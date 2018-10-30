小米台灣今天舉辦雙 11 新品溝通會，共有三個重點：推出兩款新機小米 8 Lite、紅米 Note 6 Pro，另外也宣布雙 11 購物節超優惠活動，從 11/9 至 11/11 止超過 110 個品項享直降優惠價，同時加碼推出「瘋狂秒殺」活動， 限時限量商品以新台幣 $11 元帶回家；以及分享指定商品给親朋好友，達限定門檻後， 即享該商品對折價回饋的「相揪來殺價」等活動，總價值超過 5 千萬限時限量在雙 11 購物節系列活動回饋消費者，超多誠意優惠與好康，就是要一起狂歡購物節！
小米 8 Lite
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機身材質/顏色
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機身設計採潮流鏡面漸變色，超輕 7 系鋁金屬中框，水滴弧形收腰設計
暮光金/夢幻藍/深空灰
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單機售價
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新台幣 8,999 元（6GB+128GB）
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螢幕
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6.26吋FHD+超高螢幕占比全面屏
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CPU處理器
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搭載 Qualcomm SnapdragonTM 660 行動平台
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相機
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AI 雙攝
前置 24MP，SONY IMX576，4合1，1.8um 感光像素
後置 12MP，SONY IMX363，1.4um 超大感光像素，f/1.9 大光圈，Dual PD 雙核對焦
後置 5MP，SAMSUNG S5K5E8，1.12um 大像素
後置拍照
AI 雙攝、人像模式、單色溫閃光燈、暗光畫質增強技術、HDR 高動態範圍調節技術、
全景模式、連拍模式、臉部辨識、千人千面的 AI 美顔、後置錄影美顔
後置 AI 影棚光效（僅支援相簿）、後置 AI 夢境景深效果
AI 場景相機：27種標識，多達238種場景辨識
前置拍照
AI 人像模式、AI 場景辨識、AI 智慧美顔 6.0、12 種 AI 自拍場景相機、前置自動 HDR、
螢幕智慧補光、倒數計時自拍、臉部辨識功能、前置錄影美顔
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記憶體 / 儲存容量
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記憶體 6GB + 儲存空間 128GB
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電池
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3350mAh（typ）/ 3250mAh ( min )
支持 QC3.0 快充技術
標配 5V2A 充電器
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USIM 規格
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3 選 2 Nano-SIM + Nano SIM/ MicroSD 卡槽
最高支援 256GB microSD 記憶卡擴充
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頻段
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支援頻段：支援台灣電信業者4G全頻段
GSM B2 / B3 / B5 / B8
WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B8
TDD-LTE B38 / B40
FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28
4G + 4G 雙卡雙待
雙 Nano-SIM 卡槽，任意卡槽均可設置為主卡
支援 4G+/4G/3G/2G
支援 VoLTE 高音質通話（中華電信、遠傳電信、台灣之星）
支援 VoWiFi 高音質通話（中華電信、遠傳電信）
*受限於電信商網路和業務開通情況，後續可透過軟體升級支援各家電信商 VoLTE/VoWiFi 需求
支援台灣部分CA 組合：
2CA
2600+900 (B7+B8)
無線網路
支援協議 802.11a/b/g/n/ac
支援 2.4G WiFi / 支援 5G WiFi / 支援 WiFi Direct
支援 WiFi Display
支援 藍牙 5.0
小米 8 Lite 採用奈米濺鍍工藝，打造獨一無二的潮流鏡面漸變色， 配備 2400 萬畫素前置鏡頭的自拍旗鑑，導入 AI 裸妝美顏功能，搭載高通 S660 行動平台、6.26 吋全面屏、後置 1200 萬+500 萬 AI 雙鏡頭、2400 萬畫素自拍鏡頭（1.8μm 大像素，採用 SONY IMX 576 感光元件），共三種顏色：暮光金、夢幻藍與深空灰，小米 8 Lite 11/9 上午 10 點於小米之家、小米線上商城及小米專賣店正式首賣，實體電信 11/15 由遠傳電信獨家販售，售價新台幣 8,999 元（6GB+128GB）
小米 8 Lite 與類似規格競品比較
紅米Note 6 Pro – 首款搭載四個 AI 鏡頭紅米系列新機
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機身材質/顏色
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玫瑰金/鈷藍色/黑色
2.5D玻璃，螢幕採四周圓弧設計。
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單機售價
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新台幣6,999元（4GB+64GB）
新台幣5,999元（3GB+32GB）
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螢幕
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6.26 吋 19：9 全面屏
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CPU 處理器
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搭載 Qualcomm SnapdragonTM 636 八核心處理器
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相機
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後置鏡頭：1200+500萬像素AI雙攝
主相機：1200萬像素、1.4μm，f/1.9 光圈、Dual PD 雙核對焦
副相機：500萬像素、1.12μm、f/2.2 光圈
單色溫閃光燈、Dual PD 雙核對焦、暗光畫質增強技術、HDR 高動態範圍調節技術、
全景模式、連拍模式、臉部辨識、EIS 錄影防手震功能、
AI夢境景深效果 (僅支援 MIUI 相簿後製)
AI 場景相機：27種標識，多達238種場景辨識
前置鏡頭：2000+200萬像素AI雙攝
主相機：2000萬像素、0.9μm、f/2.0 光圈、4-in-1 Super Pixel
副相機：200萬像素、1.75μm、f/2.2 光圈
AI 人像自拍模式2.0、美顏 4.0、倒數計時自拍
臉部辨識
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記憶體 / 儲存容量
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記憶體 4GB + 儲存空間 64GB
記憶體 3GB + 儲存空間 32GB
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電池
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電池配備4000mAh大電量
標配5V2A充電器
Micro USB，支援 OTG
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USIM規格
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3選2 Nano-SIM + Nano SIM/ MicroSD卡槽
最高支援 256GB microSD 記憶卡擴充
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頻段
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支援頻段：支援台灣電信業者4G全頻段
GSM: B2/B3/B5/B8 (1900/1800/850/900)
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 (2100/1900/1700/850/900)
"FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28
(2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700)"
TDD-LTE: B38/B40 (2600/2300)
支援 4G+4G 雙卡雙待
雙卡使用特別說明：
當使用兩張 SIM 卡時，任何一張 SIM 卡都可以設定為上網卡，並支援 4G/3G/2G 電話通訊和行動上網
支援 VoLTE 高音質通話：中華電信、遠傳電信、台灣之星
支援 VoWiFi 高音質通話：中華電信、遠傳電信
關於支援的 4G 網路，請聯繫當地電信商了解更多訊息。
紅米 Note 6 Pro 為紅米系列中首款搭載四個 AI 鏡頭的手機，搭載高通 S636 行動平台、6.26 吋 19:9 全面屏螢幕、4000mAh 大容量電池，提供玫瑰金、鈷藍色與黑色共三種顏色供用戶選擇，紅米 Note 6 Pro 11/9 上午 10 點於小米之家、小米線上商城及小米專賣店正式首賣，11/16 中華電信開賣 4GB+64GB 版本，11/15 遠傳電信、台灣之星開賣 3GB+32GB 版本，售價分別為新台幣 6,999 元（4GB+64GB）及 5,999 元（3GB+32GB）
首款前後雙鏡頭手機，拍照效果更優質
紅米 Note 6 Pro 前置搭載 2000 萬+200 萬像素雙自拍鏡頭，0.9μm 及 f/2.0 光圈，結合 4-in-1 Super Pixel 技術，將畫面訊息合而為一，同時支援全新 AI 人像模式 2.0，讓你的自拍照能更加完美。後置鏡頭配備1200萬+500萬像素 AI 雙攝鏡頭，擁有 1.4µm 大像素，能捕捉更多光源，暗光下也能拍出驚艷照片；而採用 Dual PD 雙核對焦技術，更大幅地提升對焦速度，提供高品質的成像效果。另外，支援 AI 場景共 27 種標籤辨識，讓照片自動調校優化，同時新增 6 種不同的 AI 夢幻景深效果，讓照片擁有更特色效果。（動態光斑效果將後續通過 OTA 升級；功能不同更新進度有所差異，最終以 MIUI 官網 www.miui.com公布之MIUI穩定版功能更新為準。）
6.26吋大螢幕及4000mAh超大容量電池 看劇玩遊戲更身歷其境
紅米 Note 6 Pro 擁有 6.26 吋 19:9 的 FHD+超大全面屏，最大亮度 500-nit 及 1500：1 的高對比度，無論是觀看影片或玩遊戲，都提供令人讚嘆的視覺效果。此外，紅米 Note 6 Pro 採用 14mm 高通 S636 行動平台，透過 SoC's Qualcomm KryoTM 260 高核心處理器、1.8GHz 最快時速，及 Qualcomm AdrenoTM 509 GPU，使用者無論在編輯大型表格或是高特效畫質遊戲，都能體驗到其快速的性能。而配備 4000mAh 超大電量電池，一次充電就可以使用約一天以上的續航力。紅米 Note 6 Pro 更提供 3.5mm 音源接口、紅外線傳輸及 AI 臉部解鎖功能，給予使用者無與倫比的體驗。
可調式景深
夢境景深，可調整光圈造型，隨手拍照打造夢幻氛圍！
小米雙 11 購物節優惠整理
11/9 ~ 11/11
- 小米 MIX 2 (6GB+128GB) 特惠價新台幣 10,999 元（降新台幣 2,600 元）再送小米手環 3
- 小米 MIX 2 (6GB+64GB) 特惠價新台幣 9,999 元（降新台幣 2,000 元）再送小米手環3
- 紅米Note 5 (6GB+64GB) 特價新台幣6,999元（降新台幣 1,000 元）
- 紅米Note 5 (4GB+64GB) 優惠價分別為新台幣 5,999 元 （省新台幣 500 元）
- 紅米Note 5 (3vGB+32GB) 優惠價新台幣 4,999 元（省新台幣 500 元）
- 購買小米 MAX 3 送「小米雙單元半入耳式耳機」
- 購買紅米 6 贈「米家感應夜燈」
智慧型家電
- 米家掃地機器人直降新台幣 1,500 元，特價新台幣7,395元
- 石頭掃地機器人直降新台幣 1,000 元，特價新台幣 11,995 元
- 米家全景相機直降新台幣新台幣 1,000 元，特價新台幣 5,995 元，再送「全景相機自拍桿」
- 小米空氣淨化器 2S 直降新台幣 500 元，特價新台幣 3,995 元
- AMAZFIT 智慧運動手錶 2 直降新台幣 400 元，特價新台幣 4,595 元
- 米家 IH 電子鍋直降新台幣 200 元，特價新台幣 2,295 元
11/5 ~ 11/11 整點現金券大放送，指定商品最低 11 元帶回家
「搶拿現金券」限時限量搶現金券活動，發放面額新台幣 $50、$100、$250 現金券，活動期間每天 20:00 限量發送新台幣 $500現金券，總價值超過 5 千萬限時限量發送，此外再推「瘋狂秒殺」活動，指定人氣商品限時推出僅新台幣 11 元超強優惠價，包括 Pocophone F1、米家掃地機器人、米家 IH 電子鍋等熱門商品通通新台幣 11 元帶回家，每天定時限量開搶！
另外，在小米商城mi.com（台灣站）分享指定商品给親朋好友，成功殺至目標價即可以五折優惠購買該商品，指定商品包含米家聲波電動牙刷、小米手環 3 等
智慧家電與生活新產品，雙 11 購物節同步推出
- 米家電動刮鬍刀
具備 IPX7 級全身防水、乾濕雙剃可沖洗功能，採用雙環刀網、雙環刀片設計，比單環刀網進鬚量增加約 50%。刀網主刀材料來自日本 JFE 公司，而輔刀材料來自瑞典 SANDVIK 公司，採用精密醫療機械領域的ECM 電化學加工工藝的加工刀頭與刀網，不僅避免金屬毛刺的出現，讓刀具耐磨程度得到大幅提升。 採用日本 MABUCHI MOTOR 260 馬達，不僅扭力大、轉速高，性能更穩定；此外，針對鬍鬚的密度，米家電動刮鬍刀設置了兩種模式 – 標準模式與高速模式，高速模式可讓刮鬍刀加速到約 3.9公尺/秒的切割速度，特別適合鬍鬚濃密的使用者的深度潔凈需求。米家電動刮鬍刀機身採用PPG抗指紋手感漆及IPX7級防水設計，可以直接整機沖洗，可乾濕雙剃、清潔更方便，米家電動刮鬍刀售價新台幣 995 元。
- 小米濾水壺
防塵壺嘴、易拆卸壺蓋等小巧思。別緻的出水口曲面設計，讓出水水流更順暢；濾芯採用三層濾網設計，透過多效濾心，有效去除餘氯、減少水垢、重金屬等有害物質，飲水更安心，360ﾟ進水流道設計可使濾材都能充分利用，只需要大約 5 分鐘便可完成過濾一壺水，濾水效率更佳；上蓋設計 LED 濾芯壽命提示，可以及時提醒使用者更換濾芯售價新台幣 665 元。另外同步推出小米濾水壺濾芯三支裝，售價新台幣 495 元。
- 米家 LED 智慧燈泡彩光版
10W 超低功耗就可以提供 800 流明的亮度，內建小米智慧家庭 WIFI 模組，不用藉由米家多功能網關即可連上家中 WiFi，並通過手機進行控制，不發出聲音就能幫熟睡的寶貝關燈、在下班到家前打開燈，用溫暖的燈光驅走一天的疲憊。米家 LED 智慧燈泡彩光版售價新台幣 495 元。
除上述生活新品外，小米本次還推出米家智慧家庭套裝、米兔積木礦山卡車與小米迷你雙肩包。米家智慧家庭套裝為五件式智慧家庭禮盒，內含米家多功能網關、米家門窗感應器、米家無線開關、米家智慧插座（Zigbee版）與米家人體感應器，售價新台幣2,195 元，米兔積木礦山卡車運用 500 多個積木件的巧妙銜接，盡可能還原卡車的外型與傳動結構，拼裝過程有助於發展邏輯思維，適合 6 歲以上孩童使用，售價新台幣 565 元。
另外，推出八款炫麗色彩的小米迷你雙肩包，包含曜石黑、玄青、湖藍、深酒紅、芭比粉、活力橙、檸檬黃、松柏綠共8色，10L超大容量可裝下平板電腦，不會占用太大空間也方便攜帶出門，表面採用防潑水處理，可有效抵擋日常雨水，小身材大容量，生活更精 "彩"， 售價新台幣 165 元。
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活動
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活動期間
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活動內容
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新品上架
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自 11/9 起
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小米 8 Lite、紅米 Note 6 Pro、米家電動刮鬍刀、小米濾水壺、米家LED智慧燈泡彩光版、米家智慧家庭套裝、米兔積木礦山卡車等
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熱款再折
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11/9 - 11/11
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- 超過100個品項
- 線上線下同款同價
- 小米商城mi.com (台灣站)上活動依網站公告為準
- 實體通路活動內容與辦法依各店公告為準
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搶拿現金券
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11/5 - 11/11
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- 小米商城mi.com (台灣站)限定
- 活動期間天天登入小米商城mi.com，即有機會獲得 50元、100元、250 元面值現金券，送完為止。
- 另於 11/9 至 11/11 止，每日 20:00 發送新台幣500 元現金券，超值大回饋
- 預計發放超過總價值 5 千萬元現金券（此金額為原訂計畫發送金額，惟實際發送金額將依活動參與人數定之）
- 活動辦法以小米商城mi.com (台灣站)公告為準
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相揪來殺價
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11/9 - 11/11
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- 小米商城mi.com (台灣站)限定
- 分享指定商品頁面給親朋好友，成功殺至目標價，即可以五折價購買該指定商品。
- 活動辦法以小米商城mi.com (台灣站)公告為準
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瘋狂秒殺
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11/9 - 11/11
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- 小米商城mi.com (台灣站)限定
- 指定人氣商品限時推出僅$11元超強優惠價，每天限時限量開搶
- 活動辦法以小米商城mi.com (台灣站)公告為準
小米雙 11 購物節超狂搶購，更多活動詳情內容請參考小米商城mi.com（台灣站）