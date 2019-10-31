iPhone浮水印捷徑

iPhone 11 Pro 上市之後，9m87 常常在塗鴉牆上看到朋友發炫耀文，心裡很不是滋味，今天要來跟大家分享，如何讓你的舊 iPhone 照片押上 iPhone 11 Pro 浮水印，只需要透過 iPhone 的捷徑 App，就可以快速辦到，照片押上浮水印之後，就可以上傳 Facebook 騙騙朋友啦！

iPhone浮水印捷徑

△ 首先下載「iPhone 機型浮水印」捷徑腳本 (文末有載點)，開啟捷徑後，滑到最下面按下「加入不受信任的捷徑」。如果你沒有此選項，可能是你還沒有調整「捷徑安全性選項」，請參考本文，開啟權限：如何開啟捷徑的安全性設定不允許不受信任的捷徑

( 註：此捷徑由「奇跡秀」公眾號開發，AppleFans 優化 )

iPhone 照片浮水印

△ 成功將「iPhone 機型浮水印」加入捷徑之後，就可以開始幫照片加上浮水印囉。首先挑選照片來源，可以從相簿挑選，也可以現場拍攝。不過我想從相簿挑選會是大家比較常用的選項。挑選完畢之後，就可以選擇浮水印的機型囉，從最新的 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11，一直到較舊機型都有。

iPhone 11 照片浮水印

△ 上完浮水印後，照片就會儲存到相簿中。

iPhone 11 Pro 照片浮水印

△ 加上 iPhone 11 Pro Max 浮水印之後，潮度是不是破表呢 XD 不過這張是小編用 P30 Pro 拍的啦，不管怎麼樣，拿 iPhone 的朋友，這樣也算是一種另類升級手機的方式吧？下面替大家準備好載點囉，點過去下載就行啦。

下載：iPhone 機型浮水印

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