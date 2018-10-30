小米 8 Lite / 紅米 Note 6 Pro 雙 11 購物節同步亮相，最狂雙 11 秒殺活動 11 元將商品帶回家！

2018-10-30 14:12:08 9M87
小米8Lite

小米台灣今天舉辦雙 11 新品溝通會，共有三個重點：推出兩款新機小米 8 Lite、紅米 Note 6 Pro，另外也宣布雙 11 購物節超優惠活動，從 11/9 至 11/11 止超過 110 個品項享直降優惠價，同時加碼推出「瘋狂秒殺」活動， 限時限量商品以新台幣 $11 元帶回家；以及分享指定商品给親朋好友，達限定門檻後， 即享該商品對折價回饋的「相揪來殺價」等活動，總價值超過 5 千萬限時限量在雙 11 購物節系列活動回饋消費者，超多誠意優惠與好康，就是要一起狂歡購物節！


小米 8 Lite
小米8Lite

機身材質/顏色

機身設計採潮流鏡面漸變色，超輕 系鋁金屬中框，水滴弧形收腰設計

暮光金/夢幻藍/深空灰

單機售價

新台幣 8,999 元（6GB+128GB

螢幕

6.26吋FHD+超高螢幕占比全面屏

CPU處理器

搭載 Qualcomm SnapdragonTM 660  行動平台

相機

AI 雙攝

前置 24MPSONY IMX576411.8um 感光像素

後置 12MPSONY IMX3631.4um 超大感光像素，f/1.9 大光圈，Dual PD 雙核對焦

後置 5MPSAMSUNG S5K5E81.12um 大像素

 

後置拍照

AI 雙攝、人像模式、單色溫閃光燈、暗光畫質增強技術、HDR 高動態範圍調節技術、

全景模式、連拍模式、臉部辨識、千人千面的 AI 美顔、後置錄影美顔

後置 AI 影棚光效（僅支援相簿）、後置 AI 夢境景深效果

AI 場景相機：27種標識，多達238種場景辨識

 

前置拍照

AI 人像模式、AI 場景辨識、AI 智慧美顔 6.012 AI 自拍場景相機、前置自動 HDR

螢幕智慧補光、倒數計時自拍、臉部辨識功能、前置錄影美顔

記憶體 / 儲存容量

記憶體 6GB + 儲存空間 128GB

電池

3350mAh（typ/ 3250mAh ( min )

支持 QC3.0 快充技術

標配 5V2A 充電器

USIM 規格

3 選 2 Nano-SIM + Nano SIM/ MicroSD 卡槽

最高支援 256GB microSD 記憶卡擴充

頻段

支援頻段：支援台灣電信業者4G全頻段

GSM B2 / B3 / B5 / B8

WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B8

TDD-LTE B38 / B40

FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28

 

4G + 4G 雙卡雙待

Nano-SIM 卡槽，任意卡槽均可設置為主卡

支援 4G+/4G/3G/2G

支援 VoLTE 高音質通話（中華電信、遠傳電信、台灣之星）

支援 VoWiFi 高音質通話（中華電信、遠傳電信）

 

*受限於電信商網路和業務開通情況，後續可透過軟體升級支援各家電信商 VoLTE/VoWiFi 需求

 

支援台灣部分CA 組合：

2CA

2600+900 (B7+B8)

 

無線網路

支援協議 802.11a/b/g/n/ac

支援 2.4G WiFi / 支援 5G WiFi / 支援 WiFi Direct

支援 WiFi Display

支援 藍牙 5.0


小米 8 Lite

小米 8 Lite 採用奈米濺鍍工藝，打造獨一無二的潮流鏡面漸變色， 配備 2400 萬畫素前置鏡頭的自拍旗鑑，導入 AI 裸妝美顏功能，搭載高通 S660 行動平台、6.26 吋全面屏、後置 1200 萬+500 萬 AI 雙鏡頭、2400 萬畫素自拍鏡頭（1.8μm 大像素，採用 SONY IMX 576 感光元件），共三種顏色：暮光金、夢幻藍與深空灰，小米 8 Lite  11/9 上午 10 點於小米之家、小米線上商城及小米專賣店正式首賣，實體電信 11/15 由遠傳電信獨家販售，售價新台幣 8,999 元（6GB+128GB）

小米 8 Lite 與類似規格競品比較

小米 8 Lite

紅米Note 6 Pro – 首款搭載四個 AI 鏡頭紅米系列新機

紅米Note 6 Pro

機身材質/顏色

玫瑰金/鈷藍色/黑色

2.5D玻璃，螢幕採四周圓弧設計。

單機售價

新台幣6,999元（4GB+64GB

新台幣5,999元（3GB+32GB

螢幕

6.26 吋 199 全面屏

CPU 處理器

搭載 Qualcomm SnapdragonTM 636 八核心處理器

相機

後置鏡頭：1200+500萬像素AI雙攝

主相機：1200萬像素、1.4μmf/1.9 光圈、Dual PD 雙核對焦

副相機：500萬像素、1.12μmf/2.2 光圈

單色溫閃光燈、Dual PD 雙核對焦、暗光畫質增強技術、HDR 高動態範圍調節技術、

全景模式、連拍模式、臉部辨識、EIS 錄影防手震功能、

AI夢境景深效果 (僅支援 MIUI 相簿後製)

AI 場景相機：27種標識，多達238種場景辨識

 

前置鏡頭：2000+200萬像素AI雙攝

主相機：2000萬像素、0.9μmf/2.0 光圈、4-in-1 Super Pixel

副相機：200萬像素、1.75μmf/2.2 光圈

AI 人像自拍模式2.0、美顏 4.0、倒數計時自拍

臉部辨識

記憶體 / 儲存容量

記憶體 4GB + 儲存空間 64GB

記憶體 3GB + 儲存空間 32GB

電池

電池配備4000mAh大電量

標配5V2A充電器

Micro USB，支援 OTG

USIM規格

3選2 Nano-SIM + Nano SIM/ MicroSD卡槽

最高支援 256GB microSD 記憶卡擴充

頻段

支援頻段：支援台灣電信業者4G全頻段

GSM: B2/B3/B5/B8 (1900/1800/850/900)

WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 (2100/1900/1700/850/900)

"FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28

(2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700)"

TDD-LTE: B38/B40 (2600/2300)

 

支援 4G+4G 雙卡雙待

雙卡使用特別說明：

當使用兩張 SIM 卡時，任何一張 SIM 卡都可以設定為上網卡，並支援 4G/3G/2G 電話通訊和行動上網

支援 VoLTE 高音質通話：中華電信、遠傳電信、台灣之星

支援 VoWiFi 高音質通話：中華電信、遠傳電信

 

關於支援的 4G 網路，請聯繫當地電信商了解更多訊息。

紅米 Note 6 Pro 為紅米系列中首款搭載四個 AI 鏡頭的手機，搭載高通 S636 行動平台、6.26 吋 19:9 全面屏螢幕、4000mAh 大容量電池，提供玫瑰金、鈷藍色與黑色共三種顏色供用戶選擇，紅米 Note 6 Pro 11/9 上午 10 點於小米之家、小米線上商城及小米專賣店正式首賣，11/16 中華電信開賣 4GB+64GB 版本，11/15 遠傳電信、台灣之星開賣 3GB+32GB 版本，售價分別為新台幣 6,999 元（4GB+64GB）及 5,999 元（3GB+32GB）

首款前後雙鏡頭手機，拍照效果更優質

紅米 Note 6 Pro 前置搭載 2000 萬+200 萬像素雙自拍鏡頭，0.9μm 及 f/2.0 光圈，結合 4-in-1 Super Pixel 技術，將畫面訊息合而為一，同時支援全新 AI 人像模式 2.0，讓你的自拍照能更加完美。後置鏡頭配備1200萬+500萬像素 AI 雙攝鏡頭，擁有 1.4µm 大像素，能捕捉更多光源，暗光下也能拍出驚艷照片；而採用 Dual PD 雙核對焦技術，更大幅地提升對焦速度，提供高品質的成像效果。另外，支援 AI 場景共 27 種標籤辨識，讓照片自動調校優化，同時新增 6 種不同的 AI 夢幻景深效果，讓照片擁有更特色效果。（動態光斑效果將後續通過 OTA 升級；功能不同更新進度有所差異，最終以 MIUI 官網 www.miui.com公布之MIUI穩定版功能更新為準。）

6.26吋大螢幕及4000mAh超大容量電池 看劇玩遊戲更身歷其境

紅米 Note 6 Pro 擁有 6.26 吋 19:9 的 FHD+超大全面屏，最大亮度 500-nit 及 1500：1 的高對比度，無論是觀看影片或玩遊戲，都提供令人讚嘆的視覺效果。此外，紅米 Note 6 Pro 採用 14mm 高通 S636 行動平台，透過 SoC's Qualcomm KryoTM 260 高核心處理器、1.8GHz 最快時速，及 Qualcomm AdrenoTM 509 GPU，使用者無論在編輯大型表格或是高特效畫質遊戲，都能體驗到其快速的性能。而配備 4000mAh 超大電量電池，一次充電就可以使用約一天以上的續航力。紅米 Note 6 Pro 更提供 3.5mm 音源接口、紅外線傳輸及 AI 臉部解鎖功能，給予使用者無與倫比的體驗。

小米雙 11 購物節優惠整理
可調式景深

小米雙 11 購物節優惠整理
夢境景深，可調整光圈造型，隨手拍照打造夢幻氛圍！


小米雙 11 購物節優惠整理

11/9 ~ 11/11

小米雙 11 購物節優惠整理
  • 小米 MIX 2 (6GB+128GB) 特惠價新台幣 10,999 元（降新台幣 2,600 元）再送小米手環 3
  • 小米 MIX 2 (6GB+64GB) 特惠價新台幣 9,999 元（降新台幣 2,000 元）再送小米手環3
  • 紅米Note 5 (6GB+64GB) 特價新台幣6,999元（降新台幣 1,000 元）
  • 紅米Note 5 (4GB+64GB) 優惠價分別為新台幣 5,999 元 （省新台幣 500 元）
  • 紅米Note 5 (3vGB+32GB) 優惠價新台幣 4,999 元（省新台幣 500 元）
  • 購買小米 MAX 3 送「小米雙單元半入耳式耳機」
  • 購買紅米 6 贈「米家感應夜燈」

智慧型家電

小米雙 11 購物節優惠整理
  • 米家掃地機器人直降新台幣 1,500 元，特價新台幣7,395元
  • 石頭掃地機器人直降新台幣 1,000 元，特價新台幣 11,995 元
  • 米家全景相機直降新台幣新台幣 1,000 元，特價新台幣 5,995 元，再送「全景相機自拍桿」
  • 小米空氣淨化器 2S 直降新台幣 500 元，特價新台幣 3,995 元
  • AMAZFIT 智慧運動手錶 2 直降新台幣 400 元，特價新台幣 4,595 元
  • 米家 IH 電子鍋直降新台幣 200 元，特價新台幣 2,295 元
* 於 11/9~11/11 除了以上商品，超過 100 款熱銷商品現買現折！

11/5 ~ 11/11 整點現金券大放送，指定商品最低 11 元帶回家

小米雙 11 購物節優惠整理
「搶拿現金券」限時限量搶現金券活動，發放面額新台幣 $50、$100、$250 現金券，活動期間每天 20:00 限量發送新台幣 $500現金券，總價值超過 5 千萬限時限量發送，此外再推「瘋狂秒殺」活動，指定人氣商品限時推出僅新台幣 11 元超強優惠價，包括 Pocophone F1、米家掃地機器人、米家 IH 電子鍋等熱門商品通通新台幣 11 元帶回家，每天定時限量開搶！

另外，在小米商城mi.com（台灣站）分享指定商品给親朋好友，成功殺至目標價即可以五折優惠購買該商品，指定商品包含米家聲波電動牙刷、小米手環 3

智慧家電與生活新產品，雙 11 購物節同步推出

- 米家電動刮鬍刀
米家電動刮鬍刀
具備 IPX7 級全身防水、乾濕雙剃可沖洗功能，採用雙環刀網、雙環刀片設計，比單環刀網進鬚量增加約 50%。刀網主刀材料來自日本 JFE 公司，而輔刀材料來自瑞典 SANDVIK 公司，採用精密醫療機械領域的ECM 電化學加工工藝的加工刀頭與刀網，不僅避免金屬毛刺的出現，讓刀具耐磨程度得到大幅提升。 採用日本 MABUCHI MOTOR 260 馬達，不僅扭力大、轉速高，性能更穩定；此外，針對鬍鬚的密度，米家電動刮鬍刀設置了兩種模式 標準模式與高速模式，高速模式可讓刮鬍刀加速到約 3.9公尺/秒的切割速度，特別適合鬍鬚濃密的使用者的深度潔凈需求。米家電動刮鬍刀機身採用PPG抗指紋手感漆及IPX7級防水設計，可以直接整機沖洗，可乾濕雙剃、清潔更方便，米家電動刮鬍刀售價新台幣 995 元

- 小米濾水壺
小米濾水壺

防塵壺嘴、易拆卸壺蓋等小巧思。別緻的出水口曲面設計，讓出水水流更順暢；濾芯採用三層濾網設計，透過多效濾心，有效去除餘氯、減少水垢、重金屬等有害物質，飲水更安心，360ﾟ進水流道設計可使濾材都能充分利用，只需要大約 5 分鐘便可完成過濾一壺水，濾水效率更佳；上蓋設計 LED 濾芯壽命提示，可以及時提醒使用者更換濾芯售價新台幣 665 元。另外同步推出小米濾水壺濾芯三支裝，售價新台幣 495 元。
- 米家 LED 智慧燈泡彩光版

米家 LED 智慧燈泡彩光版
10W 超低功耗就可以提供 800 流明的亮度，內建小米智慧家庭 WIFI 模組，不用藉由米家多功能網關即可連上家中 WiFi，並通過手機進行控制，不發出聲音就能幫熟睡的寶貝關燈、在下班到家前打開燈，用溫暖的燈光驅走一天的疲憊。米家 LED 智慧燈泡彩光版售價新台幣 495 元

米家 LED 智慧燈泡彩光版

除上述生活新品外，小米本次還推出米家智慧家庭套裝米兔積木礦山卡車小米迷你雙肩包。米家智慧家庭套裝為五件式智慧家庭禮盒，內含米家多功能網關、米家門窗感應器、米家無線開關、米家智慧插座（Zigbee版）與米家人體感應器，售價新台幣2,195 元，米兔積木礦山卡車運用 500 多個積木件的巧妙銜接，盡可能還原卡車的外型與傳動結構，拼裝過程有助於發展邏輯思維，適合 6 歲以上孩童使用，售價新台幣 565 元。

米家 LED 智慧燈泡彩光版

另外，推出八款炫麗色彩的小米迷你雙肩包，包含曜石黑、玄青、湖藍、深酒紅、芭比粉、活力橙、檸檬黃、松柏綠共8色，10L超大容量可裝下平板電腦，不會占用太大空間也方便攜帶出門，表面採用防潑水處理，可有效抵擋日常雨水，小身材大容量，生活更精 "彩"， 售價新台幣 165 元。

 

活動

活動期間

活動內容

新品上架

11/9

小米 8 Lite、紅米 Note 6 Pro、米家電動刮鬍刀、小米濾水壺、米家LED智慧燈泡彩光版、米家智慧家庭套裝、米兔積木礦山卡車等

熱款再折

11/9 - 11/11

- 超過100個品項

- 線上線下同款同價

- 小米商城mi.com (台灣站)上活動依網站公告為準

- 實體通路活動內容與辦法依各店公告為準

搶拿現金券

11/5 - 11/11

- 小米商城mi.com (台灣站)限定

- 活動期間天天登入小米商城mi.com，即有機會獲得 50元、100元、250 元面值現金券，送完為止。

- 另於 11/9 11/11 止，每日 20:00 發送新台幣500 元現金券，超值大回饋

- 預計發放超過總價值 5 千萬元現金券（此金額為原訂計畫發送金額，惟實際發送金額將依活動參與人數定之）

-  活動辦法以小米商城mi.com (台灣站)公告為準

相揪來殺價

11/9 - 11/11

- 小米商城mi.com (台灣站)限定

- 分享指定商品頁面給親朋好友，成功殺至目標價，即可以五折價購買該指定商品。

- 活動辦法以小米商城mi.com (台灣站)公告為準

瘋狂秒殺

11/9 - 11/11

- 小米商城mi.com (台灣站)限定

- 指定人氣商品限時推出僅$11元超強優惠價，每天限時限量開搶

- 活動辦法以小米商城mi.com (台灣站)公告為準



小米雙 11 購物節超狂搶購，更多活動詳情內容請參考小米商城mi.com（台灣站）

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