，透過 AI 來刪除照片中不需要的物體。不論是背景中有路人的照片，或是桌子上的雜物都能夠透過 SnapEdit 移除，而且完全免費使用、免登入、無浮水印，最大能夠免費下載到 1920 x 1900 px 的照片，是一款非常好用、免費的佛新工具，有需要的朋友請收到瀏覽器書籤裡面吧！如果你不滿意這款 AI 的移除效果，那可以試試 CleanUp.pictures

移除路人

進入 SnapEdit 網站之後，直接點擊 upload image 來上傳照片。

移除照片物件

上傳後有兩種方式移除照片中不需要的物體，第一種是手動筆刷塗抹該物體，第二種是直接讓 AI 判斷，我們直接選擇 Auto 讓 AI 判斷。

移除照片雜物

沒幾秒鐘內，AI 就判斷出照片中所包含的物體，以上圖為例 AI 精準判斷出有 4 個人在畫面中，我們可以在左側勾選要移除哪些人，勾選完畢後直接點選下方 Remove 就完成了！

移除路人 APP

是不是非常完美呢！AI 還自動把最右邊那位小姐姐後面的雲補滿了。小編拿一張背景稍微複雜一點的照片再試一次。

SnapEdit

同樣的 AI 精準判斷出畫面中有一位小姐姐和馬，不過令小編驚訝的是，竟然連手機那麼小的物體都被 AI 辨識出來了！

SnapEdit

小編個別移除來試試看效果，首先是馬，小編發現好像移除的不是很乾淨，特別是與人體有重疊的部分。但是馬後面檔住的海景，我覺得 AI 還原的相當完美，令人相當驚訝。

照片移除路人

再來是移除人體，可以看出人擋住馬的地方有一些模糊、破綻，但 AI 也算是還原的相當不錯了！

移除照片障礙物

最後是手機，效果完全不行，手完全模糊掉了。

SnapEdit

最後是把全部都移除，基本上可以看到畫面中殘留的，是主體的邊緣，只要手動把邊緣補齊應該就是一張完美的圖片。

由此可以得出結論，AI 可以還原 (腦補) 比較大方向的畫面，比如說海、天空、雲這類的景色，但比較細部的像是人的手指、動物身體等畫面就會變得比較模糊，整體上來說，只要你想去除的畫面沒有太多主體重疊，是可以還原的很不錯。

移除照片雜物

最後是輸入照片的部分，免費使用者最高可以下載 1920 x 1900 px 的照片，這個大小算是很夠用了，如果你有更高畫質要求，那就得付費啦。此外 SnapEdit 還提供習慣 APP 的使用者下載，支援 iOS 及 Android 雙系統，小編一併提供在下方，請各位收下啦。

https://snapedit.app/

下載：
SnapEdit (Google Play 下載)
SnapEdit (App Store 下載)

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